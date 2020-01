Hannover

Organspenden entscheiden über Menschenleben – allerdings ist die Zahl der Spender in Niedersachsen seit Jahren kontinuierlich rückläufig. Das zeigt sich auch an der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH): 357 Organübertragungen gab es im Jahr 2019, im Jahr 2018 waren es 404. Bei den meisten Transplantationen handelte es sich um Lebern.

Tatsächlich werden aber wesentlich mehr Organe benötigt. Auf der Warteliste an der MHH stehen nach Auskunft der Klinik 65 Kinder und 1017 Erwachsene (Stand: 13. Januar 2020). 854 von ihnen benötigen eine neue Niere.

„Der Tod auf der Warteliste bleibt klinische Realität“

„Die Zahlen sind unbefriedigend“, betont Thomas Spieker, Sprecher der Ärztekammer Niedersachsen. Patienten auf Wartelisten bleiben weiter unversorgt. „Der Tod auf der Warteliste bleibt klinische Realität“, so Spieker. Ein Hoffnungsschimmer jenseits der politischen Debatte sei für die Ärztekammer die Einrichtung von Transplantationsbeauftragten an Kliniken, die sich um bessere Abläufe rund um eine Organspende kümmern.

Müssen Bürger künftig aktiv widersprechen?

Mit Spannung wird die Entscheidung des Bundestages am Donnerstag erwartet, bei der die Organspende neu geregelt werden soll. Das Ziel: Mehr Menschen sollen sich dazu bereit erklären, Niere, Leber, Lunge oder andere Organe zu spenden.

Zwei Vorschläge stehen zur Abstimmung: Eine Gruppe um Gesundheitsminister Jens Spahn ( CDU) favorisiert die sogenannte doppelte Widerspruchslösung. Danach sollen ab. 1. Oktober 2022 grundsätzlich alle Bürger als Organspender gelten, es sei denn, sie entscheiden sich später aktiv dagegen. Auch müssen Angehörige befragt werden, ob ihnen ein Widerspruch bekannt ist.

Eine andere Gruppe um Grünen-Chefin Annalena Baerbock lehnt diese Variante ab, Bürger sollen stattdessen alle zehn Jahre beim Beantragen von Personaldokumenten angesprochen werden.

Niedersachsen auf Platz 4

In Niedersachsen haben 2019 landesweit 59 Menschen nach ihrem Tod eines oder mehrere Organe gespendet, 2018 waren es 62, 2015 noch 73. Die Zahl der entnommenen Organe ist von 221 auf 213 gesunken, wie die Deutsche Stiftung Organtransplantation (DSO) am Montag mitteilte. Im Jahr 2014 wurden in Niedersachsen 269 gespendete Organe wie Herzen, Lebern oder Nieren registriert.

Die Zahl der Transplantationen reduzierte sich in Niedersachsen von 416 auf 370 Eingriffe. Damit liegt das Land hinter Nordrhein-Westfalen (780), Bayern (488) und Baden-Württemberg (404) an vierter Stelle.

Ministerin Reimann : Möglichst viele Organspendeausweise

Auch für Niedersachsens Gesundheitsministerin Carola Reimann spielen diese Stellen, die vor einem Jahr geschaffen wurden, eine besondere Rolle. „Neben der Spendenbereitschaft ist von entscheidender Bedeutung, dass diese Transplantationsbeauftragten in den Kliniken in ihrer Arbeit gestärkt und die Leistungen in den Entnahmekrankenhäusern angemessen vergütet werden.“

Reimann wirbt eindringlich dafür, dass sich alle Menschen mit der Frage einer Organspende befassen – ein sehr emotionales Thema, das im Alltag gerne verdrängt werde. „Allerdings schulden wir es den vielen Menschen, die auf ein Spenderorgan angewiesen sind, uns ernsthaft mit dieser Frage zu beschäftigen.“ Unabhängig von der anstehenden Abstimmung im Bundestag halte sie es deshalb für sinnvoll, dass Menschen immer wieder gefragt werden, wie ihre Haltung zur Organspende ist. „Unser Ziel in Niedersachsen ist, dass möglichst viele Menschen einen Organspendeausweis ausfüllen und bei sich tragen, um diese aktive Entscheidung zu dokumentieren.“

Ende 2019 standen deutschlandweit mehr als 9000 Patienten auf Wartelisten für eine Transplantation, 3192 Organe von 932 Spendern wurden 2019 transplantiert (2018: 3264 von 955 Spendern).

Von Susanna Bauch