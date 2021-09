Hannover

Tausende Fluggäste leiden seit Wochen unter den lange Wartezeiten am Flughafen Hannover-Langenhagen. Von einem „inakzeptablen Zustand“ sprach am Donnerstag der ständige Vertreter der Bundespolizeidirektion Hannover, Michael Schuol. Allerdings ist der Hauptverursacher ein privates Sicherheitsunternehmen, das ausgerechnet im Auftrag der Bundespolizei deren Aufgaben beim Sicherheitscheck übernimmt. Es hat seit Monaten derart drastischen Personalmangel, dass Passagiere vor den Sicherheitsüberprüfungen stundenlang warten müssen und Ferienflieger ohne sie abheben.

Heftige Verzögerungen am Flughafen

Die Situation in Hannover ist kein Einzelfall. An zahlreichen deutschen Flughäfen kommt es seit dem Ende des Lockdowns zu teils heftigen Verzögerungen bei der Abfertigung – Hannover mit seinen vielen Nachtflügen soll aber besonders extrem vom Personalmangel betroffen sein. Überall hat die Bundespolizei die Durchführung der Sicherheitskontrollen, eigentliche eine hoheitliche Aufgabe, privatisiert, weil private Dienstleister billiger arbeiten als staatliche Beamte. In der Krise sind den Dienstleistern aber zahlreiche Mitarbeiter abhanden gekommen, weil die Flieger coronabedingt am Boden blieben, die Firmen das Kurzarbeitergeld nicht aufgestockt haben und sich die Beschäftigten deshalb andere Jobs gesucht haben. Die Ausbildung von neuem Personal dauert aber Monate, weil sie spezielle Sicherheitszertifikate benötigen.

Darunter leiden nun die Passagiere. Nach dem HAZ-Bericht vom Donnerstag meldeten sich erneut zahlreiche Leserinnen und Leser und wiesen auf die schlechte Organisation hin. Offenbar sind nicht nur die nächtlichen Ferienflüge etwa nach Mallorca und in die Türkei betroffen, sondern auch reguläre Tagflüge. Bei der Verbindung nach Paris am Montagmorgen etwa soll es ebenfalls starke Verzögerungen gegeben haben. „Trotz langer Schlangen war nur ein Band bei den Sicherheitskontrollen geöffnet“, berichtet ein Leser nach stundenlangem Warten: „Und es ist absurd: Es werden immer die vorgelassen, deren Flugzeug gerade weg ist, sodass diejenigen weiter warten, deren Flugzeug gleich abhebt.“

Warum geht es in Mallorca schneller?

Andere Passagiere weisen darauf hin, dass auch sonst nicht alles rund läuft. Dieter Lischitzki aus Neustadt etwa schreibt: „Ja, auch bei unserm Flug war es ein Desaster. Aber wir hatten nicht den Eindruck, das es an der Securityfirma lag.“ Von den mehr als zwei Stunden Wartezeit habe man den Großteil vor dem Check-in-Schalter verbracht und nur etwa eine halbe Stunde vor der Sicherheitskontrolle. Ihn wundere aber, dass beides beim Rückflug aus Mallorca jeweils weniger als 15 Minuten gedauert habe.

Tatsächlich erledigen die Fluggesellschaften aus Kostengründen den Check-in immer seltener selbst. Sogar Lufthansa lässt den Check-in seit Juni an allen Flughäfen außer Frankfurt/Main und München von privaten Dienstleistern managen. In Hannover macht das das Unternehmen Aviation Handling Services (AHS). Auch dort herrscht Personalmangel, was teils zu skurrilen Situationen führt: Der Flughafen bittet alle Passagiere, möglichst schon drei Stunden vor Abflug anzureisen – aber die Check-in-Schalter öffnen erst anderthalb Stunden vor Abflug oder später.

Taskforce soll Lösungen bringen

An diesem Freitag soll nun eine Taskforce-Runde mit allen Beteiligten Lösungen bringen, wie die Abfertigung trotz Personalmangels insgesamt beschleunigt werden kann. Die Bundespolizei hat sie einberufen. Gegenüber der HAZ kündigt das Wirtschaftsministerium an, ebenfalls daran teilzunehmen. Der Flughafen hatte sich hilfesuchend an das Ministerium gewandt. „Wir haben stets unsere Unterstützung angeboten“, sagt Ministeriumssprecherin Laura Gosciejewicz.

In der Taskforce-Runde soll zum Beispiel eine bessere „Personalsteuerung“ besprochen werden. Offenbar ist den Verantwortlichen nach Monaten aufgefallen, dass es sinnvoll sein könnte, alle Passagiere, deren Flug zeitnah geht, schneller durch die Kontrollen zu lotsen als die, die ohnehin noch auf den Abflug warten müssen. Auch könnte es sinnvoll sein, bereits deutlich vor den Handgepäck-Röntgengeräten eine Station aufzubauen, an der Passagiere darauf hingewiesen werden, dass sie keine Flüssigkeiten mitnehmen dürfen. Weil immer mehr Menschen nur mit Handgepäck in den Urlaub fliegen, um bei Billigfliegern Geld zu sparen, wird diese Regel immer öfter missachtet – was zu weiteren Staus bei den Kontrollen führt.

Strikte Regeln für Kontrolle

„Wir hoffen, dass das Problem bei der Bundespolizei sehr schnell gelöst wird“, sagte eine Sprecherin des Flughafens. Bei der Bundespolizei wiederum heißt es, an der Art der Kontrollen werde es keine Veränderung geben, denn für die Luftsicherheitskontrolle gebe es genaue Regeln. „Das sind internationale Vorgaben, von denen dürfen wir nicht abrücken“, sagt Vertreter Schuol. Von der Sicherheitsfirma Securitas, die mit ihrem Personalmanagement das Problem erzeugt hat, gab es gestern erneut keine inhaltliche Stellungnahme.

Von Conrad von Meding und Helen Hoffmann