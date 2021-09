Hannover

Die Grünen haben bei der Kommunalwahl ordentlich zugelegt – und zwar nicht nur in studentischen Vierteln, sondern in allen sozialen Milieus. Das zeigt der neueste Wahlbericht der Stadt Hannover, der am Mittwoch nach der Wahl veröffentlicht wurde. Selbst in benachteiligten Stadtteilen, der Bericht nennt unter anderem Mühlenberg, Hainholz und Vahrenheide, haben die Grünen viele Wählerstimmen gewonnen und liegen nun gleichauf mit der SPD.

Die SPD erleidet insbesondere in den dicht besiedelten Stadtteilen Südstadt und List große Stimmverluste. „Allein in diesen beiden Stadtteilen verlieren die Sozialdemokraten über 7.000 Stimmen“, heißt es in dem Bericht.

Die CDU hat besonders viele Stimmen in einstigen Hochburgen wie Waldheim und Waldhausen, aber auch in Mitte, Calenberger Neustadt und Herrenhausen verloren. „Auffällig ist, dass die Verluste für die CDU in vielen Fällen in Stadtteile fallen, die auch durch einen überdurchschnittlichen Rückgang in der Wahlbeteiligung gekennzeichnet sind“, schreiben die Statistiker.

Die Analyse im Einzelnen

Wahlverhalten in privilegierten Stadtteilen: Zu den privilegierten Stadtteilen zählen die Statistiker Viertel wie Waldhausen, Zoo, Kirchrode und Isernhagen-Süd. Sie sind durch einen hohen Anteil an Einfamilienhäusern und Stadtvillen gekennzeichnet. Die Arbeitslosigkeit ist gering, die Wahlbeteiligung hoch. Traditionell handelt es sich um Hochburgen von CDU und FDP. Das ist auch immer noch so, wie die jüngste Wahl zeigt. Dennoch müssen die Christdemokraten Verluste hinnehmen, die FDP bleibt in etwa auf dem Niveau der Kommunalwahl von 2016. Die SPD verliert leicht, während die Grünen kräftig dazugewinnen. „Die Grünen lösen somit die SPD als zweitstärkste Kraft in den privilegierten Stadtteilen ab“, berichten die Analysten. Auch die AfD, vormals bei 7,4 Prozent, muss einen herben Verlust von mehr als vier Prozentpunkten hinnehmen.

Wahlverhalten in Arbeitervierteln: Die Statistiker sprechen von „überwiegend sozial gesicherten Stadtteilen“, in denen zumeist Facharbeiter und Angestellte leben. Dazu zählen die ehemals industriell geprägten westlichen Viertel, etwa Limmer, Ledeburg/Nordhafen, Davenstedt, Badenstedt und Ricklingen. Alles Hochburgen der SPD, doch die Grünen sind auf dem Vormarsch. „Mit 28,4 Prozent (minus 3,6 Prozentpunkten) liegt die SPD hier gleichauf mit den Grünen, die mit einem Plus von 12,3 Prozentpunkten im Vergleich zum Gesamtergebnis sogar überproportional profitieren“, schreiben die Analysten in ihrem Bericht. Stadtweit liegt der Zuwachs der Grünen „nur“ bei 11,5 Prozent. Die AfD, zuvor bei fast zehn Prozent, verliert die Hälfte ihrer Wählerstimmen.

Wahlverhalten in bürgerlichen Vierteln: Zu den „Milieus der modernen bürgerlichen Mitte“ zählen die Sozialwissenschaftler Viertel wie die Südstadt, Oststadt, List, Kleefeld und Döhren. Dort werde tendenziell konservativer gewählt als in den westlichen Arbeitervierteln. In diesen Stadtteilen spiegelt sich das stadtweite Ergebnis der Wahl wider: SPD und CDU verlieren, die Grünen gewinnen kräftig hinzu und liegen nun gleichauf mit der SPD.

Wahlverhalten in Studentenvierteln: Die Statistiker sprechen von „innenstadt- und universitätsnahen, urbanen Altbauquartieren“ und meinen damit Stadtteile wie Linden-Nord, Linden-Mitte, Nordstadt und Calenberger Neustadt. „Sozialstrukturell leben hier gutverdienende junge Singles neben Studierenden und alteingesessenen Mietern“, heißt es in dem Bericht. In solchen Quartieren haben die Grünen traditionell ihre Hochburgen, und hier sind sie seit der Wahl stark wie nie zuvor. In Linden-Mitte haben sie fast die absolute Mehrheit errungen (48,5 Prozent). In der Calenberger Neustadt konnten die Grünen ein Plus von 18,5 Prozentpunkten verbuchen. SPD und CDU verlieren in diesen Vierteln deutlich.

Wahlverhalten in prekären Wohnlagen: Kennzeichnend für prekäre Viertel sind nach Ansicht der Statistiker verdichtetes Wohnen in Hochhäusern und Sozialwohnungen der fünfziger und sechziger Jahre, ein hoher Anteil von Arbeitslosen sowie niedrige Wahlbeteiligung. Zu solchen Vierteln zählen die Analysten Stadtteile wie Vahrenheide, Sahlkamp, Mühlenberg und Bornum. „In den benachteiligten Stadtteilen fallen die Stimmanteile konservativer Parteien strukturell niedrig aus – so auch bei dieser Kommunalwahl“, schreibt die Stadt in ihrem Bericht. Die linken Parteien sind hier traditionell stärker, haben aber Stimmen verloren. Die Grünen dagegen gewinnen kräftig hinzu und liegen nun gleichauf mit der SPD. Deutliche Stimmverluste muss auch die AfD, vormals stark in den prekäre Vierteln, hinnehmen.

Von Andreas Schinkel