Als die Grünen-Vorsitzende Annalena Baerbock im April offiziell zur Kanzlerkandidatin ausgerufen wurde, stiegen ihre Beliebtheitswerte und auch die Prozentzahlen der Partei deutlich an. Doch inzwischen wächst die Kritik an ihrer Person. Leserinnen und Leser diskutieren über Baerbocks Ziele in der Außen- und Klimapolitik sowie über ihre Versäumnisse bei der Angabe von meldepflichtigen Sonderzahlungen.

HAZ-Leser Roger Niemann aus Adelheidsdorf: Nichts als Populismus

Im Sog einer gewissen Verdrossenheit mit dem aktuellen Regierungsgeschehen ist es den Grünen gelungen, dass immer mehr Wähler und Wählerinnen ihre Vorbehalte gegen grüne Politik abgelegt haben. Von diesem Effekt und ihrem freundlichen Erscheinungsbild profitiert Frau Baerbock gerade in einer Art und Weise, dass einem Hören und Sehen vergeht. Gleichzeitig ist es den Grünen gelungen, dass man die Themen Klima- und Umweltschutz mit ihnen verbindet. Wer will schon in einer zerstörten Umwelt leben? Ich jedenfalls nicht! Praktisch ist es für die Grünen auf jeden Fall, dass niemand mehr kritisch hinterfragt, was da für Konzepte vorgelegt werden.

Aber sind diese einfachen Konzepte der Verbote, die die Grünen so gerne betreiben, tatsächlich gut für die Umwelt? Beim Thema Mobilitätskonzept darf man das sicher verneinen. Mit einem zukunftsfähigen Konzept hat das nämlich rein gar nichts zu tun! Mit Rad- und Bahnfahren bekommen wir die globalen Mobilitätsherausforderungen nicht gelöst. Zahlreiche neue Schnellbahntrassen und weiterer Ausbau der Subventionierung der Bahn sind weder umweltschonend noch zukunftsweisend.

Wie schon in der Vergangenheit wird ein wettbewerblich orientierter, wirtschaftlich gesunder Luftverkehr in der Lage sein, den weiteren technologischen Fortschritt zu meistern und in absehbarer Zeit klimaneutral unterwegs zu sein. Ein Zerstören der Geschäftsmodelle in der Luftfahrt hatte lediglich zur Folge, dass der technische Fortschritt bei uns nicht mehr stattfindet, da er nicht mehr finanzierbar ist. Welche Preise zu welchen Zeiten hier die erfolgversprechendsten sind, weiß im Zweifel die Fluggesellschaft besser als die Politik. Ob innerdeutsche Flüge erforderlich und nützlich sind, wissen Nachfrager und Anbieter ebenfalls besser als Frau Baerbock.

Dieser marktwirtschaftliche Gedanke hat in unserer Gesellschaft dazu geführt, dass wir zunehmend sparsamer und verantwortungsvoller mit unserer Umwelt umgegangen sind. Verarmte und zurückgebliebene Wirtschaftsformen sind immer umweltschädlicher gewesen als moderne. Was auf den ersten Blick plausibel erscheint (Flüge für 29 Euro nach Mallorca zu verbieten) ist letztlich nichts als Populismus, schadet vielen Beschäftigten in der Luftfahrt und am meisten der Umwelt. Roger Niemann, Adelheidsdorf (Landkreis Celle)

HAZ-Leser Rolf Meyer aus Wennigsen: Hinweis auf Unkenntnis

Die Fähigkeit der deutschen Industrie, flexibel und effektiv auf Kunden zu reagieren, hat sich als wesentliches Element für den Erfolg und damit die Anzahl der Arbeitsplätze in Deutschland herausgestellt. Die Videomentalität, die sich in der Pandemie ergeben hat, hat zu einer enorm unpersönlichen Vorgehensweise beim Ablauf von Geschäften geführt. Die deutsche Wirtschaft ist dringend darauf angewiesen, ihre Kunden persönlich zu besuchen. Da es auf absehbare Zeit keine zeitlich gleichwertige Transportmöglichkeit in Europa und dem angrenzenden Raum geben wird, ist der Vorschlag von Frau Baerbock nur ein weiterer Hinweis auf ihre Inkompetenz und Unkenntnis im Bereich Wirtschaft und Industrie. Wenn das Geschäft der deutschen Wirtschaft über Video und tagelange Eisenbahnfahrten gemacht werden soll, werden ausländische Wettbewerber, die derartige Restriktionen nicht haben, das Geschäft übernehmen und Arbeitsplätze in Deutschland werden verloren gehen. Rolf Meyer, Wennigsen

HAZ-Leser Manfred Koch aus Wunstorf: Wasser predigen, Wein trinken

Warten wir den Wahltag im September für die Grünen ab! Baerbock spricht von Billigpreisen wie bei „Malle“-Flügen. Sie will Flüge verteuern, obwohl die Grünen im Bundestag die meisten Flugeinzelreisen in Eigenregie auf Steuerkosten durchgeführt haben. Das alte Motto vom Wasser predigen und selber Wein trinken gilt hier auch wieder! Manfred Koch, Wunstorf

