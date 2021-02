Hannover

Überraschung bei den Grünen: Frauke Patzke soll bei der Wahl im September als Kandidatin für den Posten der Regionspräsidentin antreten. Das teilte der Regionsvorstand der Grünen mit. Patzke gehörte selbst der Findungskommission des Regionsvorstands an. Die Mitgliederversammlung der Grünen muss der Kandidatur noch zustimmen.

„Brauchen Verkehrskonzept, auch für Autos“

Die 49-jährige Juristin lebt in Hemmingen und saß dort bis zur vergangenen Wahlperiode im Rat der Stadt. Bis zum August 2019 war sie Vorsitzende der Grünen in der Region Hannover. Patzke ist Referatsleiterin im Wissenschaftsministerium in Hannover, dort ist sie unter anderem für juristische Angelegenheiten zuständig.

Anzeige

Neben dem Klima- und Umweltschutz will sich Patzke unter anderem für eine wohnortnahe Gesundheitsversorgung einsetzen. Außerdem liege ihr die Stärkung des ländlichen Raums am Herzen, sagt sie. Patzke will zudem ein intelligentes Verkehrskonzept erarbeiten, das alle Verkehrsmittel einschließe, ausdrücklich nannte sie dabei auch das Auto.

„Realpolitikerin und Brückenbauerin“

Dass sie als Grünen-Mitglied in einem CDU geführten Ministerium auf einen so hohen Posten sitze, zeige ihre hohe Wertschätzung und ihre gute Arbeit, heißt es aus dem Umfeld der Landesregierung. In der Regionspolitik hat sie sich bisher keinen Namen gemacht. Politische Gegner aus Hemmingen bezeichnen Patzke als „Realpoltikerin und Brückenbauerin“. Sie habe immer den Kontakt zu den anderen Parteien und Fraktion gepflegt.

Mit den Grünen haben jetzt alle drei großen Fraktionen in der Regionsversammlung Kandidaten benannt. Für die SPD tritt der 41-Jährige Steffen Krach an, der gebürtige Hannoveraner ist derzeit Staatssekretär für Wissenschaft und Forschung beim Berliner Senat. Für die CDU kandidiert Christine Karasch. Die 51-Jährige ist seit 2018 Umwelt und Planungsdezernentin der Region Hannover.

Regionspräsident Hauke Jagau (SPD) tritt nicht erneut an. Die Regionspräsidentenwahl findet am 12. September statt. An diesem Tag wählen die Niedersachsen zugleich neue Stadt- und Gemeinderäte und Bürgermeister. Sollte keiner der Kandidaten für das Regionspräsidentenamt die erforderliche absolute Mehrheit erringen, folgt 14 Tage später, am 26. September, eine Stichwahl. An diesem Tag wird auch ein neuer Bundestag gewählt.

Von Mathias Klein