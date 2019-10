Hannover

Eckhard Scholz, der erst seit ein paar Monaten öffentlich Ecki heißt, erwartete hohen Besuch. Aus dem Rathaus hatte sich der Oberbürgermeister angekündigt, um im VW-Werk in Stöcken einen besonderen Anlass zu würdigen. 60 Jahre lang schon wurde hier am Fließband der Bulli montiert und ein Foto vom Festakt zeigt, wie Stefan Schostok, der Oberbürgermeister, und Eckhard Scholz, Chef der Autofabrik, einen Modellnachbau bestaunen. Im Werk sagte Schostok dazu den schwer formelhaften Baukasten-Satz: „ Volkswagen Nutzfahrzeuge ist ein wichtiger Partner der Stadt für Verkehrskonzepte der Zukunft, die wir gemeinsam entwickeln wollen.“

Irgendwo mögen diese Konzepte im Rathaus tatsächlich noch herumliegen. Mit Sicherheit kann man aber sagen, dass sich in Hannovers Lokalpolitik die Dinge inzwischen dramatisch verändert haben. Scholz räumte seinen Sessel beim Konzern aus freien Stücken, und weil Schostok das Rathaus eher mehr als weniger erzwungen verließ, kann der frühere Automanager versuchen, Nachfolger seines ehemaligen Gastes zu werden. Scholz, 55, verheiratet seit 34 Jahren, fünf Kinder, ist der parteilose Kandidat der CDU. Seitdem heißt er so, wie Freunde und Kollegen ihn schon immer nannten: Ecki. Das klingt eher nach dem netten Nachbarn, mit dem man ein paar Würste auf den Grill wirft, statt nach kühlem Boss im lederbezogenen Drehstuhl.

Jedes Gespräch ist ein Bewerbungsgespräch

An einem schönen Herbstmittag parkt Scholz vorm Tor 3 in Stöcken seinen privaten VW-Bus, es ist ein T1-Liebhabermodell aus den 1960er-Jahren, ein Hobby und vor Ort ein Blickfang. Gleich soll Schichtwechsel sein. Einige hundert Arbeiter erwarten Flyer und Brötchen von Bäcker Bosselmann, der seinen Wahlkampf unterstützt. Scholz steht groß, schlank und gelassen da, statt Anzug trägt er Jeans und Windjacke. Er späht nach Empfängern seiner Botschaft.

Das Wahlkampfgeschäft ist neu für den ehemaligen Manager. Jedes Gespräch ist ein Bewerbungsgespräch, aber nicht bei ihm muss man sich vorstellen, sondern er bewirbt sich bei den Leuten. Eine ungewohnte Rolle und manchmal merkt man ihm das an. „Mahlzeit“, grüßt der Kandidat, um dann mit schnellem Schritt auf zwei junge Männer zuzubeschleunigen. Die kennen ihn noch von Betriebsversammlungen, man macht freundlichen Smalltalk, um Politik geht es kaum, am Schluss sagt Scholz: „Vielleicht komme ich mal wieder, in anderer Funktion.“

Rita Pawelski schaffte es einmal für die CDU in die Stichwahl, auf dem Fiedelerplatz unterstützte sie Eckhard Scholz. Quelle: Frank Wilde

Als Oberbürgermeister, meint er, nach gewonnener Wahl. Es wäre eine überraschende Volte in einem Lebenslauf, in dem Politik bisher nicht vorkam. Scholz ist gebürtig aus Königslutter, wo er seine ersten 30 Lebensjahre verbrachte. Sein Studium zum Maschinenbauingenieur absolvierte er in Braunschweig, danach zog es ihn in die Autoindustrie. Für Volkswagen arbeitete Scholz als Entwicklungsingenieur in Wolfsburg, später für Skoda in Tschechien. Von Prag zog er nach Braunschweig, um von 2012 bis 2018 als Vorstandsvorsitzender VW Nutzfahrzeuge in Hannover zu leiten, ein Unternehmen mit 14.500 Beschäftigten. Er brachte die Unternehmensspitze zurück in die Stadt, winkte beim Schützenausmarsch und im Stadion sah man ihn mit 96-Schal. Er sei gegangen, hieß es im Unternehmen, weil ihm der jüngste Chefwechsel in der Wolfsburger Zentrale nicht behagt haben soll.

„Die Summe der vielen schnellen Kontakte“

Vorm Tor 3 bleibt der erwartete Schichtwechsel inzwischen aus. Man erörtert, ob der Wahlkämpfer womöglich den falschen Tag erwischt hat, doch Scholz macht das nichts, jede Stimme zählt ja. Dann bleibe eben mehr Zeit für Gespräche, sagt er. Später kommt von einem Betrieb nebenan die erwartete Menge doch noch, die Brötchen gehen weg wie es eben nur bei Semmeln geschieht, und jetzt ist es so, wie der Kandidat sich diesen Mittag vorgestellt hat. „Es ist die Summe der vielen schnellen Kontakte, die einen bekannt macht“, meint er. Das ist nun das Gegenteil von Zeit für Gespräche, aber klar ist: Man wird diesen Kandidaten bei irgendeiner Art von Pessimismus nicht erwischen.

