Hannover

Warum sollte ich ein Testament schreiben und worauf kommt es bei den Formulierungen an? Diese und viele weitere Fragen hat Jan Bittler, Fachanwalt für Erbrecht, am Mittwochabend in einem Online-Vortrag zum Erbschaftsrecht beantwortet. Der Vortrag bildete den Auftakt zur siebten Reihe von „Alles geregelt“, einem gemeinsamen Format von Sparda Bank und HAZ.

Jan Bittler nannte eine Reihe von gängigen Irrtümern, die im Erbrecht rund um das Testament weit verbreitet sind. Dabei verdeutlichte er: Oft sind kleine Details entscheidend. Zwar hat ein Testament nicht viele Anforderungen. Ort, Datum und Unterschrift, dazu der handschriftliche Text. Das reicht in der Regel aus. Doch insbesondere beim Text geht Bittler zufolge häufig einiges schief.

Normalerweise hätte Jan Bittler seinen Vortrag wie zuvor in der Serie üblich in der Sparda-Bank am Ernst-August-Platz vor Publikum gehalten. Aufgrund des coronabedingten Teil-Lockdowns folgten die Zuschauer dem Experten dieses Mal jedoch kostenlos im Onlinestream. Interessierte hatten im Vorfeld Fragen gestellt, die HAZ-Redakteur Jan Sedelies souverän moderierte.

Die Zusammenfassung des Videostreams bei Youtube

Wolfgang Müller heißen viele

Möchte jemand beispielsweise ein Grundstück an den Sohn und ein Haus an die Tochter vererben, so reicht es nicht aus, diese beiden Besitztümer im Testament aufzuführen. Denn was mit den übrigen Habseligkeiten des Verstorbenen passiert, bliebe in diesem Fall unklar. Auch müssen Verfasser genau spezifizieren, wer der Erbe oder die Erbin sein soll. „Wolfang Müller, so heißen viele. Es muss klar sein, welcher Wolfgang Müller gemeint ist“, sagt Bittler.

Wer hingegen überhaupt kein Testament schreibt, der sorgt womöglich für Streit unter den Nachkommen. Denn in der Regel erben Ehepartner nur die Hälfte, der Rest geht zu gleichen Teilen an die Kinder. Bittler schilderte einen Fall, in dem daraufhin eine Tochter ihre Mutter aus dem gemeinsam geerbten Familienhaus drängen wollte. Doch auch mit Testament steht in der Regel jedem engen Familienmitglied ein Pflichtanteil zu – nämlich die Hälfte des gesetzlichen Erbteils.

Wer schlau ist, schenkt?

Unter Eheleuten ist das sogenannte Berliner Testament beliebt, denn hiermit erklären sie sich zunächst gegenseitig zum Alleinerben. Auch hier können die Kinder auf ihren Pflichtanteil bestehen. Verzichten sie jedoch darauf, erben sie als sogenannter „Schlusserbe“ erst, wenn auch das zweite Elternteil verstirbt. Eigentlich praktisch, doch für die Berechnung der Erbschaftssteuer birgt es einen Nachteil. Denn den Kindern stehen eigentlich Freibeträge zu, die in diesem Fall verloren gehen. Später erben die Kinder dann oft eine höhere Summe – und es fallen gegebenenfalls mehr Steuern an.

Wer nun auf die Idee kommt, das Erbprozedere durch vorherige Schenkungen zu vereinfachen, muss jedoch einiges beachten. Denn Schenkungen vor dem Tod sind in den Pflichtanteil der Erben mit einzurechnen. Pro Jahr zwischen Schenkung und Eintreten des Erbfalls verringert sich der anzurechnende Teil jedoch um zehn Prozent. Das heißt: Nach zehn Jahren und einem Tag ist eine Schenkung für das Erbe nicht mehr relevant.

Von Thea Schmidt