Hannover

Schrankwand, Regalwand. Schreibtisch, Stehtisch, Besprechungstisch. Lampen. Zwei große Büropflanzen, eine kleine im Regal. Und das war’s. Das Büro von Christine Karasch ist durchaus elegant eingerichtet. Aber dort hängt nicht ein einziges Bild. Dort hängt nur das Raumordnungsprogramm der Region Hannover von 2016 an der Wand, lauter Kreise und Linien, die für „Vorranggebiete Siedlungsentwicklung“ und „Vorbehaltsgebiete Naturschutz“ und für Standorte für die „besondere Entwicklungsaufgabe Erholung“ stehen.

„Ich bin keine Dekomaus“, sagt Christine Karasch. „Ich brauche das nicht.“ Sie lächelt. „Wenn ich einmal im Jahr den Weihnachtsbaum schaffe, bin ich gut.“ Auch bei ihr zu Hause, sagt sie, hingen nur wenige Bilder. Was sie brauche sei eine ruhige Arbeitsatmosphäre, dann könne sie sich am besten konzentrieren.

Seit 2018 in der Region

Christine Karasch, 1969 in Kassel geboren, will Regionspräsidentin werden. Sie ist seit 2018 Dezernentin für Umwelt, Planung und Bauen bei der Region. Seit 1999 besitzt sie ein CDU-Parteibuch, damals hatte die zuvor politisch uninteressierte studierte Juristin gerade als Referentin der CDU-Fraktion im Wuppertaler Stadtrat angefangen. Anschließend wurde sie Justiziarin der Stadt Wuppertal, Schul- und Ordnungsdezernentin in Lüdinghausen und Planungs- und Baudezernentin in Rheine, einer kleinen Stadt in NRW nahe bei Osnabrück.

Während sie in Rheine war, überlegte sie, was sie noch erreichen wollte. Wollte sie dort bleiben? Wollte sie eine Wochenendehe mit ihrem Mann führen, der seinerzeit in Kassel arbeitete? Wollte sie nicht. Dann sah sie die Ausschreibung für die Dezernentinnenstelle in der Region Hannover.

„So sehe ich ohne Maske aus“: Christine Karasch beim Wahlkampf mit ihren Flyern. Quelle: Irving Villegas

Und kaum war sie hier, fiel sie in der immer noch männerdominierten CDU als eine sachliche, zielstrebige Frau auf, die sagen und durchsetzen kann, was sie will. Der Regionsparteivorsitzende Hendrik Hoppenstedt fragte sie, ob sie nicht für das Präsidentinnenamt kandidieren wolle. Im Mai wurde sie nominiert.

Raumordnung, einer ihrer Arbeitsschwerpunkte, ist das nicht sehr abstrakt? „Gar nicht“, sagt sie. „Raum wird nicht mehr. Aber die Interessen, was mit dem Raum passieren soll, werden mehr.“ Als Beispiel nennt Karasch einen Unternehmer, der Rohstoffe wie Kies und Sand abbauen will, und Naturschützer, die die Flächen so belassen wollen, wie sie sind. „Manchmal ist die Einsichtsfähigkeit begrenzt“, sagt sie, das gelte für beide Seiten. Ihr Dezernat versuche aber, „nicht hoheitsmäßig“ aufzutreten, sondern zu moderieren.

Auf 30 Stunden reduziert

Was nicht immer leicht sei. Christine Karasch beobachtet steigende Anspruchshaltungen und sinkende Kompromissbereitschaft in der Gesellschaft, ein „Zeitphänomen“. „Manche Menschen möchten, dass Enercity aus der Kohle aussteigt. Aber sie möchten keine Klärschlammverbrennung in ihrer Nähe.“ Dann wendet sie sich wieder ihrem picobello aufgeräumten Schreibtisch zu und tippt was in die Tastatur, erstaunlich flink mit vier Fingern.

Den Job in der Behörde hat Karasch auf 30 Stunden pro Woche reduziert, wegen des Wahlkampfs. Sie achtet penibel auf die Stechuhr, damit keiner irgendwas sagen kann. Wenn sie in ihrem Büro im alten Kreishaus an der Höltystraße arbeitet, fängt sie um halb acht an, wenn sie im Homeoffice zu Hause in Gehrden ist, um sieben. An diesem Tag stehen Büroarbeit in Hannover und ein paar Dienstgespräche (Job) und Besuche in einer Bäckerei und an einem Wahlkampfstand in Hemmingen (Partei) an.

