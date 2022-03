Hannover

Klares Nein zum Umbau der Waldwirtschaft in Hannover-Seelhorst: Der Bezirksrat Döhren-Wülfel hat die Pläne des Investors Andreas Hüttmann, der auf dem Areal eine edle Eventlocation für geschlossene Gesellschaften errichten will, am Donnerstagabend abgelehnt.

Die Mehrheit aus SPD, Grünen und Die Linke kritisierte das Verkehrskonzept als „nicht schlüssig“. Die Parkplatzsituation sowie die Verkehrserschließung zum Grundstück seien bislang nicht klar geregelt, sagte Bezirksratsmitglied Jens Schade (SPD). „Wir können hier nicht der Katze im Sack zustimmen“, begründete Schade das Votum.

Debatte um Parkplätze und Verkehrsbelastung

Investor Hüttmann möchte auf dem 10.000 Quadratmeter großen Areal, auf dem sich ein denkmalgeschütztes Jagdhaus befindet, eine edle Location für Feiern mit bis zu 180 Gästen, vornehmlich Hochzeiten, anbieten. Der Geschäftsmann hat das Areal bereits gekauft, in ein Gutachten investiert und dazu ein Bauvorhaben bei der Landeshauptstadt Hannover beantragt. Nach den Plänen sollen auf dem Gelände zwei zusätzliche Gebäude aus Holz sowie eine Parkfläche für 30 Autos entstehen.

Es sei zweifelhaft, dass die 30 Parkplätze für 180 Gäste ausreichten, argumentierte Schade in der Sitzung. Zudem befürchte man mehr Verkehr, etwa bei der Zu- und Abfahrt der Gäste, und damit mehr Verkehrslärm sowie mehr Müll in dem Gebiet. Diese Kritik war bereits bei einem Ortstermin von zahlreichen Anwohnern geäußert worden. Die Grünen kritisierten, dass bei einer Ausweitung des Parkraums noch mehr Fläche auf dem mit Bäumen bewachsenen Areal versiegelt werden müsste.

Investor Andreas Hüttmann wollte Anwohner und Kritiker bei einem Ortstermin von seinem Bauprojekt überzeugen – ohne Erfolg. Quelle: Katrin Kutter

Die Sozialdemokraten im Bezirksrat betonten aber auch, dass man eine neue Nutzung des Grundstücks befürworte. Bei Vorlage eines schlüssigen Verkehrskonzepts sei man auch für Gespräche bereit.

CDU befürwortet Projekt

Die Mitglieder der CDU im Bezirksrat sehen einem Bebauungsplanverfahren für das Grundstück positiv entgegen. „Wir finden gut, dass dort nach den vielen Jahren endlich etwas passieren soll. Das Ganze würde sonst noch mehr verfallen“, sagte CDU-Ratsfrau Gabriele Jakob.

Der Investor, Eventunternehmer Hüttmann, hatte sich zum Verkehrskonzept bislang nicht eingelassen. Solche Details seien im bürokratischen Verfahrensablauf auch erst notwendig, wenn der Stadtrat Hannover dem Projekt grundsätzlich zugestimmt habe, betonte Stadtplaner Hans-Heiner Schlesier. Bislang gehe es lediglich darum, ob ein Bebauungsplanverfahren für das Areal überhaupt gestartet werden solle.

Entscheidung in den nächsten Monaten

Wie geht es jetzt weiter? Laut Stadtplaner Schlesier wird das Votum des Bezirksrats Döhren-Wülfel in die spätere Empfehlung der Verwaltung eingearbeitet. In dem Prozess würden alle Belange gerecht gegeneinander abgewogen. Die Kompetenz der Bauleitplanung liege letztlich beim Rat der Stadt Hannover, betonte Schlesier. Mit einer Entscheidung in dem Verfahren rechnet er bereits in den nächsten drei Monaten.