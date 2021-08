Hannover

Die Flut an Wahlplakaten ist offenbar größer als das Angebot an verfügbaren Bildern. In sozialen Medien macht sich bundesweit Spott breit über ein Motiv der hannoverschen CDU im Kommunalwahlkampf. Darauf zu sehen: ein smarter Junge, der den Daumen hochreckt für die Parteiforderung nach Modernisierungen in Schulen. Er hat aber auch schon für AfD-Wahlplakate herhalten müssen.

Zwei Parteien, ein Plakatmotiv

Während beim klassischen Kandidatenplakat die Köpfe der zu Wählenden abgebildet sind, greifen die Werbeagenturen für Plakate mit inhaltlichen Forderungen gerne auf Bildangebote großer Agenturen zurück. Die muntere Art des Jungen vom aktuellen CDU-Hannover-Plakat gefiel offenbar auch den Designern des AfD-Plakats aus Sachsen-Anhalt gut. Da ging es um die Abschaffung der Kita-Gebühren.

„Der arme Junge“, lästert auf Twitter ein Matthias Jakubowski aus Berlin über die Bildkombination – und erhält viel Zustimmung. Inzwischen verbreitet sich das Fotodoppel auch über Facebook rasant.

Wahlkampf ist durchaus inhaltlich

Bei aller Häme sollte der doppelte Griff auf den Jungen aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass in diesem Kommunalwahlkampf erfrischend viele Plakate mit inhaltlichen Forderungen an den Straßenrändern prangen – die eben auch irgendwie illustriert sein wollen. Wohnen, Sauberkeit, Klima und Bürgerservice: Themen gibt es viele.

Wegen der Sommerferien schleppt sich der Wahlkampf allerdings eher noch dahin. Weil aber schon anderthalb Wochen nach Ferienende Wahltag ist, stellen sich die Parteien auf eine kurze, heiße Endphase ein. Auch an diesem Sonnabend wird man die Vertreterinnen und Vertreter wieder an Wahlständen auf den Plätzen sehen: Sie laufen sich warm.

Von Conrad von Meding