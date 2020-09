Hannover

Durch die Stadt fahren und kostenlos im Internet surfen – das ist ab sofort in allen Üstra-Bussen sowie in den Sprinter-Bussen der Linien 500 und 700 möglich. Die kommunalen Unternehmen Üstra und Regiobus haben ihre Fahrzeuge jetzt mit WLAN ausgestattet. 1,3 Millionen Euro waren dafür notwendig, doch dabei bleibt es nicht. Im kommenden Jahr sollen zunächst die innerstädtischen U-Bahn-Stationen mit drahtlosem Internetanschluss versehen werden, später dann auch alle anderen Haltestellen. Mehr als 10 Millionen Euro wollen die kommunalen Unternehmen für das neue Angebot ausgeben, sie erhalten Zuschüsse aus der Landeskasse von rund 5 Millionen Euro.

Nach erstem Zugang wählen sich Smartphones automatisch ein

Fahrgäste können sich nach dem Einstieg mit ihrem Smartphone in das WLAN einwählen. Die Übertragungsrate beträgt 50 Megabit pro Sekunde. „Das wird von den meisten Nutzern als übliche Datengeschwindigkeit empfunden“, sagt Regiobus-Chefin Elke van Zadel. Sowohl für die Üstra- als auch für Regiobusse gilt derselbe WLAN-Zugang. Ist der Zugang einmal eingerichtet, wählt sich das Smartphone automatisch wieder ein. Aus Gründen des Jugendschutzes bleibt der Internetzugang in den Bussen jedoch gefiltert.

Anzeige

Die kommunalen Verkehrsbetriebe wollen mit dem drahtlosen Netz „einen großen Schritt in Richtung Digitalisierung des Nahverkehrs machen“, sagt Regions-Verkehrsdezernent Ulf-Birger Franz ( SPD). Man wolle den Ticketverkauf künftig noch stärker über das Smartphone abwickeln. Auch Informationen über Störungen und Verspätungen im Verkehrssystem sollen Fahrgäste über das WLAN auf ihre Handys bekommen. Zudem spielt das Fahrgastfernsehen sein Programm auf die Smartphones der Fahrgäste.

Weitere HAZ+ Artikel

Ab Sommer 2021 erste Tunnelstationen mit WLAN

Bis Fahrgäste auch in Stadtbahnen vom draht- und kostenlosen Netz profitieren, wird es noch eine Weile dauern. Ab Sommer 2021 werden die ersten City-Tunnelstationen mit der Technik ausgestattet. Danach weitet die Üstra den Kreis aus. In den Zügen selbst ist kein Gerät installiert, das ein Netz aufbaut. Vielmehr wählen sich die Fahrgäste in ein WLAN ein, das in den unterirdischen Stationen gebildet wird und auf die Tunnel ausstrahlt. Dazu will die Üstra sogenannte Access-Points an 202 Bahnsteigen einrichten, davon 46 in den Tunnelstationen und 156 an den oberirdischen Haltestellen. Damit die Internetverbindung stabil bleibt, muss das vorhandene Glasfasernetz zum Teil ausgebaut werden.

Von Andreas Schinkel