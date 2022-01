Monatelange Verzögerungen beim Bau einer Kita in Herrenhausen, heftiger Streit um ein Wohngebiet in Wülfel: Die sogenannte Seveso-Verordnung der EU verlangt Schutzradien um 13 sogenannte Störfallbetriebe in und um Hannover ein. Wir zeigen, wo die Firmen liegen.