Jagau grätscht dazwischen

Es war nicht so einfach, einen Tag zu finden, an dem die HAZ Christine Karasch begleiten konnte. Denn als die ersten Termine festgezurrt waren, grätschte Noch-Regionspräsident Hauke Jagau (SPD) dazwischen und untersagte die Anwesenheit des Reporters bei dienstlichen Gesprächen. Begründung: Solche Treffen seien vertraulich. Und es herrsche schon genug Unruhe in der Behörde, weil sich Frau Karasch überhaupt für das Präsidentinnenamt bewerbe.

Jagau verbot dann konsequenterweise auch die Anwesenheit der HAZ bei einem Besuch des SPD-Präsidentschaftskandidaten Steffen Krach in einer Jugendeinrichtung in Barsinghausen. Es dürften keine Außenstehenden dabei sein. Nicht so konsequent: Krach selbst, bisher nichts weiter als Kandidat und also auch Außenstehender, durfte durchaus dabei sein. Aber er ist ja auch ein Parteifreund von Jagau.

Wie dem auch sei: Christine Karasch setzt sich inzwischen über Jagaus Diktum hinweg. Die Zeitung darf bei einer Besprechung dabei sein, bei der es um Naherholung, die Metropolregion, um Windenergieflächen und um die Digitalisierung von Bauakten geht. „Wir haben fünf Kilometer Altakten im Bestand“, sagt die 52-Jährige. „Das alles einzuscannen, das wird spannend.“ Im Gespräch mit ihren Mitarbeiterinnen ist die Dezernentin aufmerksam, präzise, sie führt die einzelnen Tagesordnungspunkte konzentriert in Richtung Erledigung.

Hört sich die Sorgen der Bäcker an: Christine Karasch mit Andrea und Cord Buck. Quelle: Irving Villegas

Das macht sie aber alles ohne Machtgehabe. Zum Beispiel legt sie bei Fragen, die sie an andere richtet, immer wieder den Kopf schräg, eine Haltung, die Nähe und Verbindung signalisiert und sagt: Ich bin nicht gefährlich. Viele männliche Chefs würden so was nicht tun, aus Angst um ihre Autorität. Karasch hat keine Kompetenzdemonstrationen nötig, sie kann auch in freundlichem Ton sagen, wo es langgeht.

Treffen mit dem hannoverschen Bäckerehepaar Andrea und Cord Buck, sie haben eine Bäckerei in Langenhagen und sieben Filialen in Hannover. Und viele Sorgen: Corona hat ihnen zu schaffen gemacht, und nun macht die Maskenpflicht den Verkäuferinnen zu schaffen, „das ist anstrengend den ganzen Tag, einige klagen über gereizte Haut“, sagt Cord Buck. Es gibt außerdem Nachwuchsprobleme: „Bäcker zu sein wird wenig geschätzt.“

Christine Karasch erzählt von den Regionsbemühungen gegenzusteuern, etwa mit der Berufsjugendhilfe, und schlägt ein freiwilliges Handwerksjahr vor, analog zum Freiwilligen Sozialen oder Ökologischen Jahr. Die Bucks haben auch Schönes zu berichten, dass sie demnächst Biodinkelgetreide aus der Region bekommen und dass überhaupt das Interesse an regionalen Produkten zunehme.

