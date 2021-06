Hannover

Höhere Löhne, eine faire Altersabsicherung und vor allem weniger Arbeitsbelastung – das sind im Kern die Wünsche, die die Beschäftigten im Einzelhandel am Freitag lautstark in Hannovers Innenstadt verkündet haben. Rund 100 Mitarbeiterinnen von Douglas, Zara, Primark, und H&M sind dem Aufruf der Gewerkschaft Verdi gefolgt und haben sich am eintägigen Warnstreik beteiligt. Am Freitagvormittag haben die Beschäftigten bei einem Demonstrationszug durch die City und einer Kundgebung auf dem Kröpcke ihren Forderungen Nachdruck verliehen.

Arbeitgeber bieten 4,4 Prozent, Verdi fordert 4,5 plus 45 Euro pro Monat

Landesweit hatte Verdi die Beschäftigten im Einzelhandel zu Warnstreiks aufgerufen, kurz vor der dritten Tarifverhandlungsrunde am 1. Juli. „Das Angebot der Arbeitgeber bedeutet unterm Strich einen Reallohnverlust“, sagt Verdi-Verhandlungsführerin Sabine Gatz. Eine Lohnsteigerung um 4,4 Prozent auf drei Jahre verteilt böten die Arbeitgeber. Verdi fordere dagegen einen Anstieg von 4,5 Prozent plus 45 Euro im Monat für einen Zeitraum von einem Jahr. „Leider zahlt ein Unternehmen wie Douglas nicht einmal nach Tarif“, sagt Gatz.

Viele Abteilungen nach der Pandemie unterbesetzt: „Wir sind erschöpft“

Hört man sich unter den Mitarbeiterinnen um, geht es ihnen vor allem um die hohe Arbeitsbelastung. „Wir sind erschöpft“, sagt eine Zara-Angestellte. Im Zuge der Corona-Pandemie habe das Unternehmen Zeitverträge auslaufen lassen, sodass jetzt die Abteilungen unterbesetzt seien. „Wir schaffen die Arbeit einfach nicht mehr“, sagt die junge Frau.

Eine ältere Dame, seit 37 Jahren bei H&M beschäftigt, berichtet Ähnliches. „Die Personaldecke ist seit Corona deutlich dünner geworden. Wir stehen unheimlich unter Druck“, sagt sie. Und der Lohn sei denkbar gering. „Wenn ich in den Ruhestand gehe, liegt meine Rente nur knapp über der Sozialgrenze“, sagt die Mitarbeiterin.

Mitarbeiterinnen bestreiken H+M - die Filiale am Kröpcke bleibt aber geöffnet. Quelle: Andreas Schinkel

Filialen bleiben trotz Warnstreik geöffnet

Einkaufsbummler dürften vom Warnstreik am Freitag indes kaum etwas mitbekommen haben. So hatten die H&M-Filialen durchaus geöffnet. Für Verdi-Vertreterin Gatz ist das nicht überraschend. „Den Unternehmen reicht es, wenn nur ein paar Kassen besetzt sind“, sagt sie. Intern werde der Streik aber durchaus spürbar.

Von Andreas Schinkel