HAZ-Leser Claus Reis aus Schwabach i. Fr.: Die Richtung stimmt

Die grüne Richtung stimmt. Ein „Weiter so wie bisher“ in Sachen Umweltpolitik darf es schon wegen der Verantwortung für die Folgegenerationen nicht geben. Deutschland hätte mit einer Kanzlerin Baerbock eine echte Chance auf einen Neuanfang, wenn die Fundamentalisten dieser Partei nicht alles im Ansatz zerstören. Das betrifft vor allem die Gesellschaftspolitik. Hier ist der Bedarf an einer multikulturellen Gesellschaft bei vielen schon lange gedeckt. Integration statt weiterer Zuwanderung muss der Vorrang erteilt werden. Darauf sollten auch die Grünen Rücksicht nehmen, wenn sie ihren Traum vom Kanzleramt nicht vorzeitig ad acta legen wollen. Claus Reis, Schwabach i. Fr.

HAZ-Leser Rasmus Ph. Helt aus Hamburg: Bescheidenere Worte wählen

Die Philosophie von Annalena Baerbock erscheint leider nicht ganz zu Ende gedacht. Zum einen trägt es einen Widerspruch in sich, einen härteren Kurs gegenüber Ländern wie Russland und China zu fordern und gleichzeitig sich gegen das Zweiprozenteziel der Nato zu sträuben. Zum anderen bleiben erhebliche Zweifel, ob sich die gegenwärtige Weggabelung wirklich mit dem Ende des Zweiten Weltkrieges oder der Wiedervereinigung vergleichen lässt, da es damals vor allem darum ging, nach einer Bruchlandung wieder durchzustarten, während Deutschland derzeit trotz aller Herausforderungen alles andere als schlecht dasteht. Deshalb sollte die Kanzlerkandidatin der Grünen lieber bescheidenere Worte wählen, da die Zukunft trotz der nicht zu leugnenden Erderwärmung immer ein offener Prozess ist und sich niemals schon zu 100 Prozent vorausschauen lässt. Rasmus Ph. Helt, Hamburg

HAZ-Leser Dr. Hans Christian Hummel aus Hannover: Vorgang schadet dem Image

Die Grünen sind inzwischen ein florierendes Wirtschaftsunternehmen. Darum ist es nicht verwunderlich, dass Annalena Baerbock für ihre geldwerte Parteiarbeit Boni und Weihnachtsgeld erhalten hat. Die meldepflichtigen Sonderzahlungen wurden allerdings erst jetzt mit erheblicher Verspätung offenbart. Der ganze Vorgang frisst nun am zur Schau getragenen Image der Grünen, obwohl rein rechtlich nichts zu beanstanden ist. „Pecunia non olet“ heißt es eben auch bei Baerbock und Co. Dr. Hans Christian Hummel, Hannover

HAZ-Leser Michael Marx aus Garbsen: Mehr als beschämend

Ich gehöre nicht zur armen Hälfte unserer Bevölkerung. Trotzdem sind für mich 8000 oder gar 25 000 Euro sehr viel Geld. Wären die Einnahmen Baerbocks und Özdemirs nicht versteuert worden, hätte ich im Rückzug Baerbocks von ihrer Wahlkreiskandidatur eine Selbstverständlichkeit gesehen. Aber selbst als terminarme Person hätte sie doch so schlau sein müssen, Beratern oder Mitarbeitern eine Nachricht mit Bitte um Erinnerung und Erledigung der rechtzeitigen Anzeige beim Bundestagspräsidenten zu schreiben.

Drei Aspekte des Skandals finde ich wichtig: 1. Cem Özdemir wird schon das zweite Mal beim finanziellen Schummeln erwischt. 2. Warum fusionieren die Grünen nicht gleich mit der FDP, denn die zusätzliche Bezahlung von finanziell üppig entlohnten Politikern aus der steuerfinanzierten Wahlkampfkostenerstattung ist schon für eine sich idealistisch gebende Weltrettungspartei absolut heuchlerisch. Bekommt FDP-Chef Christian Lindner, für den sich ja Leistung lohnen muss, auf der Basis eines Sockelwahlergebnisses für jedes Zehntel darüber einen festen Geldbetrag?3. Wie sieht das Ganze für Menschen in einem tristen Alltag aus? 44 Prozent der voll beschäftigten Ostdeutschen verdienen unter 25 000 Euro im Jahr, im Westen liegt der entsprechende Anteil bei 33 Prozent.

Ich finde das Bonusgebaren einer Partei, die auf Internationalismus, Ökologie und Gerechtigkeit macht, mehr als beschämend. Da die teuren Strukturen der sieben im Bundestag vertretenen Parteien ohne die steuerbasierte Wahlkampfkostenerstattung gar nicht möglich wären, ist es eine Selbstverständlichkeit, dass die offenbar schamlosen Gehaltsstrukturen der Parteien mit ihren Boni publiziert und von der Presse kommuniziert werden. Die Gehälter sollten in einer vertretbaren Relation zu den niedrigen Entgelten von Millionen Menschen stehen, die für2000 Euro im Monat schuften. Ich hoffe, dass ein zum Teil exzessives Eintreten von Grünen und FDP für Datenschutz nicht auch dazu dient, diese üppige Umverteilung von Steuergeldern intransparent gestalten zu können. Michael Marx, Garbsen

