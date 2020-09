Hannover

Am Donnerstag, 10. September, ist bundesweiter Warntag. Erstmals seit der Wiedervereinigung sollen um 11 Uhr im ganzen Land Warn-Apps piepen, Sirenen heulen, Fernsehsender Lauftexte einblenden und im Radio Durchsagen gemacht werden. Entwarnung soll es um 11.20 Uhr geben. Ziel der Übung: Die Bevölkerung soll über die unterschiedlichsten Verbreitungskanäle aufmerksam gemacht und Hilfskräfte möglichst schnell viele Menschen erreichen. Auch die Berufsfeuerwehr Hannover nehmen gemeinsam mit der Region Hannover an der teil. Dabei werden wohl auch Sirenen heulen, doch das Hauptaugenmerk in der Landeshauptstadt wird auf der digitalen Verbreitung möglicherweise lebensrettender Informationen liegen.

Seit 2016 verwenden die Berufsfeuerwehr und die Region die gemeinsam entwickelte Smartphone-App namens Katwarn. Damit werden im Fall von Großbränden, Bombenräumungen und anderen großen Schadensereignissen Betroffene schnell informiert. Über sie wird um 11 Uhr auch der Probealarm ausgelöst. Die App kann kostenlos in den entsprechenden App-Stores für Android, Apple und Windows Phone heruntergeladen werden.

In der Region Hannover aber auch bundesweit alarmiert die App Katwarn am Warntag. Quelle: Lino Mirgeler/dpa

An diesen Orten schrillen Sirenen noch die Sirenen

Sirenen, die bis Mitte der Neunzigerjahre im Ernstfall genutzt wurden, spielen dabei in Niedersachsens Landeshauptstadt keine Rolle mehr. Nur einige Feuerwehren im Umland werden zur Übung ihre Alarmtöne schrillen lassen – in Burgwedel, Wennigsen und Burgdorf. „Das ist aber nur ein Ad-on, weil unser Hauptmedium eben die Smartphone-App ist“, sagt Sonja Wendt von der Region Hannover. Allerdings wird das Programm in der Region Hannover eher wenig genutzt.

Katwarn funktioniert regional. Die App kann für ganze Städte, den aktuellen Aufenthaltsort des Smartphonebesitzers ober einzelne Stadtteile aktiviert werden. Im Ernstfall sendet die Leitstelle der Berufsfeuerwehr eine Warnung an alle Handys, die Katwarn installiert und den betroffenen Bereich aktiviert haben. Dabei soll auch getestet werden, wie die App mit dem Programm des Bundesamts für Bevölkerungsschutz „Nina“ (Download: Android und Apple) zusammenarbeitet. Seit Februar 2019 sollen die beiden Apps auch die Alarme der jeweils anderen verbreiten.

Fest zum Warntag abgesagt

Wer keine Smartphone besitzt, oder sich die App nicht installieren möchte, wird zudem auf herkömmliche Art, durch Lautsprecherdurchsagen, im Internet oder durch Funk und Fernsehen auf eine Gefahrensituation aufmerksam gemacht. Wie genau sich die Berufsfeuerwehr und die Region am Warntag beteiligen wollen, soll am Mittwoch bekannt gegeben werden. Fest steht bereits jetzt, dass das geplante Fest zum Warntag am Kröpcke wegen Corona abgesagt werden musste.

Bundesweit gibt es immer weniger Sirenen Mit dem Ende des kalten Krieges wurden bundesweit etwa 40 .000 Sirenen abgebaut. Bis heute sind nur 15 .000 dieser Anlagen übrig. Nach der Wiedervereinigung übernahmen teils die Kommunen den Weiterbetrieb. Seit dieser Zeit habe sich das Warnsystem laut Bundesregierung jedoch weiterentwickelt. Neben Warnapps seien auch neue Verfahren etabliert worden. Dazu enthalte jede Warnung auch immer eine Handlungsempfehlung, um die Bürger zu befähigen, sich selbst zu schützen. Um das Wissen um die Warnmittel und Inhalte der Bevölkerung stärker ins Gedächtnis zu rufen, haben Bund, Länder und Kommunen gemeinsam den Warntag ins Leben gerufen. Als Termin habe man sich auf den zweiten Donnerstag im September geeinigt. Denn in allen Bundesländern endeten die Sommerferien spätestens im September. So könne ein möglichst großer Teil der Bevölkerung angesprochen werden.

Der bundesweite Warntag soll künftig jährlich am zweiten Donnerstag im September stattfinden. Darauf hatten sich Bund und Länder 2019 geeinigt. Abgesehen von der Werbung, soll die Übung zeigen, in welchen Bereichen bei der flächendeckenden Alarmierung noch Verbesserungsbedarf besteht.

Von Tobias Morchner/Alina Stillahn