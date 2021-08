Hannover

Eigentlich wäre sie längst auf und davon. Und das liegt nur bedingt daran, dass sie ein E-Bike fährt, während der Reporter, der hinter ihr herstrampelt, sich mit seinem konventionellen Muskelantrieb abmühen muss. Nein, Frauke Patzke ist einfach schnell. Sie bewegt sich flink, sie erfasst Situationen rasch, sie antwortet zügig auf Fragen. Aber vielleicht ist das kein Wunder bei einer Frau, die Laufen, Schwimmen und Fahrradfahren zu ihren Hobbys zählt. Und Kraftsport.

Frauke Patzke von den Grünen, 1971 in Ostfriesland geboren und in dem beschaulichen Auricher Stadtteil Wiesens aufgewachsen, will Präsidentin der Region Hannover werden. Was reizt sie daran? Etwas zu gestalten und für die Menschen zu verbessern, sagt sie, habe sie schon immer angetrieben. Und der Motor dahinter wiederum: der Wunsch nach Gerechtigkeit. Der hat sie wohl auch dazu gebracht, als junge Frau in die SPD einzutreten. Aber zufrieden war sie dort auf Dauer nicht, und als Kanzler Gerhard Schröder 2005 die Vertrauensfrage stellte, um Neuwahlen zu erzwingen, trat sie aus. Seit 2008 ist Frauke Patzke bei den Grünen, 2011 wurde sie Ratsfrau in Hemmingen (sie wohnt im Hemminger Ortsteil Harkenbleck). Von 2014 bis 2019 war sie Vorsitzende des Grünen-Regionsverbandes Hannover.

Seit Monaten auf Tour: Frauke Patzke besucht die Regionskommunen mit ihrem E-Bike. Quelle: Irving Villegas

Da ist der nächste Schritt, die Kandidatur für die Spitze der Regionsverwaltung, eigentlich nur konsequent. Auf einem Foto auf ihrer Internetseite ist ein Bollerwagen mit dem Nummernschild „RP FP 1“ zu sehen. Was soll das heißen? Erste Regionspräsidentin Frauke Patzke? Nee, sagt sie, das habe damit gar nichts zu tun, das sei ein altes Foto und beziehe sich auf sie und ihren Mann Rüdiger. Und dann grinst sie ein bisschen, weil sie natürlich genau weiß, dass das Bild, alt hin oder her, perfekt passt. Und nebenher auch noch die „Nummer-1-Region“-Kampagne ihres Konkurrenten Steffen Krach von der SPD ein bisschen hochnimmt.

Touren in alle 21 Regionskommunen

Im Wahlkampf besucht Patzke alle 21 Regionskommunen mit ihrem holländischen E-Bike. An diesem Tag hat sie die Route mit Rücksicht auf ihre Begleitung etwas entschärft: Erst geht es zwar strammen Tempos von Harkenbleck nach Weetzen, dann aber dürfen wir die S-Bahn besteigen und bis Egestorf fahren. Dort wartet eine Abordnung der Barsinghäuser Grünen, alle ausstaffiert mit stilechten grünen T-Shirts mit Sonnenblumen – und sie warten vor einer riesigen Plakatwand mit der Kandidatin drauf.

Es grünt so grün: Frauke Patzke im Kreis ihrer Barsinghäuser Parteifreunde. Quelle: Irving Villegas

Frauke Patzke, die das Plakat zum ersten Mal in Natura sieht, ist einen Moment still, als würde sie sich selbst auf den ersten Blick gar nicht erkennen. Oder als wäre es ihr unangenehm, so ausgestellt zu werden. „Du trägst ja auf dem Plakat dieselbe Kette wie heute“, sagt jemand. „Die trage ich immer“, antwortet Patzke. Es ist ein Geschenk ihrer Mutter, eine silberne Kette mit einem Stein, den die Mutter „Elfenträne“ genannt hat. Die Kandidatin schaut noch mal kurz auf das Plakat, blickt dann wieder das Empfangskomitee an und sagt, Barsinghausen sei eine tolle Stadt. Doch es gebe wohl auch hier noch einiges zu tun.

