Hannover

Steffen Krach soll für die SPD als Kandidat für das Amt des Regionspräsidenten antreten. Die Vorsitzende der SPD in der Region Hannover, Claudia Schüßler, präsentiert den 41-Jährigen am Mittwochvormittag in Hannover. Krach ist gebürtiger Hannoveraner und hat in den vergangenen sechs Jahren als Staatssekretär für Wissenschaft und Forschung beim Berliner Senat gearbeitet.

Der derzeitige Regionspräsident Hauke Jagau ( SPD) hatte vor einer Woche angekündigt, bei der nächsten Wahl im September 2021 nicht wieder anzutreten. Jagau will künftig mehr Zeit mit seiner Familie verbringen.

Wer für die CDU und die Grünen sich zur Wahl um den Posten an der Spitze der Region Hannover stellt, ist noch unklar. Beide Parteien sind noch auf der Suche nach geeigneten Kandidaten. Bei der vorherigen Wahl hatte Jagau nur knapp gegen seinen damaligen Herausforderer Axel Brockmann, der für die CDU angetreten war.

Von Mathias Klein