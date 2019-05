Hannover

Eine 84-jährige Frau ist am Sonnabendnachmittag in Waldhausen auf offener Straße überfallen und ausgeraubt worden. Der Täter konnte entkommen. Die Seniorin erlitt dabei leichte Verletzungen. Die Polizei sucht Zeugen.

Die 84-Jährige war gegen 15.45 Uhr zu Fuß an der Gustav-Brandt-Straße unterwegs. In Höhe des Geländes eines Rugby-Klubs sprach sie ein etwa 25 Jahre alter Mann an und bat die Frau um Geld. Als die Frau dem jungen Mann ihre leere Geldbörse, an der zwei Schlüssel befestigt waren, zeigte, griff der Täter danach, sprang auf ein Fahrrad und flüchtete. Die Frau stürzte bei dem Raub zu Boden und trug dabei die leichten Verletzungen davon.

Der Täter ist 1,80 Meter groß und vermutlich Südländer. Er sprach deutsch ohne Akzent und trug eine dunkelgraue Jeans und ein dunkles Oberteil. Die Polizei hofft bei der Aufklärung des Falls insbesondere auf die Mithilfe einer Fahrradfahrerin und eines Hundebesitzers, die kurz nach dem Überfall auf die 84-Jährige trafen. Die gesuchten Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Süd unter (0511) 1 09 36 20 in Verbindung zu setzen.

Von tm