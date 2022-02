Döhren

Im denkmalgeschützten Jagdhaus geben sich Paare das Ja-Wort, danach feiern sie am gleichen Ort mit der Familie und Freunden die Hochzeit im Grünen, das hochwertige Catering, Musik und Tanz sind organisiert – und die lauschige Umgebung im Grünen an der Eilenriede bildet dazu die Kulisse.

So ungefähr sollen Hochzeiten verliebter Menschen irgendwann auf dem Areal der Waldwirtschaft Seelhorst ablaufen – wenn es nach dem Eventunternehmer Andreas Hüttmann, auch bekannt als „Der Partylöwe“, geht. Da aber hat die Politik vor Ort auch mitzureden, zumal Bürger mächtig Einspruch gegen diesen Plan erheben. Das wurde jüngst im Bezirksrat recht deutlich.

Altes Jagdhaus in Seelhorst: Kehrt dort wieder Leben ein?

Um was geht es? Hüttmann hat das Gelände gekauft, auf dem bis 2019 der renommierte Koch Joachim Stern sein Restaurant „Altes Jagdhaus“ betrieb. Hüttmann möchte dort laut Modellzeichnung zwei nicht gerade kleine Gebäude errichten. Das eine wäre ein Veranstaltungssaal für die Feiernden. Das andere ein „Logistikgebäude mit Büro, Lager, Umkleiden, sanitären Anlagen sowie einer Betreiberwohnung“. Die beiden Neubauten sollen „durch einen Übergang mit Flachdach baulich miteinander verbunden werden“. So steht es im vorhabenbezogenen Bebauungsplan, der dem Bezirksrat vorlag.

Anwohner gegen Baugenehmigung für Projekt

Doch der Widerstand gegen das Projekt ist ebenfalls nicht von Pappe. Da das Areal kein Mischgebiet ist, in dem sowohl Wohnhäuser als auch Gewerbe angesiedelt werden dürfen, dürfte es keine Baugenehmigung geben. „Denn nach geltendem Baurecht ist so ein Gewerbe nicht zulässig“, argumentieren Anwohner Frank Proschinsky aus der Peiner Straße und seine Mitstreiter. Diese, darunter auch Kleingärtner, ahnen, dass so eine Eventhalle jede Menge Autoverkehr sowie lärmende Partygäste anzieht, die die Gegend vermüllen und den Kleingärtnern ihre Stellplätze streitig machen. Für Familien mit Kindern vor Ort würde es verkehrstechnisch gefährlich, auch leide die Natur, zumal auf dem Areal schon einiges an Buschwerk und Buchen rausgerissen, gefällt und entsorgt worden sei.

Klassizistischer Laves-Bau: So sah das „Alte Jagdhaus“ noch 2018 aus. Das ehemalige Jagdhaus einer Adelsfamilie beherbergte ein Restaurant. Quelle: Katrin Kutter

Kritische Fragen in Bezirksratssitzung

Auch im Bezirksrat scheint man nicht ganz glücklich über die Pläne des „Partylöwen“ zu sein. SPD-Mann Wilhelm Lindenberg hatte für seine Fraktion gleich 14 kritische Fragen im Gepäck. Stadtplaner Hans-Heiner Schlesier bemühte sich sehr, diese ausgleichend zu beantworten. Etwa, dass die Denkmalbehörde keine Einwände gegen die neuen Gebäude habe, da das Gebäudeensemble in alten Zeiten auch einen Tanzsaal beinhaltet habe.

Dass sich die Feiernden im Saal Richtung Osten aufhalten würden, also die Kleingärtner im Westen nicht belästigt würden. Dass sich die Zahl der Feiernden auf maximal 180 Personen beschränken würde, die höchstens 30 Parkplätze seien ausreichend, außerdem würden sich die Feiernden eher mit Taxen abholen lassen. Und dass die Stadt die Nutzung des denkmalgeschützten „Alten Jagdhaus“ als Außenstelle des Standesamts noch nicht habe prüfen können, da es sich bisher nur um Ideen handele.

Dieses Vorhaben oder keines?

Und Nein, ein Biergarten – wie ihn Lindenberg und andere Bezirksratsmitglieder und auch Anwohner lieber dort wünschten – finde sich eben nicht in diesen Ideen wieder. „Es ist nun mal ein vorhabenbezogener Bebauungsplan, da kann man nicht einfach stattdessen einen Biergarten errichten.“ Der Plan beziehe sich lediglich auf die Veranstaltungsgebäude – wenn diese nicht genehmigt würden, dann scheitere das Projekt.

Dies hatte Andreas Hüttmann tatsächlich vor der Bezirksratssitzung auch gesagt. „Wenn ich da Gegenwind bekomme, dann habe ich da keinen Spaß dran, dann lasse ich das.“ Er jedenfalls sei gesprächswillig. „Ich bin bereit zu investieren und etwas auszuprobieren und stehe auch für Fragen und Antworten bereit. Aber wenn es nur Behinderungen gibt, dann lassen wir das.“

Straße nicht für viel Verkehr ausgelegt

Das würde zumindest die Kleingärtner froh machen, die ihren Widerstand dafür auch gern verstärken würden. Im Bezirksrat selbst wurde die Frage diskutiert, ob sich für die Stadt eine Außenstelle des Standesamtes überhaupt lohnen würde. Und ob der Schall nicht doch zu Lärmbelästigungen führen würde und ob die vielen Taxis, die die Hochzeitsgäste bringen und abholen würden, dann nicht doch eben den Verkehr bringen würden, den die Anwohner fürchten. Die Straße Vor der Seelhorst sei nicht für viel Durchgangsverkehr ausgelegt, so die Argumentation der Gegner. „Hier passen gerade einmal zwei Pkw aneinander vorbei.“ Zu den Events würden die Leute vermutlich auch mit Bussen gefahren werden, „da kommen die gar nicht durch“, meint Proschinsky.

Politik schaut genau hin

Am Ende der teils launigen Diskussion hat die Politik vor Ort nun einen Ortstermin beantragt, die Bezirksratsmitglieder wollen sich die Sache mal genauer anschauen. Die Anwohner und Kleingärtner wären gern dabei. Ob bald wirklich Hochzeitsgäste neben dem „Alten Jagdhaus“ tafeln und tanzen können, ist also noch längst nicht ausgemacht.

Von Petra Rückerl