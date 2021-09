Hannover

Besser als manche befürchtet hatten – und doch weit von den eigentlichen Ansprüchen der CDU entfernt: Weitgehend emotionslos nahmen die Mitglieder der hannoverschen CDU die ersten Hochrechnungen der Bundestagswahl im „Extrablatt“ am Altenbekener Damm in der Südstadt auf, wo sich die Partei zur Wahlparty getroffen hatte. Kein Jubel – aber auch kein Stöhnen der Verzweiflung. Schließlich hatte die CDU noch Chancen, im Bund die stärkste Kraft zu werden – trotz großer Verluste.

Am mangelnden Einsatz der Mitglieder habe es jedenfalls nicht gelegen, fand Maximilian Oppelt, Vorsitzender der CDU in Hannover und Direktkandidat im Wahlkreis Hannover-Stadt I. „Die CDU hat kräftig gekämpft“, versicherte er. Das erste Fass Bier an diesem Abend ging deshalb auf die Partei. „Lang und Intensiv“ sei der Wahlkampf gewesen, wegen der Kommunalwahl, die bereits zwei Wochen zuvor stattgefunden und mit großen Verlusten der CDU geendet hatte. Auch Oppelt konnte das Direktmandat nicht erringen.

Das Wunder, auf das viele gehofft hatten, bleibt aus

Eine „echte Party“ hatte Tilman Kuban, Bundestagskandidat für die südliche Region und Bundesvorsitzender der Jungen Union, angekündigt. Doch aus einer ausgelassenen Feier wurde nichts. Denn auch Christine Karasch, die für das Amt der Regionspräsidentin gegen SPD-Mann Steffen Krach angetreten war, unterlag am Sonntag in der Stichwahl. Auch das schienen viele kaum anders erwartet zu haben. Die ersten Ergebnisse, die Krach klar vorne zeigten, nahmen die CDU-Mitglieder ohne größere Regung zur Kenntnis. Dirk Toepffer, Vorsitzender der Landtagsfraktion, hatte zuvor noch „auf ein Wunder“ gehofft und dass vor allem unentschlossene Karasch ihre Stimme geben würden. Das Wunder sollte jedoch ausbleiben.

Christine Karasch bei der CDU-Wahlparty: Schon die ersten Ergebnisse sahen SPD-Konkurrent Steffen Krach weit vorn. Quelle: Michael Wallmüller

Kuban übte Kritik an seiner Partei, nachdem die ersten Hochrechnungen auf der Leinwand im „Extrablatt“ erschienen waren. „Mit dem Ergebnis können wir natürlich nicht zufrieden sein“, sagte er. Nach der Wahl müsse es „eine Analyse geben, wie wir den Wahlkampf geführt haben und wie wir zukünftig zu innerparteilichen Entscheidungen kommen“. Klar sei auch: Die CDU brauche „eine Erneuerung mit neuen Ideen und jungen, frischen Köpfen. Aber Erneuerung kann auch in der Regierung gelingen“, erklärte Kuban.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Wird es schlimm – oder wird es sehr schlimm?“

„Für mich war die Frage eigentlich nur: Wird das Ergebnis schlimm – oder wird es sehr schlimm?“, sagte Bernward Schossarek, Fraktionschef der CDU in der Regionsversammlung. Nun sei es „nur schlimm“ geworden. Ob Armin Laschet der richtige Kanzlerkandidat war? „Dazu will nicht nichts sagen“, sagte Schlossarek. Es sei allerdings „unbefriedigend“, dass der Spitzenkandidat vom Bundesvorstand durchgedrückt worden sei, „ohne die Basis zu fragen“. Es könne „nicht sein, dass das im 21. Jahrhundert noch wie zu Zeiten Konrad Adenauers gemacht wird.“

Auch über den Wahlkampf müsse man im Nachgang „ehrlich reden“, forderte er. Die CDU müsse sich fragen, „ob wir noch die richtigen Antworten auf die drängenden Themen in dieser Zeit haben“.

Von Christian Bohnenkamp