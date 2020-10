Hannover

Die Corona-Krise ändert auch die Abläufe der Vortragsreihe „Alles geregelt?“ der HAZ und der Sparda-Bank. Die Vorträge zu Vorsorgethemen werden nicht wie gewohnt in der Kundenhalle der Sparda-Bank am Ernst-August-Platz angeboten, sondern als kostenloser Stream auf der Internetseite der HAZ und der Sparda. Los geht’s mit einem Vortrag zum Thema Erbrecht. Am 4. November ist um 19 Uhr Experte Jan Bittler zu Gast. Der Fachanwalt für Erbrecht spricht über gesetzliche Rahmenbedingungen, die das Erben und Vererben regeln, und stellt sie allgemein verständlich dar. Dabei erläutert er wichtige Begriffe wie Vorerbe, Vollerbe, Schlusserbe und Nacherbe.

Die Reihe setzt am 11. November Dr. Matthias Thöns fort. Der Palliativmediziner und Autor spricht über die Patientenverfügung und berichtet von echten Fällen, ordnet das neue Gesetz zur Sterbehilfe ein und erläutert, was beim Verfassen einer Patientenverfügung in der Corona-Krise wichtig ist. Den dritten Abend übernimmt Katharina Auerswald. Die Ordnungsexpertin erklärt, wie man das zu Hause konsequent aufräumt und die neu geschaffene Ordnung dauerhaft erhält.

Broschüre erscheint passend zur Vortragsreihe

Die Streams der Vorträge sind an den Tagen um 19 Uhr auf der Internetseite der HAZ und der Sparda zu finden. Wie gewohnt erscheint zur Reihe der Ratgeber „Alles geregelt?“. Die Broschüre kostet 14 Euro zuzüglich Versandkosten. Sie ist im HAZ-Show unter shop.haz.de erhältlich.

