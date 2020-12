Hannover

Sechs Pilotschulen haben es seit 2016 ausprobiert, jetzt soll es endlich für alle 99 öffentlichen Schulen in Hannover leichter werden, digital zu lernen. Der Schulausschuss der Stadt hat am Mittwoch einstimmig beschlossen: Alle Schulen sollen bis 2022 einen WLAN-Anschluss und digitale Tafeln bekommen. Das kabellose Internet soll dabei nicht nur nur in jedem Klassenraum funktionieren, sondern auch bis in Unterrichtscontainer reichen, die länger als zwei Jahre an den Schulen stehen.

Für elf Schulen Anschlussfrage noch offen

Konkret können laut Planungen der Stadt 70 Standorte kurzfristig über Vodafone mit einem Breitband-Internetanschluss von einem Gigabit pro Sekunde versehen werden. 20 Schulen werden dabei über die Breitbandförderung des Bundes, die von der Region umgesetzt wird, angebunden. Zwölf Schulen sind bereits über das Glasfasernetz der Stadt angeschlossen. Für elf Schulen müsse noch geklärt werden, wie sie einen Breitbandanschluss erhalten könnten, hieß es. Welche Schulen dies konkret sind, wurde nicht gesagt.

Dienstleister sucht Kabel in den Schulen

Seit Oktober untersucht ein externer Dienstleister, wie die Schulen jeweils technisch ans Glasfasernetz angeschlossen werden können. Auf die Frage von CDU-Ratsherr Arne Borstelmann, ob die Stadt denn nicht wisse, welche Leitungen in ihren Schulen verliefen, sagte Malte Clemens, bei der Stadt für das Pilotprojekt zum digitalen Lernen zuständig, es sei nicht möglich, jedes Kabel zu kennen, wenn etwa ein Förderverein der Schule einen WLAN-Anschluss geschenkt habe und dann ein Elektriker mit dem Verlegen eines Kabels beauftragt worden sei.

CDU : Stadt kümmert sich viel zu spät

Stefanie Matz, CDU-Bildungsexpertin, kritisierte, dass die Stadt sich erst jetzt um die technischen Voraussetzungen für WLAN-Anschlüsse in den Schulen kümmere. „Das ist viel zu spät, da hat die Verwaltung wichtige Zeit verschlafen.“ Schließlich sei das Pilotprojekt zum digitalen Lernen schon 2015 angeschoben und seit 2016 umgesetzt worden: „Wir haben immer kritisiert, dass die Stadt sich zu sehr auf die sechs Pilotschulen konzentriert und die übrigen Schulen in der Stadt aus dem Blick verliert. Und das hat sich jetzt bewahrheitet.“

Breitband mit geringer Leistungsstärke

Der Schulausschussvorsitzende Adam Wolf (Piraten) monierte die geringe Leistungsstärke des Breitbandnetzes: „Mit einem Gigabit pro Sekunde können die Schülerinnen und Schüler gerade mal eine Webseite aufrufen, Lerninhalte streamen geht da gar nicht, schon gar nicht, wenn Hunderte Schüler gleichzeitig auf das WLAN zugreifen.“ Es sei aber immerhin ein Anfang. Von den Grünen hieß es, auch in den Flüchtlingsheimen und Obdachlosenunterkünften müsse schnell WLAN gelegt werden. Schließlich sollten auch die Kinder in den Flüchtlingsheimen digital lernen können.

Stadt hat alle Schulen ans Lernportal angeschlossen

Wie IT-Spezialist Clemens sagte, sind alle 99 Schulen an das Stadtportal schulen-hannover.de angebunden, gut 70 hätten davon auch schon Gebrauch gemacht. Genutzt wird es vor allem von Grund- und Realschulen, die bislang keinen eigenen Schulserver hatten. Viele Gymnasien und Gesamtschulen sind nach Angaben der Stadt vorher bereits an andere Portale wie Iserv angebunden gewesen.

Technischer Support von der Stadt Hannover

Bis Februar nächsten Jahres sollen auch die Elternvertreter an den Schulen eigene E-Mail-Accounts bekommen, ab nächstem Sommer soll auch eine webbasierte Notenverwaltung laufen. Bei technischen Problemen, die über einfache Passwortänderungen oder das Prüfen von Steckerverbindungen hinausgehen, können sich Schulen von montags bis donnerstags zwischen 7 und 16 Uhr und am Freitag bis 14 Uhr an das Supportteam der Stadt wenden.

Ein Änderungsantrag der Elternvertreter wurde am Mittwoch ebenfalls mehrheitlich vom Schulausschuss beschlossen. Danach soll die Stadt Anfang 2021 konkret benennen, wann welche Schule WLAN erhält, und zudem regelmäßig im Ausschuss über den Stand der Planungen berichten.

