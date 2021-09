Hannover

Sie sind die Chefs der Verwaltung der Region Hannover und somit zuständig für die Müllabfuhr, kommunale Krankenhäuser, Bus- und Bahnverkehr – und auch die Umsetzung der vom Land Niedersachsen erlassenen Corona-Regelungen. Neun Kandidatinnen und Kandidaten wollen Hannovers nächster Regionspräsident oder Regionspräsidentin werden. Ihre Namen sind Steffen Krach (SPD), Christine Karasch (CDU), Frauke Patzke (Grüne), Siegfried Reichert (AfD), Bruno Adam Wolf (Piraten), Katharina Priens (Die Partei), Andrea Krause (die Basis) und Michael Kleen (Freie Wähler).

Falls Sie noch einmal nachlesen wollen, was ein Regionspräsident oder eine Regionspräsidentin eigentlich genau macht, finden Sie hier einen Text, der Ihnen alle Fragen beantwortet.

Die drei aussichtsreichsten Kandidaten auf den Posten – Frauke Patzke von den Grünen, der SPD-Politiker Steffen Krach und Christine Karasch von der CDU – haben sich am Mittwoch in einem letzten Triell vor der Wahl den Fragen von HAZ-Chefredakteur Hendrik Brandt und Christina von Saß vom NDR gestellt. Die Highlights der 90-minütigen Diskussion finden sie hier:

Natürlich gibt es die Veranstaltung auch in voller Länge zum Nachschauen. Die drei haben sich bereits im Mai zu einem ersten HAZ/NP-Kommunalwahlforum getroffen. Zu diesem gelangen Sie unter diesem Link.

Zudem haben HAZ-Reporterinnen und -Reporter die beiden Kandidatinnen und den Kandidaten in Porträts vorgestellt und in den letzten auf „Kiezgesprächen“ mit Einwohnern der Region begleitet.

Für welche Politik steht Frauke Patzke?

Frauke Patzke ist seit 2008 bei den Grünen, 2011 wurde sie Ratsfrau in Hemmingen (sie wohnt im Hemminger Ortsteil Harkenbleck). Von 2014 bis 2019 war sie Vorsitzende des Grünen-Regionsverbandes Hannover.

Dass Frauke Patzke einen Sinn fürs Handfeste hat und sich durchbeißen kann, sieht man schon an ihrem Lebenslauf. Sie beendete die Realschule, absolvierte eine Ausbildung zur Sozialversicherungsfachangestellten und bekam einen Job als Sachbearbeiterin in der Auricher Bezirksgeschäftsstelle einer Krankenkasse. Bei manchem wäre das bereits der Punkt, von dem an bis zur Rente nicht mehr viel passiert. Nicht so bei Frauke Patzke. Sie arbeitete sich hoch, bis sie immer wieder an Grenzen stieß, hörte dann auf und konnte in Hannover auf dem zweiten Bildungsweg ein Jurastudium beginnen. Das erfährt man im HAZ-Porträt über die Politikerin.

Seit Wochen fährt die Grünen-Kandidatin mit ihrem E-Bike durch die Region. Auch zu dem HAZ-Kiezgespräch auf dem Hof von Arnd von Hugo in Groß Munzel reiste Patzke mit dem E-Bike an – und erklärte, wie sie in der Region Hannover Umweltschutz und Landwirtschaft zusammenbringen will.

Was will Christine Karasch in der Region verändern?

Christine Karasch, 1969 in Kassel geboren, ist seit 2018 Dezernentin für Umwelt, Planung und Bauen bei der Region Hannover. Seit 1999 besitzt sie ein CDU-Parteibuch, damals hatte die zuvor politisch uninteressierte studierte Juristin gerade als Referentin der CDU-Fraktion im Wuppertaler Stadtrat angefangen.

Und kaum war sie in Hannover, fiel sie in der immer noch männerdominierten CDU als eine sachliche, zielstrebige Frau auf, die sagen und durchsetzen kann, was sie will. Der Regionsparteivorsitzende Hendrik Hoppenstedt fragte sie, ob sie nicht für das Präsidentinnenamt kandidieren wolle. Im Mai wurde sie nominiert – und empfindet sich trotz des Wahlkampfs nicht als öffentliche Person, wie man im Porträt von HAZ-Reporter Bert Strebe erfährt.

Karasch hat die HAZ kurz vor der Wahl zu einer Diskussion über den öffentlichen Nahverkehr eingeladen – am Rande des Neubaugebiets der Wasserstadt im Stadtteil Limmer. Dort stellte die CDU-Kandidatin ihre Pläne für den öffentlichen Nahverkehr in der Region vor und musste erklären, wie mehr Umlandbewohner ermuntert werden könnten, ihre Autos stehen zu lassen, um mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu fahren.

Wie will Steffen Krach die Region leiten?

Steffen Krach, gerade 42 geworden, möchte seinen SPD-Parteikollegen Hauke Jagau beerben, der die Region seit 2006 geführt hat und nicht mehr antritt.

Seit seiner Nominierung im vergangenen September hat der in Hannover am Bonifatiusplatz aufgewachsene, derzeit noch als Staatssekretär für Wissenschaft und Forschung im Berliner Senat arbeitende Krach Hunderte von Terminen absolviert, um sich in der Region bekannt zu machen; vieles ist virtuell gelaufen, ansonsten hat er in Berlin früh im Büro angefangen und ist nachmittags in den Zug gestiegen, war um 18 Uhr hier. Um 22.31 Uhr fährt der letzte Zug zurück. Im Moment gehe der Urlaub für seinen Wahlkampf drauf, erzählt der SPD-Kandidat im HAZ-Porträt.

Das HAZ-Kiezgespräch führte Krach zum DRK-Clementinenhaus in die List. Es ist ein kleines Krankenhaus, eine Stadtteilklinik. Dort musste der Regionspräsidentskandidat folgende Fragen beantworten: Wie viele Krankenhäuser braucht die Region Hannover? Und wie viele kann sie sich leisten?

