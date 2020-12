Hannover

Zwei Stunden warten, um ein Paket abzugeben: Diese Erfahrung machte HAZ-Leserin Jasmin Meyer am Montag in der Postfiliale Roderbruch. Ist das eine Ausnahmesituation oder einfach Alltag in diesen Tagen? Ein kleiner HAZ-Test am Dienstag ergab: Die Wartezeiten sind fast überall im Stadtgebiet lang. Und wegen der Corona-Abstandsregeln ziehen sich die Warteschlangen jetzt sogar schon im ersten Dezemberdrittel bis weit vor die Eingangstüren der Filialen. In der Südstadt am Dienstagmorgen sogar bis auf die andere Straßenseite.

Pakete wegbringen: Lange Warteschlangen in Hannover

„Das ist schon etwas nervig“, sagt Henrike Spangenberg vor der Südstädter Filiale am Stephansplatz. „Ich bin extra früh gekommen und hatte gehofft, dass es schnell geht, aber jetzt stehe ich hier.“ Immerhin: Sie sei Studentin, „ich habe Zeit und bringe das Paket für meinen Freund weg, der arbeiten muss“. Geduld und Langmut gehören eben in diesen Tagen dazu, wenn man bei der Post etwas zu erledigen hat.

Anzeige

Die Post rechnet in diesem Jahr mit einem neuen Rekord bei den Weihnachtspaketen. 21 Millionen dürften es werden – noch einmal zehn Prozent mehr als im Vorjahr, wo die Post bereits an der Belastungsgrenze war. „Wir haben in Hannover fast 1000 Leute zusätzlich an Bord“, sagt Post-Sprecher Jens-Uwe Hogardt. Wegen der Corona-Krise werden sowohl mehr Waren im Onlinehandel bestellt wie auch voraussichtlich mehr Weihnachtspakate verschickt, weil Familien sich nur eingeschränkt sehen können.

Normalerweise nehmen die Schlangen in den Filialen ab Mitte Dezember spürbar zu. Jetzt aber war es bereits zu Monatsbeginn häufig voll. In der zentralen Postfiliale in der Ernst-August-Galerie reichen die Schlangen oft bis weit in die Gänge hinaus. Am Dienstag waren dort immerhin vier Schalter besetzt. An anderen Standorten fehlt Personal, aus Krankheits- oder Quarantänegründen. Zuweilen öffnen die Filialen sogar nur für wenige Stunden am Tag, was für Kunden besonders nervig ist, wenn die mit ihrem Paket extra losgefahren sind und dann vor verschlossener Tür stehen.

Drei Tipps für besseren Paketservice:

Diese Tipps gibt Postsprecher Hogardt für einen besseren Paketservice vor Weihnachten:

Tipp 1 – die Packstation: Wer sein Paket im Internet frankieren kann und will, sollte auf die DHL-Packstationen ausweichen, die überall im Stadtgebiet verteilt sind. Wenn man sich für das System registriert, kann man sich seine Pakete dorthin liefern lassen und auch Pakete dort zum Versand platzieren. Onlinefrankieren ist zudem preiswerter als Bezahlen in der Postfiliale.

Tipp 2 – die Ersatzfiliale: Weil die zentrale Filiale in der Ernst-August-Galerie dauerüberlastet ist, hat die Post eine weitere Annahmestelle 95 Meter entfernt in der Kanalstraße eröffnet. Dort betreibt Bülent Turac seit 2008 einen Handy-Shop und hat ihn seit Ende Oktober um zwei DHL-Schalter erweitert. Schlangen? Fehlanzeige. „Mein Angebot hat sich noch nicht herumgesprochen“, sagt Turac, „bei mir kommt man sofort dran“.

„Bei mir kommt man sofort dran“: Bülent Turac in seiner Post-Entlastungsfiliale an der Kanalstraße nahe der Ernst-August-Galerie. Quelle: Conrad von Meding

Tipp 3 – die Lieferinfo: Die Post testet derzeit in bestimmten Stadtvierteln einen neuen Service, bei dem die Ankunft von Paketen auf 15 Minuten genau vorausgesagt wird. Der Service ist noch nicht überall verfügbar, soll aber helfen, Um- und Zusatzwege bei der Zustellung zu vermeiden. „Damit man nicht ausgerechnet dann nochmal schnell zum Einkaufen geht, wenn das Paket kommt – und es dann in einer Filiale abgeholt werden muss“, sagt Post-Sprecher-Hogardt.

Paketbusse als Test in Großstädten

Einen weiteren Service testet die Post in Hannover derzeit leider nicht: die Paketbus-Abhollager. In München, Stuttgart und Berlin hat sie für die Vorweihnachtszeit gelbe Busse am Straßenrand platziert, an denen Pakete abgegeben werden können. „Das können wir leider nicht in jeder Region machen“, sagt Hogardt. Auch damit aber wolle man in diesem Jahr Erfahrungen sammeln.

Lesen Sie auch

Von Conrad von Meding