Hannover

Mehr Anstrengungen bei der Betreuung von Kindern, verstärkte Anstrengungen zur Schaffung neuer Arbeitsplätze und ein Schub für den Wohnungsbau: Das sind einige der Punkte, mit denen die SPD Hannover in die Kommunalwahl am 12. September ziehen will. Am Sonnabend haben die Delegierten des Stadtverbands das Programm verabschiedet.

„Angebot ist in vielen Stadtteilen nicht gut“

Eines der wichtigsten Themen sei der Ausbau von Krippen, Kindergärten und Schulen, sagte der SPD-Vorsitzende Adis Ahmetovic. „In vielen Stadtteilen ist das Angebot aktuell nicht gut“, betonte er. Ahmetovic kritisierte die in den vergangenen Jahren entstandenen Containerdörfer an Grundschulen. „Das sind Zustände die wir nicht akzeptieren dürfen“, sagte er beim virtuell organisierten Parteitag. „Wir brauchen hier die besten Kitas und Schulen.“

Die Corona-Pandemie habe bei den Schülern die soziale Ungleichheit aufgezeigt, meinte der SPD-Vorsitzende. Deshalb müsse jeder Schülerin und jedem Schüler ein digitales Endgerät zur Verfügung gestellt werden. Die SPD will sich auch für ein Modellprojekt einer sogenannten Stadtteilküche einsetzen. Dort soll aus regionalen Produkten das Schulessen für mehrere Schulen gekocht werden, in der Stadtteilküche könnten aber auch Koch- und Ernährungskurse für Schüler und deren Eltern organisiert werden. Das Modellprojekt soll im Stadtbezirk Vahrenwald/List starten, aus den dortigen Schulen war die Anregung gekommen.

„Arbeitgeber und Gewerkschaften an einen Tisch“

Um mehr Arbeitsplätze zu schaffen, will die SPD Arbeitgeber und Gewerkschaften an einen Tisch bringen. „Wir brauchen eine kluge Wirtschaftspolitik“, betonte Ahmetovic. Denn die Stadt benötige Gewerbesteuereinnahmen, um sich Ausgaben zum Beispiel für die Kinderbetreuung oder im Bereich der Kultur leisten zu können.

Beim Wohnungsbau dürften die Normalverdiener nicht außer Blick geraten, forderte Co-Vorsitzende Ulrike Strauch. Denn wer ein normales Einkommen habe, bekomme keine Sozialwohnung, könne sich aber andererseits keine Wohnung mit einem Quadratmeterpreis von 12 oder 15 Euro leisten. Die SPD will innerhalb der kommenden fünf Jahre 10.000 neue Wohnungen in Hannover bauen, entsprechender Baugrund sei vorhanden.

„Wir sind nicht nervös“

Es sei das beste Programm der SPD in Hannover seit Jahrzehnten, sagte Ahmetovic. Trotz der Niederlage bei der Wahl des Oberbürgermeisters im vergangenen Jahr, bleibe Hannover weiterhin die Keimzelle der Sozialdemokratie. Im Stadtrat sei die SPD nicht nur die stärkste, sondern auch die treibende Kraft. „Deshalb sind wir auch nicht nervös sondern im Gegenteil sehr selbstbewusst“, betonte er. Dass Hannover eine hervorragende Entwicklung genommen habe und auch noch nehme sei das Ergebnis der guten Arbeit der SPD.

Peter Tschentscher (SPD), Erster Bürgermeister von Hamburg, machte der hannoverschen SPD Mut für die Kommunalwahl. „Die SPD ist die Partei, die die problematischen Punkte in den Großstädten kennt“, sagte er. Tschentscher empfahl den Genossen in Hannover, im Wahlkampf unter anderem das Thema Klimaschutz hervorzuheben, allerdings mit einem anderen Akzent als die Grünen. Die Grünen redeten beim Klimaschutz immer über Ziele, aber es sei auch immer der praktische Weg dorthin wichtig, meinte er. Und die SPD kenne den Weg. „Wer wirklich Klimaschutz will, muss SPD wählen“, betonte er.

Von Mathias Klein