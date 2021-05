Hannover

Am 12. September wählen die Bürgerinnen und Bürger in der Region Hannover einen neuen Regionspräsidenten oder eine Regionspräsidentin. Auf Einladung der HAZ haben die drei aussichtsreichsten Kandidatinnen und Kandidaten für den Posten am Mittwoch, 12. Mai, erstmals direkt über die wichtigen Themen in der Region Hannover diskutiert. Differenzen wurden bei der Verkehrspolitik deutlich. Dabei ging es um den Nahverkehr, ein 365-Euro-Ticket, Radwege und auch um eine mögliche Seilbahn in der Stadt.

Wie wird der Nahverkehr in der Region attraktiver?

SPD-Kandidat Steffen Krach, derzeit Staatssekretär für Wissenschaft und Forschung beim Berliner Senat, setzte sich deutlich für das 365-Euro-Ticket für Busse und Bahnen in der Region Hannover ein und kündigte an, das in sein Wahlprogramm aufzunehmen. „Der Nahverkehr muss ein attraktives Angebot machen“, sagte er. Wer zum Beispiel in Wunstorf wohne, wolle nicht unbedingt mit dem Fahrrad zum Kröpcke fahren, meinte Krach.

Frauke Patzke (Grüne) fürchtet, nach der Corona-Krise werde es dauern, bis sich die Menschen wieder dichter gedrängt in die Busse und Bahnen stellen werden. Deshalb sei die Justiziarin im niedersächsischen Wissenschaftsministerium auch für das 365-Euro-Ticket, um Anreize zu schaffen.

CDU-Kandidatin Christine Karasch sieht Schwierigkeiten bei der Finanzierung eines solchen Tickets. Sie kritisierte, dass bei den Velorouten derzeit nur in Richtung Hannover gedacht werde. Nötig seien auch gute Radverbindungen zwischen den einzelnen Kommunen der Region. Im Übrigen müssten die Menschen auch in Zukunft mit dem Auto unterwegs sein. „Wenn ich von einem Ort zum anderen mit Bus und Bahn eineinhalb Stunden brauche, mit dem Auto nur eine halbe Stunde, ist die Entscheidung doch klar“, argumentierte sie.

Ist eine Seilbahn zur MHH sinnvoll?

Eine Seilbahn als Anbindung zum Beispiel für die Wasserstadt oder den Neubau der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH), wie sie jetzt im Stadtrat in Hannover diskutiert wird, stieß in der Debatte auf ein geteiltes Echo. „Eine Seilbahn ist eine kostengünstige Alternative“, sagte Frauke Patzke. Aber die Umsteigemöglichkeiten seien problematisch, vor allem in den Stoßzeiten des Verkehrs zur MHH.

Auch Stefan Krach ist prinzipiell für eine Seilbahn. „Aber ich habe Zweifel, ob man ein großes Krankenhaus mit einer Seilbahn ans Nahverkehrsnetz anbinden kann.“ Krach störte sich vor allem daran, eine neue MHH zu planen, aber die Anbindung ans Stadtbahnnetz nicht mitzuplanen.

Das animierte Christine Karasch zu einer grundsätzlichen Kritik: Die Behörden seien in vielen Bereichen nicht mehr im Kontakt mit den Bürgern und den Unternehmen. „Die Verwaltung ist immer weniger in der Lage Lösungen zu erreichen“, betonte sie.

Für die nächsten Wochen und Monate sind Foren mit weiteren Bewerbern geplant.

Das sind die Kandidaten

Erfahren in der Kommunalverwaltung Christine Karasch ist seit 2018 Dezernentin für Umwelt, Bau und Planung in der Region Hannover. Die 51-Jährige lebt mit ihrem Mann in Gehrden-Lemmie. Karasch wurde in Kassel geboren, hat dort ihr Abitur gemacht und arbeitet seit vielen Jahren in Kommunalverwaltungen. Die Juristin hat zunächst als Justiziarin für öffentliches Recht und Baurecht bei der Stadt Wuppertal gearbeitet. Später wurde sie Dezernentin für Schule, Soziales, Sport und Kultur bei der Stadt Lüdinghausen im Münsterland. Danach ging sie nach Rheine und übernahm das Dezernat für Planen, Bauen, Recht und Ordnung, bevor sie zur Region Hannover kam.

Fan von Hannover 96 und Tennisspieler Der 41-jährige Steffen Krach ist seit sechs Jahren Staatssekretär für Wissenschaft und Forschung beim Berliner Senat. Krach ist in der List aufgewachsen, nach dem Abitur in Hannover im Jahr 1999 hat er Sozialwissenschaften und Politik in Göttingen und Berlin studiert. Anschließend hat er in verschiedenen Funktionen in der Berliner Senatsverwaltung gearbeitet. Der Dauerkarteninhaber bei Hannover 96 und leidenschaftliche Tennisspieler ist mit einer ebenfalls aus der Landeshauptstadt stammenden Frau verheiratet. Die beiden haben zwei Söhne im Alter von drei und sechs Jahren.

Jura auf dem zweiten Bildungsweg Frauke Patzke leitet das Referat Justiziariat, Vergaberecht, Innerer Dienst im CDU-geführten niedersächsischen Wissenschaftsministerium in Hannover. Die 49-Jährige hat nach einer Ausbildung zur Sozialversicherungsangestellten auf dem zweiten Bildungsweg Jura in Hannover studiert. In den vergangenen Jahren war sie Vorsitzende des Regionsverbands der Grünen. Patzke ist verheiratet, sie lebt mit ihrem Mann in Hemmingen-Harklenbeck.

