Hannover

Eine 70 Jahre alte Radfahrerin ist am Mittwoch in Waldheim bei einem Unfall schwer verletzt worden. Sie war am Nachmittag auf der Liebrechtstraße mit einem Rennradfahrer zusammengestoßen.

Wie die Polizei mitteilt, war die Frau gegen 14.40 Uhr auf ihrem Damentrekkingrad auf der Liebrechtstraße in Richtung Eilenriede unterwegs. Als sie von der Ecke Liebrechtstraße/Wolfstraße nach links abbiegen wollte, stieß sie mit dem entgegenkommenden 24-jährigen Rennradfahrer zusammen, der aus dem Stadtwald in Richtung Adolf-Ey-Straße unterwegs war. Nach Angaben der Behörde hätte der junge Mann der Frau die Vorfahrt gewähren müssen. Die Seniorin wurde bei der Kollision schwer verletzt und kam zur stationären Behandlung mit einem Rettungswagen in eine Klinik. Mit leichten Verletzungen wurde der 24-Jährige vor Ort behandelt.

Von tm