Autofahrer überholen aggressiv

Das würde vermutlich jeder unterschreiben, der sich, wie der kleine Tross um die Politikerin, auf zwei Rädern vom Egestorfer Bahnhof aufmacht zur Kulturfabrik Krawatte. Entlang der Strecke ist der Radweg gefühlt nicht mehr als einen halben Meter breit, die Autos rauschen teilweise rücksichtslos nah vorbei. Weil manchmal auch zwei Radfahrer nebeneinander fahren, überholen etliche Autofahrer mit empört aufheulenden Motoren – und sehen gar nicht, dass sie, allein in ihren Wagen, viel mehr Platz als die Radler beanspruchen.

Nicht immer gibt es genug Platz: Fahrradfahren in Barsinghausen. Quelle: Irving Villegas

Dann wiederum gibt es Stellen, wo der Radweg einfach aufhört und wo die Straße gerade in Kurven so eng und unübersichtlich ist, dass man sich dort kaum vorwärts traut. Später wird Frauke Patzke sagen, dass sie die Aggressivität erschreckt hat, selten habe sie sich auf dem Rad so unwohl gefühlt. Die Radwegesituation ist für sie ein wichtiges Argument für Wert und Nutzen der Region und für die Notwendigkeit, über alte Strukturen hinauszudenken – denn die Straßen hörten ja nicht an den Gemeinde- oder Kreisgrenzen auf.

„Verbieten ist immer das einfachste Mittel“

Bei all dem ist die Kandidatin aber keine Ideologin. Sie will keine Autos abschaffen, auch keine Eigenheime verbieten (was sowieso kein Grüner gefordert hatte, die Wahlkampfgegner hatten das nur aufgebläht). Frauke Patzke will den Menschen nichts vorschreiben. „Verbieten ist immer das einfachste Mittel“, sagt sie. Sie aber wolle lieber Angebote machen, klimafreundliche Alternativen bereitstellen, für die sich die Leute dann aus freien Stücken entscheiden könnten. Vegetariertage in Kantinen seien sinnvoll, jedoch nicht auf Anordnung (sie selbst ist Flexitarierin). Da spricht die Realpolitikerin.

Sinn für Handfestes

Dass Frauke Patzke einen Sinn fürs Handfeste hat und sich durchbeißen kann, sieht man schon an ihrem Lebenslauf. Sie beendete die Realschule, absolvierte eine Ausbildung zur Sozialversicherungsfachangestellten und bekam einen Job als Sachbearbeiterin in der Auricher Bezirksgeschäftsstelle einer Krankenkasse. Bei manchem wäre das bereits der Punkt, von dem an bis zur Rente nicht mehr viel passiert. Nicht so bei Frauke Patzke. Sie arbeitete sich hoch, bis sie immer wieder an Grenzen stieß, hörte dann auf und konnte in Hannover auf dem zweiten Bildungsweg ein Jurastudium beginnen. Dahinter steckte der Aspekt Gerechtigkeit, aber auch, dass Patzke jemand ist, der gern lernt.

Jura jedenfalls sei ihr „Lebenstraum“ gewesen, erzählt sie. Sie hat als Rechtsanwältin und als wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Leibniz-Uni gearbeitet. Seit 2015 ist sie im niedersächsischen Wissenschafts- und Kulturministerium beschäftigt, wo ihre Karriere sie bis zur Leitung des Justiziariats gebracht hat. Sie ist übrigens auch die Gleichstellungsbeauftragte des Ministeriums.

Noch wird saniert, aber der Betrieb läuft schon: Frauke Patzke lässt sich den Stand der Dinge in der Kulturfabrik Krawatte erklären. Quelle: Irving Villegas

In der Kulturfabrik Krawatte, einem soziokulturellen Zentrum in einer ehemaligen Krawattenfabrik an der Egestorfer Straße in Barsinghausen, informiert sich Frauke Patzke über den Stand des Projekts – der Betrieb läuft bereits, während Teile des Gebäudes noch saniert werden, im Oktober ist feierliche Eröffnung. Das Gespräch dreht sich um Anträge und Förderung und die Chancen von Kultur abseits der großen Städte. Am Thie, einem zentralen Platz in der Innenstadt, steht ein Wahlkampfstand der Grünen, an dem die Kandidatin anschließend vorbeischaut und mit Passanten und den Ratskandidatinnen und -kandidaten ihrer Partei redet.

