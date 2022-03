Hannover

In Herrenhausen sollen neue Wohnungen entstehen – aber in welchem Umfang und in welcher Bauweise, ist noch unklar. Die Wohnungsgenossenschaft Herrenhausen (WGH) streitet derzeit mit der Denkmalschutzbehörde der Stadt Hannover um die Bebauung des ehemaligen Tankstellen-Grundstücks in der Herrenhäuser Straße gleich gegenüber dem Herrenhäuser Markt. Noch ist keine Einigkeit erzielt, ein Baurecht liegt also nicht vor. Anfang April sollen die Abrissarbeiten beendet sein.

Geschützt: Beide Fachwerkhäuser sieht die Stadt als Gruppendenkmal an. Quelle: Christian Behrens

Zwei Fachwerkhäuser unter Denkmalschutz

Die Tankstelle Röttger ist schon lange nicht mehr in Betrieb. Der Inhaber hat das Grundstück an die WGH verkauft. Nun will die Genossenschaft auf der Fläche in der Herrenhäuser Straße Wohnhäuser hochziehen. Im Erdgeschoss sollen Läden untergebracht werden. Auch für Arztpraxen soll in den neuen Gebäuden Platz sein.

Der Konflikt entzündet sich daran, dass in unmittelbarer Nachbarschaft der ehemaligen Tankstelle zwei Fachwerkhäuser stehen. Beide Gebäude sind als „geschützte Gruppe“ in die Denkmalliste der Stadt eingetragen. Ein weiteres benachbartes Gebäude, die ehemalige Polizeiwache, steht dagegen nicht unter Denkmalschutz. Auch dieses Gebäude lässt die WGH abreißen, um Wohnbebauung Platz zu machen.

Muss weichen: Auch die ehemalige Polizeiwache wird abgerissen. Quelle: Christian Behrens

Kubische Bauweise fortsetzen

Die Interessen sind gegenläufig: Die WGH will möglichst viele Wohnungen auf der Fläche errichten und favorisiert eine moderne Optik für die neuen Häuser. „Unser Fokus liegt darauf, viele neue Wohnungen für den Stadtteil zu bauen“, sagt Lena Petrescu von der WGH. Zudem würde die WGH gerne den schlichten kubischen Stil fortsetzen, in dem auch die anderen WGH-Gebäude rund den Herrenhäuser Markt gehalten sind. Die Genossenschaft spricht von einem „Herrenhäuser Markt 3.0“.

Denkmalbehörde: Gruppendenkmal muss erfahrbar bleiben

Das sieht die Denkmalschutzbehörde anders. Sie wünscht sich eine „Haustypologie“, die in der Lage sein soll, „zwischen dem Gruppendenkmal, dem Herrenhäuser Friedhof und dem Landschaftraum der Leine zu vermitteln.“ Tatsächlich schließt sich hinter dem Gebäudeensemble ein kleiner Friedhof an und einige hundert Meter weiter beginnt die Leineaue. Städtebauliches Ziel müsse sein, teilt eine Stadtsprecherin mit, „einen Wohnungsneubau an dieser Stelle so zu entwickeln, dass das Gruppendenkmal als Zeuge der ursprünglichen dörflichen Struktur aus dem 19. Jahrhundert weiterhin erhalten und erfahrbar bleibt.“ Das bedeutet: Die Fachwerkhäuser müssen sichtbar bleiben, aber das dürfte mit davor gesetzten modernen Wohnblöcken schwierig werden.

Verwahrlost: Das öffentliche WC-Haus dient auch als Rückzugsort für den Drogenkonsum. Quelle: SAMANTHA_FRANSON

Neue Pläne für WC-Haus auf Marktplatz

Man sei in „konstruktiven Gesprächen“ mit der Stadt, betont Petrescu von der WGH. Wenn es zu einer Lösung kommt, wolle man auch das ehemalige Kiosk-Häuschen auf dem Herrenhäuser Markt umgestalten. Dort könne eine „Begegnungs- und Ausstellungsfläche“ entstehen, meint Petrescu. Das öffentliche WC in dem Gebäude müsse aber bleiben.

Die Toilette hatte kürzlich den Bezirksrat Herrenhausen-Stöcken beschäftigt. Auf Nachfrage der SPD teilte die Stadt mit, dass es Probleme mit verstopften Rohren und Vandalismusschäden gebe. Zudem fanden Putzkräfte Drogenspritzen.

Die WGH verspricht Abhilfe. Der Wach- und Schließdienst, der sich um die anderen WGH-Gebäude am Marktplatz kümmert, solle auch einen Blick auf das WC-Haus werfen, sagt Petrescu.