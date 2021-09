Frau Karasch, Herr Krach wirbt in seinem Wahlkampf für das 365-Euro-Ticket. Also: Für einen Euro am Tag unterwegs sein auf allen Strecken im Großraumverkehr Hannover. Was ist daran verkehrt?

Karasch: Daran ist gar nichts verkehrt. Wir müssen aber klären, wie wir eine Gerechtigkeit im Angebot für Umland und Stadt bekommen. Sie kriegen in der Stadt für den gleichen Preis ein vielfach besseres Angebot. An dieser Frage kann sich ein Stadt-Umland entzünden. Und damit das nicht passiert, muss erstmal das Angebot im ländlichen Bereich besser sein. Und: Wir müssten wissen, wie wir das enorme Defizit, das durch so ein Angebot entstehen würde, gegenfinanzieren.

Und wie schafft man Gerechtigkeit für die Menschen im Umland?

Karasch: Indem man das Angebot ausbaut – oder einen Finanzierungsausgleich schafft. Es kann ja nicht sein, dass das Umland dieses sagenhaft bessere Angebot in der Stadt mitfinanziert.

Krach: Wie so etwas funktioniert, hat der aktuelle Regionspräsident mit seinem Verkehrsdezernenten gezeigt, indem er 30 Millionen Euro für den Sprinti eingeworben hat. Das ist doch genau der Weg.

Das ist Steffen Krach Der 42-jährige Steffen Krachist seit rund sieben Jahren Staatssekretär für Wissenschaft und Forschung beim Berliner Senat. Krach ist in der List aufgewachsen, nach dem Abitur in Hannover im Jahr 1999 hat er Sozialwissenschaften und Politik in Göttingen und Berlin studiert. Anschließend hat er in verschiedenen Funktionen in der Berliner Senatsverwaltung gearbeitet. Krach ist Dauerkarteninhaber bei Hannover 96 und leidenschaftliche Tennisspieler. Auch seine Frau Kim stammt aus der Landeshauptstadt Hannover. Die beiden haben zwei Söhne im Alter von vier und sieben Jahren, der dritte Sohn wird Mitte Oktober erwartet.

Der Weg ist, dass man auf Bundeszuschüsse hofft? Ohne die wäre Sprinti nicht möglich.

Krach: Natürlich wird das Geld kosten, und natürlich auch das der Region. Da hat aber noch nie jemand nach gefragt, als man die Autoinfrastruktur ausgebaut hat. Die Notwendigkeit von Investitionen in den ÖPNV stellt heute niemand mehr in Frage.

Karasch: Die Region hat noch nie eine Autobahn gebaut.

Krach: Nein. Aber der Bund. Und wir unterhalten die Kreisstraßen.

Karasch: Wollen wir das jetzt lassen?

Krach: Nein. Aber wir wollen mehr in den Nahverkehr investieren. Das ist kein Widerspruch.

Das ist Christine Karasch Christine Karasch ist seit 2018 Dezernentin für Umwelt, Bau und Planung in der Region Hannover. Die 51-Jährige lebt mit ihrem Mann in Gehrden-Lemmie. Karasch wurde in Kassel geboren, hat dort ihr Abitur gemacht und arbeitet seit vielen Jahren in Kommunalverwaltungen. Die Juristin hat zunächst als Justiziarin für öffentliches Recht und Baurecht bei der Stadt Wuppertal gearbeitet. Später wurde sie Dezernentin für Schule, Soziales, Sport und Kultur bei der Stadt Lüdinghausen im Münsterland. Danach ging sie nach Rheine und übernahm das Dezernat für Planen, Bauen, Recht und Ordnung, bevor sie zur Region Hannover kam.

Nun halten weder die Grünen, die nun wirklich für den öffentlichen Nahverkehr sind, noch der SPD-Verkehrsdezernent viel davon, jetzt mit einem 365-Euro-Ticket zu kommen. Die sagen: Das Geld dafür sollte man lieber ins Angebot investieren.

Krach: Das Angebot wird ja ausgeweitet. Für den Sprinti, für die Stadtbahnverlängerung zum Beispiel nach Hemmingen oder Garbsen. Aber das heißt ja nicht, dass wir nicht trotzdem die Preise senken können. Es macht für viele Menschen einen Unterschied, was das Angebot kostet. Und dann werden viele umsteigen. Natürlich kostet das Geld, und natürlich erhoffe ich mir da etwas von Bund und Land. Aber selbst wenn das nicht kommt, müssen wir es machen. Wir brauchen mehr Entscheidungen für Bus und Bahn und das darf nicht am Fahrpreis scheitern.

Steffen Krach (SPD) und Christine Karasch (CDU) diskutieren im HAZ-Doppelinterview über die Zukunft des öffentlichen Nahverkehrs in der Region. Quelle: Tim Schaarschmidt

Frau Karasch, ist dafür Geld da?

Karasch: Wir sollten die Menschen da draußen nicht darüber im Unklaren lassen, dass das Geld kosten wird. Das ist unsere Verantwortung. Wenn der Regionshaushalt von jetzt 100 Millionen Defizit hat und viele Investitionen etwa beim Klimaschutz auf uns zukommen, dann sind wir sonst in fünf Jahren bei einer Milliarde Schulden. Da kann ich doch keinem sagen: Dafür seid ihr jetzt fünf Jahre lang günstig mit der Stadtbahn gefahren.

Krach: Ich kann aber auch keinem erklären, wenn wir in fünf Jahren bei der klimaneutralen Region keinen Schritt vorangekommen sind. Immer nur zu sagen: es geht nicht, ist keine zukunftsfähige Politik.

Was macht eigentlich ein Regionspräsident? Der Regionspräsident oder die Regionspräsidentin ist das hauptamtliche Oberhaupt der Verwaltung der Region Hannover. Das Amt ist unter diesem Namen einmalig in Deutschland, weil die Region Hannover ein außergewöhnliches Konstrukt ist. Das Regionsoberhaupt ist Chef oder Chefin von knapp 3300 Beschäftigten der Regionsverwaltung. Der Regionspräsident oder die Regionspräsidentin gibt die Leitlinien der Politik vor und muss die Beschlüsse der Regionsversammlung mit seiner Verwaltung umsetzen. Die Region ist zum Beispiel zuständig für die Müllabfuhr, den Nahverkehr, Krankenhäuser und Gesundheitswesen, Umwelt und Naturschutz, Regionalplanung, Wirtschaftsförderung und Berufsschulen. Der Regionspräsident ist Mitglied der Regionsversammlung und sitzt im Aufsichtsrat wichtiger Tochterunternehmen der Region, zum Beispiel beim Zoo und beim Klinikum. In der Pandemie kam dem Regionspräsidenten eine besondere Stellung zu. Das Gesundheitsamt der Region ist die entscheidende Behörde, was die Einführung und Durchsetzung der lokalen Corona-Regelungen angeht. Präsident oder Präsidentin werden in einer direkten Wahl gewählt. Bisher dauerte eine Amtszeit sieben Jahre. Das ändert sich jetzt: Das kommende Regionsoberhaupt wird 2021 für fünf Jahre gewählt. Lesen Sie hier mehr zum Thema

Karasch: Aber die Antwort ist nicht Schulden, Schulden, Schulden.

Krach: Nein, die Antwort ist Investition.

Karasch: Dafür braucht man Geld.

Von Mathias Klein und Felix Harbart