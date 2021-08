Hannover

Es ist wie in jedem Wahlkampf: Plakate werden abgerissen, beschmiert und zerrissen. Nahezu alle Parteien sind betroffen. Die AfD will das nicht mehr hinnehmen und hat jetzt in Badenstedt-Davenstedt einen Sicherheitsdienst beauftragt, ihre Wahlplakate zu bewachen. Das bestätigte der AfD-Bundestagskandidat Reinhard Hirche am Freitag auf Nachfrage der HAZ.

„Wir wollen die Täter erwischen“

„Wir wollen die Täter erwischen“, sagt Hirche. Etliche Plakate der AfD und anderer Parteien seien zuvor abgerissen worden. Wie viele Tage die Sicherheitsleute die Plakate observieren, will Hirche nicht verraten. Die Aktion koste zwar viel Geld, sagt er, aber womöglich könne man sich die Summe wiederholen, wenn die Täter vor Gericht landen.

SPD-Mann Politze wehrt sich gegen Facebook-Eintrag von AfD

Die Familie Politze, bekannt für ihr politisches Engagement für die SPD, ist vor ihrer Haustür auf den Sicherheitsdienst der AfD aufmerksam geworden. Ein schwarzes Auto mit zwei muskelbepackten Männern stehe nun nachts in der Straße und beobachte das Hirche-Plakat, berichtet der SPD-Landtagsabgeordnete Stefan Politze und nimmt das achselzuckend zur Kenntnis. „Auch wir haben mindestens zehn SPD-Plakate verloren, und einige wurden zerschnitten“, sagt er.

Anlass zur Kritik sieht Politze aber in einem Facebook-Post Hirches. Darin schreibt der AfD-Mann: „Unweit vom Wohnhaus des SPD-Landtagsabgeordneten Politze wurde unser Plakat bereits nach wenigen Stunden runtergerissen. Das Wahlplakat seiner Frau dagegen hängt noch unversehrt am Laternenmast. “ Man lasse das mal unkommentiert, fügt Hirche hinzu. Damit unterstelle Hirche, meint Politze, dass SPD-Anhänger oder sogar die Familie Politze selbst das AfD-Plakat entfernt hätten. „Wir nehmen keine Plakate ab, auf so ein Niveau begeben wir uns nicht“, betont Politze.

Von Andreas Schinkel