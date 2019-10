Personelle Engpässe sollen laut Verwaltung dafür verantwortlich sein, dass der Bau des vor rund zweieinhalb Jahren beantragten Radwegs zwischen Friedhofsallee und Hoher Weg in Hannover-Seelhorst immer wieder verschoben werden musste. Die Stadt will die Planungen nun Ende 2019 vorstellen – was sie schon mehrfach versprochen hatte. Und „ab dem 2. Quartal 2020“ soll es dann tatsächlich losgehen, so die jüngste Beteuerung.