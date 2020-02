Wegen eines Warnstreiks der Ärzte wird die Versorgung an der Medizinischen Hochschule Hannover am Dienstag eingeschränkt sein. Notfälle sollen behandelt werden, Patienten mit Termin sollten aber telefonisch nachfragen, ob sie kommen können.

Warnstreik: MHH arbeitet am Dienstag nur eingeschränkt

