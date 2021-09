So gut haben sie noch nie bei einer Bundestagswahl abgeschnitten: Bei der Wahlparty am Alten Flughafen in Hannover geben sich die Grünen angesichts ihres Rekordergebnisses zufrieden. Ausgelassen gefeiert wird aber nicht – die Mitglieder um den Bundestagsabgeordneten Sven-Christian Kindler hatten sich mehr erhofft.