Diskussion über altes Bauernhaus am Thie

Dort spricht sie auch mit Barsinghäusern, die sich für den Erhalt des 1827 errichteten Fachwerkhauses am Thie einsetzen, eines alten Bauernhauses, das seit Jahren leer steht und verfällt. Was könnte dort rein, eine Markthalle, der Tourismusverein, ein Treffpunkt für alle Generationen? Es werden Themen wie Bürgerbeteiligung und mögliche Übernahme durch die Stadt angerissen; eine Frau fürchtet, es werde so ausgehen wie oft, „es wird alles weggehauen, und dann kommt einer dieser hässlichen Quadratisch-praktisch-gut-Kästen hin“. Frauke Patzke präsentiert keine Lösungen, wie könnte sie auch, verspricht nichts. Sie hört zu, gibt Tipps zur Einbindung von Behörden und Anwohnern, verweist auf mögliche Fördertöpfe aus den städtebaulichen und kulturellen Bereichen.

Wie könnte man den Verfall aufhalten? Frauke Patzke und Freunde im „Haus am Thie“ in Barsinghausen. Quelle: Irving Villegas

Dass Frauke Patzke bei aller Pragmatik ein Herz für den weniger rationalen Bereich Kultur hat, merkt man, wenn man ihr eine Weile zuhört. Sie liest viel, sie ist ein Magritte- und Monet-Fan, sie nennt den Anbau des Sprengel-Museums ein „Highlight“. Und sie tanzt gern mit ihrem Mann, mit dem sie „seit legendären 22 Jahren verheiratet“ ist. Beide Väter waren bei der Post, das musste ja was werden. Im Moment allerdings fallen sowohl das Tanzen als auch die restliche Kultur oft hinten runter. Nicht nur wegen Corona, auch wegen des Wahlkampfs: „Ich bin froh, wenn ich sechs oder sieben Stunden Schlaf bekomme.“

Imkerin präsentiert ihre Bienenvölker

Der letzte Termin des Tages ist ein entspanntes Treffen im Garten von Renate Ernst, selbst Ratskandidatin der Grünen und Imkerin. Sie führt ihre neun Bienenvölker vor, gibt Tipps („Immer von der Seite, nie von vorn auf einen Bienenstock zugehen, dann kommt man ihnen nicht in die Quere“). Bei Kaffee und Kuchen dreht sich das Gespräch unter anderem um den örtlichen Nahverkehr – Patzke lobt das Rufbussystem „Sprinti“ in Springe, Sehnde und der Wedemark – und um Windräder.

Nicht frontal angehen: Grünen-Parteifreunde im Garten der Imkerin Renate Ernst. Quelle: Irving Villegas

Bei allem Bedauern über die Waldschäden schlägt Frauke Patzke vor, auf den Flächen des Deisters mit den kaputten Bäumen Windräder zu bauen, das sei doch eine „optimale Lage“ – und mit einem genossenschaftlichen Modell könnte man erreichen, dass alle davon partizipierten, die Kommune, der Waldbesitzer, die Bürgerinnen und Bürger – und die Region. Und sie plädiert für Ehrlichkeit: „Wir müssen sagen, dass sich das Landschaftsbild verändern wird. Weil wir die Energiewende schaffen müssen.“ Dafür sei sowieso mehr Kreativität nötig: „Man könnte Lärmschutzwände mit Solarzellen ausstatten. Man könnte Parkplätze mit Solarzellen überdachen.“

Auf dem Rückweg, beim Warten auf die Bahn, erzählt sie von ihrer evangelischen Prägung, ihr Vater war Laienprediger, sie hat eine Ausbildung als nebenberufliche Kirchenmusikerin, kann Orgel und Querflöte spielen. Macht sie das noch? „Wann denn?“, fragt sie, und es klingt ein bisschen traurig. Sie ist nicht mehr in der Kirche, weil die sich lange weigerte, Homosexuelle zu segnen oder Pastoren bei der Beerdigung von Nichtmitgliedern predigen zu lassen: „Christus hätte am Grab nie gefragt, ob der Tote Kirchensteuer gezahlt hat. Es geht doch um die Menschen, die Trost brauchen.“

Nüchterne Antworten

Letzte Frage, schon im Zug: Was macht sie, wenn sie die Wahl nicht gewinnt? Sie spart sich den Politikerspruch, dass sie natürlich nur ans Gewinnen denke und so weiter. Sie sagt nüchtern, dann bleibe sie im Wissenschaftsministerium.

Die S-Bahn hält in Weetzen, Frauke Patzke verabschiedet sich und schiebt ihr Fahrrad auf den Bahnsteig. Elfeinhalb Kilometer bis Harkenbleck. Das ist so wenig für sie, das wird sie nicht mal richtig merken.

Von Bert Strebe