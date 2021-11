Hannover

Trillerpfeifen, laute Sprechchöre und eine Menschenmenge, die mit Plakaten, Schildern und Fahnen durch die Innenstadt zieht: Am Dienstagvormittag haben sich Angestellte der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH) am Warnstreik im öffentlichen Dienst beteiligt. Die im Gesundheitswesen Beschäftigten wollten so ihre Forderung nach zusätzlich 300 Euro monatlich bekräftigen – vor allem, um den Fachkräftemangel in ihrer Branche zu bekämpfen.

„Wir haben einen Pflegenotstand. Es ist zu unattraktiv geworden, in der Branche zu arbeiten. Man opfert Teile seines sozialen Leben. Dazu kommt, dass die Inflationsrate in Deutschland steigt und steigt, die Löhne im öffentlichen Dienst jedoch nicht“, erklärt Ilka K., warum sie in den Warnstreik getreten ist. Sie arbeitet in der Unfallchirurgie in der MHH. Mit ihrer Auffassung liegt sie ganz auf der Linie der Gewerkschaften. „Natürlich löst eine bessere Bezahlung nicht die eklatanten Probleme im Gesundheitswesen. Sie wäre aber immerhin ein Anfang“, sagte David Matrai, Verdi-Fachbereitsleiter in Niedersachsen und Bremen. Außer bei der MHH gab es Warnstreiks auch an der Universitätsmedizin Göttingen.

Niedersachsen, Hannover, hunderte Angestellte der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH) demonstrieren für bessere Arbeitsbedingungen. Foto: Rainer Droese Quelle: droese_r

Notfall- und stationäre Patienten werden weiter behandelt

Verdi und die Gesundheitsgewerkschaft Niedersachsen (GeNi) hatten sich mit der MHH auf eine Notdienstvereinbarung verständigt. „Vorkehrungen wurden abgesprochen, um Notfallpatienten adäquat behandeln zu können“, sagte MHH-Vizepräsident Frank Lammert. Die Versorgung der stationär aufgenommenen Patienten sei gewährleistet gewesen. Wenn möglich, sollten sich Patienten am Dienstag allerdings bei ihren Hausärzten oder bei Fachärzten melden, entschuldigte Lammert den Personalmangel.

Corona-Pandemie nagt an Substanz der Fachkräfte

Die Angestellten der MHH machten mit Sprechchören und deutlichen Aussagen auf den Plakaten klar, wie ausgelaugt sie nach den stressigen Monaten der Corona-Pandemie sind. „Der Pegel steigt, irgendwann brennt man aus und hat keinen Bock mehr“, sagt Fachkrankenpfleger Frank Linneweber, der sich ebenfalls neue Kolleginnen und Kollegen als Entlastung wünscht.

In dem Tarifstreit im öffentlichen Dienst der Länder war die zweite Verhandlungsrunde ohne Einigung geblieben. Verdi und der Beamtenbund dbb fordern für die bundesweit mehr als eine Million Landesbeschäftigten 5 Prozent mehr Gehalt, mindestens aber 150 Euro monatlich, im Gesundheitswesen sogar 300 Euro mehr. Auszubildende, Studierende und Praktikanten sollen monatlich 100 Euro mehr bekommen. Die Tarifgemeinschaft deutscher Länder (TdL), vertreten durch den niedersächsischen Finanzminister Reinhold Hilbers (CDU), hatte die Forderungen in der Vergangenheit als unrealistisch zurückgewiesen. Die dritte Verhandlungsrunde ist für 27. und 28. November in Potsdam geplant.

Von Sahan Halberstadt