Hannover

Wer ist schuld an den Abfertigungsproblemen im Flughafen Hannover-Langenhagen? Die private Sicherheitsfirma Securitas-Aviation, die von der Bundespolizei mit den Kontrollen an den Gates betraut ist, weist die Vorwürfe zurück, ihr sei das Personal in der Krise wegen schlechter Bezahlung weggelaufen. „Securitas bietet sehr attraktive Arbeitsbedingungen mit einem Stundenlohn über 19 Euro plus Zuschläge und Bonusprogramme“, sagt Sprecher Sebastian Schwarzenberger.

80 Mitarbeiter wegen Kurzarbeit weg

Dass sich ausgebildete Mitarbeiter während der Krise andere Jobs gesucht hätten, liege vielmehr daran, dass die Kurzarbeitergeldregeln des Bundes nichts anderes erlaubt hätten. Sie sehen vor, dass befristete Verträge nicht verlängert werden dürfen. Offenbar vergibt die zuständige Bundespolizei also den Auftrag für Flughafen-Terrorkontrollen an Firmen, die ihre Mitarbeiter nur befristet einstellen und dann in Krisenzeiten verlieren.

Nach Angaben der Gewerkschaft Verdi wurden im Sicherheitsbereich des Flughafens „im Jahr 2020 mehr als 80 befristete Stellen in der Sicherheit mit Verweis auf die Kurzarbeit-Situation nicht verlängert.“ Das teilt Gewerkschaftssekretär Lars Kalkbrenner mit. Er kritisiert, wie es sich für eine Gewerkschaft gehört, auch die Arbeitsbedingungen bei Securitas. Dass „dieser Laden überhaupt noch läuft, liegt an der enormen Leidensfähigkeit der verbliebenen Belegschaft“, heißt es in einer Verdi-Mitteilung.

Am Flughafen Langenhagen hatten sich in den vergangenen Tagen und Wochen immer wieder lange Schlangen gebildet. Der Grund: Zu wenig Personal bei der Abfertigung. Quelle: Rainer Dröse (Archiv)

Passagiere sollen Regeln beachten

Bundespolizei, private Dienstleister, Flughafenmanagement und Wirtschaftsministerium haben am Freitag gemeinsam in einer Taskforce-Runde einige Punkte beschlossen, mit denen die Abfertigung künftig schneller gehen soll. Damit wollen sie in den nächsten Tagen Erfahrungen sammeln.

Alle Beteiligten bitten darum, dass Passagiere sich wieder an die Regeln fürs Handgepäck halten: Wenn es nicht anders vereinbart ist nur ein Gepäckstück und keine Flüssigkeiten darin. Die häufigen Verstöße dagegen seien neben den Personalproblemen eine der Ursachen, die zu Verzögerungen führten.

Von Conrad von Meding