Frühere VW-Kollegen beschreiben Eckhard Scholz als „nahbaren Menschen“, der auch in hektischen Zeiten nicht aufbrause. Mitarbeitern gegenüber sei er verlässlich, es sei vorgekommen, dass er einen plötzlich in den Arm genommen habe. Scholz könne aber auch „sehr anspruchsvoll“ sein. Gelegentliche Ungeduld bemerkte ein anderer Kollege. Fragt man den Kandidaten selbst, beschreibt er sein Verständnis von Führung – dann wohl auch fürs Rathaus – so: „Ich bin kooperativ. Aber wenn es zu einer Entscheidung gekommen ist, dann möchte ich auch Ergebnisse sehen. Wenn ich merke, dass gemeinsame Verabredungen nicht eingehalten werden, kann ich sehr unbequem und direkt sein.“

Für welche Politik steht Eckhard Scholz? Der Kandidat der CDU hat sich in seinem Wahlkampf besonders drei Themen herausgesucht, mit denen er versucht, die Wähler zu überzeugen: Verwaltung, Verkehr, Sicherheit. Damit schneller Wohnungen entstehen können, soll das Bauamt Genehmigungen zügiger erteilen als bisher und verdichteter bauen. Schulen sollen „konsequenter“ saniert und Kita-Anmeldungen online möglich werden. In seinem Wahlprogramm fordert Scholz „intelligente Konzepte für mehr Klimaschutz und bessere Luft“. Verkehr soll fließen, statt sich zu stauen. Beim Ausbau von Radwegen, öffentlichem Nahverkehr und E-Mobilität vermisst er Fortschritte. Die Mitarbeiterzahl im städtischen Ordnungsdienst will Scholz verdoppeln. Er fordert „klare Sanktionen für mehr Sicherheit“ in der Stadt, ohne dass die Schwächsten auf der Strecke bleiben.

Themen statt Polemik

Die Union steht in diesem Herbst vor einer historischen Chance. Die Rathausaffäre lässt viele Christdemokraten hoffen, dass es dieses Mal reichen könnte, die Ereignisse um Stefan Schostok waren dieser Rechnung nach der gravierende Fehler, auf den die CDU Jahrzehnte gewartet hat. Wann, wenn nicht jetzt, sollte es klappen mit einem Sieg des eigenen Kandidaten? Auch Scholz glaubt an die einmalig günstige Gelegenheit. Aber er spielt diesen Trumpf „Rathausaffäre“ kaum aus. Es sind sachliche Gespräche, die er mit Leuten führt, er drängt sich nicht auf, Angriffe auf Konkurrenten gibt es praktisch nicht. Man kann das für wenig mitreißend und kämpferisch halten, doch Scholz glaubt, „dass die Leute Politikergehabe leid sind, die wollen keine Polemik mehr“. Was sie wollten, seien Themen.

Dass Eckhard Scholz nicht in die CDU eingetreten ist, soll sich im Wahlkampf als Vorteil für den Kandidaten erweisen. Er habe ernsthaft darüber nachgedacht, sagt er beim schnellen Mittagessen zwischen zwei Terminen, glaube aber, ohne Parteibuch mehr Handlungsfreiheit zu haben. „Meine wesentlichen politischen Überzeugungen finde ich bei der CDU“, aber das ist ein so spröder Satz, dass sein Wahlkampfmanager am Tisch eine knackigere Formulierung nachschiebt und meint: „Der Wertekompass stimmt.“ Der Plan hinter dieser Parteilosigkeit ist, Menschen für Scholz zu gewinnen, die im eher sozialdemokratisch geprägten Hannover in der Regel CDU-Leute nicht wählen.

Umzug in Studentenwohnung

Überhaupt Hannover. Eckhard Scholz lebte zuletzt in Braunschweig, fehlgeleitete Lokalpatrioten mag so etwas stören. Zwischenzeitlich wurde er als Favorit für den Präsidentenposten bei Eintracht Braunschweig gehandelt, aber diese Ehre wollte er damals nicht einmal kommentieren. Seit diesem Juni lebt der Kandidat mit seiner Frau Cornelia nun in der Landeshauptstadt, inzwischen in der früheren Studentenwohnung einer Tochter in Hainholz. Das Paar sucht nach Haus oder Eigentumswohnung. Man wolle in Hannover bleiben, egal, wie der Wahlkampf ausgehe, diese „faszinierende Aufgabe“. Wieder die Koffer packen für einen neuen Industriejob irgendwo auf der Welt – das hätten sie nicht gewollt.

Im Wahlkampf hat Eckhard Scholz ein neues Verkehrskonzept versprochen. Hannover soll unter seiner Regie Fahrradhauptstadt Deutschlands werden. Ein weiter Weg für einen Automanager – aber wohl auch für die Partei, die auf ihn setzt.

Von Gunnar Menkens