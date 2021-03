Hannover

Die Grünen haben Sonnabend Frauke Patzke zu ihrer Kandidatin für das Amt der Regionspräsidentin gewählt. Bei der ersten digitalen Wahl- und Mitgliederversammlung des Regionsverbands Hannover von Bündnis 90/Die Grünen bekam die 49-Jährige 147 Stimmen. 152 Mitglieder hatten sich an der Abstimmung beteiligt. Das entspricht einer Zustimmungsquote von 96,7 Prozent. Das Ergebnis muss noch schriftlich per Briefwahl bestätigt werden.

Klimaneutraler Wahlkampf

Ihren Wahlkampf will die frisch gekürte Kandidatin klimaneutral gestalten. „Ich werde mit dem Rad durchstarten und die Kommunen besuchen“, verspricht die Juristin, die selbst in Hemmingen lebt. „Echter Klimaschutz geht nur mit den Grünen“, betonte Patzke in ihrer Bewerbungsrede. Sie kündigte an, deutlich mehr Druck zum Erreichen der Klimaneutralität zu machen. Spätestens in 15 Jahren müsse die Region klimaneutral sein. An dem Ziel soll sich auch die Frage nach Koalitionspartnern in der Regionsversammlung entscheiden.

Patzke will sich für eine „echte Verkehrswende“ mit verlässlichem Nahverkehr und gut ausgebauten Radwegen einsetzen. Die Kandidatin für die Regionspräsidentschaft verspricht außerdem eine gute und wohnortnahe Gesundheitsversorgung. Die Pandemie habe gezeigt, wie notwendig das sei. In diesem Zusammenhang lobte sie ausdrücklich die Arbeit des Gesundheitsamts.

Referatsleiterin im Wissenschaftsministerium

Bis zum August 2019 war Patzke Vorsitzende der Grünen in der Region Hannover. Sie arbeitet als Referatsleiterin im Wissenschaftsministerium in Hannover, dort ist sie auch für juristische Angelegenheiten zuständig. Zuvor lehrte und publizierte sie an der Leibniz Universität Hannover.

Die Regionspräsidentenwahl findet am 12. September statt. Sollte keiner der Kandidaten die erforderliche absolute Mehrheit erringen, folgt 14 Tage später, am 26. September, eine Stichwahl.

Von Bärbel Hilbig