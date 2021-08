Hannover

Bis bei der Kommunalwahl die Kreuze auf den Wahlzetteln gemacht werden, dauert es noch rund fünf Wochen. Am Landtag werden jetzt schon Wahlzettel verteilt – im benachbarten Restaurant im Leineschloss. Auf den großformatigen, auf edlem Papier gedruckten Listen stehen keineswegs die Namen künftiger Mandatsträger, sondern eine Vielfalt an Gourmetspezialitäten. Von der Forelle aus der Wedemark über gebratene Taube mit Roter Bete und Holunder bis zum Wagyu-Rind mit Wassermelone – sechs Gängen können Feinschmecker ihre Stimme geben. „Votum“ heißt passenderweise das neue Fine-Dining-Restaurant mit großen Ambitionen, das diese Woche eröffnet hat.

Von der „Olen Deele“ ins „Votum“

Die Küche leitet Benjamin Gallein, der zuletzt in der „Olen Deele“ in Großburgwedel Garant für den Michelin-Stern war. Weil das Edellokal seit Jahresanfang geschlossen ist, suchte er nach einer neuen Wirkungsstätte. Die fand er im „Votum“ im Leineschloss. Gallein stellt klar, dass der begehrte Stern dort wieder das Ziel ist. Schon im März 2022, wenn die neue Auflage des Michelin-Gourmetführers erscheint, will er darin mit dem „Votum“-Team zu finden sein. „Man muss sich auch selbst etwas unter Druck setzen“, meint der 35-Jährige.

Volle Unterstützung ist ihm gewiss: Gastronom Johannes Lühmann (31) hat Gallein unter Vertrag genommen. Der 31-Jährige, der auch die „Burg Königsworth“ in der Calenberger Neustadt und den „Havelser Hof“ in Garbsen betreibt, hatte die Gastronomie im Leineschloss mit seinem Onkel Volker Lühmann (64) im Spätsommer 2020 übernommen und umgebaut, nachdem das vorherige Gastronomiekonzept dort gescheitert war. Zunächst wurde die Landtagskantine zum „Casino Royale“. Dann kam im Juli dieses Jahres das „Schorse“ hinzu, ein bodenständig-kreatives Lokal – benannt nach Richard Georg Konrad, dem Urgroßvater von Johannes Lühmann, der sich gern „Schorse“ rufen ließ, in der Kramerstraße einst eine Kneipe führte und dessen Konterfei nun das Logo des Lokals ziert. Das „Votum“ ist nun der dritte gastronomische Baustein.

„Wir bieten jetzt etwas für jeden Geschmack und jeden Geldbeutel“, sagt Volker Lühmann. Ziel sei einerseits ein klar gegliedertes Konzept für unterschiedliche kulinarische Ansprüche, andererseits sollten mögliche Hemmschwellen zur gehobenen Gastronomie abgebaut werden. So kann man schon für 6,50 Euro im „Casino Royale“ essen (die Landtagskantine ist für alle geöffnet), aber eben auch deutlich kostspieliger.

Sechs Gänge für 130 Euro

Das Sechs-Gänge-Menü im „Votum“ kostet 130 Euro pro Person, die entsprechende Weinbegleitung wird mit 65 Euro berechnet. Zudem sind sogenannte Upgrades möglich, etwa geeiste Beurre blanc mit Kaviar, Pinie und Staudensellerie (38 Euro) oder Kaisergranat mit Krustentier-Hollandaise und Estragon (42 Euro). Die Speisekarte ist wie ein Wahlzettel aufgemacht, mit der „Erststimme“ entscheiden sich die Gäste für das Menü, mit der „Zweistimme“ für die Getränke. Um das Spiel mit der kulinarischen Wahl perfekt zu machen, wird die Karte versiegelt überreicht, um dann in einer von Gastgeber Jonas Gohlke an den Tisch gebrachten Wahlurne versenkt zu werden.

Sonnenplätze vor dem Landtagsgebäude: Benjamin Gallein (von links), Johannes Lühmann und Jonas Gohlke. Quelle: Tim Schaarschmidt

Das Ambiente im „Votum“ ist an die Sechzigerjahre angelehnt – mit olivgrünen, üppigen Polstersitzen und filigraneren Vintage-Stilmöbeln als Kontrast. Eine Piaggio-Ape von 1972 dient nicht nur als Dekorationsobjekt, darin wird auch das Eis für prickelnde Getränke kühl gehalten. Zum handfesteren „Schorse“, das 60 Plätze bietet, ist das Edellokal, in dem bis zu 24 Personen dinieren, nur durch einen Vorhang getrennt. Auf der Außenterrasse an der Leine kommen noch 150 Plätze hinzu, von denen wiederum 24 für das „Votum“ genutzt werden können.

Gallein ist überzeugt, dass er den richtigen Ort gewählt hat, um Hannovers Gastroszene einen neuen Stern zu bescheren. Die Konkurrenz sei „überschaubar“, sagt er. Denn zurzeit hat nur das „Jante“ an der Marienstraße eine Sternegastronomie, dafür aber gleich eine zweifache. „Es ist eine Herausforderung“, sagt Gallein zu seinen Ambitionen. Und die Gäste haben die Wahl.

Geöffnet ist das „Votum“ montags bis freitags ab 18 Uhr, im „Schorse“ wird montags bis sonnabends von 12 bis 14.30 Uhr sowie von 17.30 bis 22 Uhr serviert.

Von Juliane Kaune