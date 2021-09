Wahlsonntag - „Kein Vergleich zur Kommunalwahl“: So lief es am Sonntag in Hannovers Wahllokalen

Kaum Wartezeit und glückliche Wählerinnen und Wähler: Weil anders als bei der Kommunalwahl in den Wahllokalen in jeweils drei Wahlkabinen die Stimme abgegeben werden konnte, lief die Wahl unkompliziert und vor allem schnell.