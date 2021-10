Vortrag vor Corona-Skeptikern: Homburgs verwirrender Auftritt in Hamburg

Hannover

Der wegen seiner Corona-Thesen umstrittene Wirtschaftswissenschaftler Prof. Stefan Homburg hat mit einem Auftritt in einem Hamburger Nachtclub in der vergangenen Woche für Diskussionen gesorgt. Homburg hielt dort einen Vortrag vor Pandemie-Kritikern, auf einer Präsentationsfolie bezeichnete er sich dabei offenbar als Professor der Leibniz-Universität Hannover. Tatsächlich ist Homburg aber bereits seit dem Frühjahr vorzeitig pensioniert.

„Ruf der Uni wird in den Dreck gezogen“

In den sozialen Netzwerken löste das Kritik aus. So schreibt Christian Siemering, der ebenfalls in der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät arbeitet, auf Twitter: „So wird der Ruf der Uni Hannover täglich weiter in den Dreck gezogen. Vorträge mit Querdenken-Propaganda in Nachtclubs mit ,Leibniz Uni Hannover’ auf der Titel-Folie.“

Andere Nutzer fordern, die Universität müsse dagegen vorgehen, dass Homburg den Eindruck erwecke, er sei weiterhin aktiver Professor an der Hochschule. Es könne nicht sein, dass Homburg die Uni bei privaten Auftritten als Aushängeschild nutze. Ein User meint sogar, dies sei ein Fall für das niedersächsische Wissenschaftsministerium oder den Ministerpräsidenten.

Leibniz-Universität Hannover will Vorgang nicht kommentieren

Ist es nun Rufschädigung oder formal korrekt, weil auch ein pensionierter Professor sich weiterhin als Professor einer Hochschule verstehen kann? Die Uni Hannover will den Vorgang nicht kommentieren. Sprecherin Mechthild von Münchhausen erklärte am Sonnabend dazu: „Herr Professor Homburg ist Professor im Ruhestand. Seine privaten Aktivitäten kommentiert die Hochschulleitung der Leibniz-Universität nicht und gibt dazu keine Stellungnahme ab.“

Der 60-Jährige selbst reagierte zunächst nicht auf HAZ-Anfragen. Homburg war von 1997 bis 2021 Direktor des Instituts für Öffentliche Finanzen der Leibniz Uni, von 1999 bis 2007 war er auch Dekan. Der renommierte Finanzexperte hat hat mehrere Parteien beraten, gilt als Euro-Skeptiker und hat die AfD in ihrer Gründungsphase begleitet.

Homburg nennt Auftritt in Hamburg einen „tollen Abend“

In der Corona-Krise machte er jedoch zunehmend mit provokanten und radikalen Thesen von sich reden und wetterte massiv gegen den Lockdown; einen Studenten, der auf seiner Lernplattform Homburgs Thesen kritisierte, schloss er von seiner Online-Vorlesung aus, was zu erheblichen Verwerfungen führte. Ende März trat Homburg in den vorzeitigen Ruhestand.

Über seinen Auftritt in Hamburg twitterte Homburg: „Gestern auf der Bühne eines Nachtclubs in Hamburg, das hätte ich mir vor Corona nicht träumen lassen. Infolge drohender Störungen durch Antifanten werden solche Vorträge nicht öffentlich angekündigt. Email- und Telegramverteiler sorgen aber stets für Zulauf. Toller Abend!“

Von Saskia Döhner