Im Gespräch mit einer Bürgerin: Christine Karasch und Jan Dingeldey. Quelle: Irving Villegas

Auf dem Marktplatz in Hemmingen steht, als Christine Karasch eintrifft, schon eine kleine Truppe um den CDU-Bürgermeisterkandidaten Jan Dingeldey, der Mitte 30 ist, aber aussieht wie Mitte 20. Auf dem Markt muss man Maske tragen, Karasch und Dingeldey gehen auf Leute zu, die Kandidatin hält zur Begrüßung ihren Wahlkampfflyer hoch und sagt dazu immer wieder: „So sehe ich ohne Maske aus.“

Es ist ein mühsames Geschäft, viele Menschen wenden sich schon ab, bevor sie angesprochen werden können. Langjährige CDU-Mitglieder („… seit Konrad Adenauers Zeiten …“) freuen sich aber über Karaschs Anwesenheit. Ältere Damen lassen sich am leichtesten ansprechen; man weiß nicht immer, was sie dazu bewegt, ob es Interesse oder Einsamkeit ist. Ein Mann, offenbar aus der AfD-Ecke, lehnt ein Gespräch mit ihr mit dem Hinweis ab, Karasch sei nicht wirklich konservativ. „Das wäre ein zu hoher Preis für ein Kreuz gewesen“, sagt die Kandidatin, als er weg ist.

Hochwasser ist ein Thema in Hemmingen, die Südschnellwegsanierung ohne Radweg ist auch eines. Karasch erläutert geduldig, dass Anträge genehmigt werden müssten, wenn sie rechtskonform seien, und dass es einer Behörde nicht zustehe, politische Wünsche wie die nach Radwegen in Genehmigungen reinzuschreiben.

Mit Privatem zurückhaltend

Mit privaten Auskünften ist die Dezernentin, die sich selbst als „gute Mischung“ aus Politikerin und Verwaltungsfrau bezeichnet, zurückhaltend. Im Auto erzählt sie von ihrer späten Heirat, mit 40, in Florida – sie wollte auf kein deutsches Standesamt, sie verbringe schon genug Zeit in Rathäusern. Ihr Mann brachte zwei Söhne mit in die Ehe, der eine studiert inzwischen, der andere macht eine Ausbildung. Sie empfindet sich nicht als öffentliche Person, trotz der Plakate überall. Damit könne sie umgehen, sagt sie, nur das Angestarrtwerden, wenn jemand sie im Supermarkt erkenne, das finde sie unangenehm.

Christine Karasch mag Sport, sie schwimmt, läuft, wandert, fährt Kanu und Rad, zweimal die Woche per E-Bike aus Gehrden ins Büro. Mobilität ist natürlich auch eines ihrer politischen Themen, das 365-Euro-Ticket allerdings sieht sie kritisch, solange es keine verlässliche Bundesförderung gebe. Klimaschutz stehe bei ihr aber ganz oben, sie plädiert beispielsweise für Nahwärmeanschlüsse bei Neubaugebieten. Klima ist tatsächlich auch der erste Punkt auf ihrem „Kandidatenblatt“. Sie sagt nicht „Kandidatinnenblatt“, aber im Büro sagte sie „Mitarbeitende“. Sie seufzt leise: „Ich übe noch.“ Wortungetüme und Sternchen mag sie allerdings nicht.

Die Region kann nicht viel machen: Christine Karasch vor der vorerst stillgelegten Waldbühne in Gehrden. Quelle: Irving Villegas

Der letzte Termin des Tages ist eine Besprechung an der stillgelegten Waldbühne in Gehrden. Der Betrieb lief lange mit offizieller Betriebs- und Schanklizenz auf dem Grundstück eines Hundetrainingsvereins, bis sich ein benachbarter Gastwirt über Lärm beschwerte und sich herausstellte: Für die Bühne hätte es einer Baugenehmigung bedurft, die nicht existiert. Hier ist Christine Karasch wieder reine Behördenvertreterin, Bestimmungen sind Bestimmungen, es wird klar, dass die Region nichts tun kann, solange die Gemeinde kein Baurecht schafft.

„Ich glaube, die Leute wollen den Wechsel“

Was macht sie, wenn sie die Wahl nicht gewinnt? „Ich habe doch einen tollen Job als Dezernentin.“ Aber sie rechnet sich deutliche Chancen aus: „Ich glaube, die Leute wollen den Wechsel.“ Karasch selbst jedenfalls hält das Modell einer Regionsverwaltung mit stadt- und kreisübergreifenden Kompetenzen für eine „tolle Idee“. Auch wenn diese Idee es in den 20 Jahren seit Gründung der Region immer noch nicht geschafft hat, sich in den Köpfen der Menschen zu verankern.

Von Bert Strebe