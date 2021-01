Hannover

Wer in Hannover einen neuen Personalausweis beantragen will, muss sich viele Wochen gedulden – noch immer. Derzeit sind freie Termine in den Bürgerämtern erst Ende März und Anfang April zu bekommen. Die Stadtverwaltung begründet die lange Warterei nach wie vor mit dem Corona-Lockdown im Frühjahr 2020 und Problemen, offene Stellen zu besetzen. Die CDU im Rat will das nicht länger hinnehmen und spricht von Verwaltungsversagen. „Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne,; d. Red.) kann sich nicht mehr rausreden, er muss jetzt handeln“, sagt CDU-Fraktionschef Jens Seidel.

Seit Monaten Kritik an langen Wartezeiten

Bereits seit vielen Monaten kämpft die Stadtverwaltung gegen den Bearbeitungsstau in den Ämtern. HAZ-Leser haben immer wieder beklagt, dass sie wochenlang warten mussten, um ihre Behördenangelegenheiten zu regeln. In der Kritik standen neben den Bürgerämtern auch die Kfz-Zulassungsstelle, die Elterngeldstelle, das Standesamt und die Ausländerbehörde.

Corona-Quarantäne in den Ämtern am Aegi und am Schützenplatz

Auch im im neuen Komplex der Verwaltung am Schützenplatz gab es Corona-Fälle – und deshalb eine quarantänebedingte Schließung. Quelle: Katrin Kutter (Archiv)

Bei den Bürgerämtern ist jetzt erschwerend hinzugekommen, dass die Standorte am Aegi und am Schützenplatz vorübergehend schließen mussten, weil es Corona-Fälle in der Belegschaft gab. Inzwischen haben beide Ämter wieder geöffnet. Dennoch sind die frühesten Termine in allen Bürgerämtern erst in sieben bis acht Wochen zu bekommen, wie eine Stichprobe der HAZ ergab. „Der aktuell lange Terminvorlauf ist durch den Lockdown im Frühjahr 2020 entstanden und konnte bisher noch nicht vollständig abgebaut werden, weil es bislang nicht gelungen ist, die in den vergangenen Monaten frei gewordenen Personalstellen mit qualifizierten Fachkräften neu zu besetzen“, sagt Stadtsprecher Udo Möller auf Nachfrage der HAZ.

13 Prozent der Stellen in Bürgerämtern unbesetzt

Aktuell seien 13 Prozent der Stellen in den Bürgerämtern vakant. Weitere 13 Prozent der Stellen seien mit neuen Kräften besetzt, die noch eingearbeitet werden müssen, teilt die Stadt mit. „Die Verwaltung versucht, durch weitere Stellenbesetzungsverfahren zeitnah zu einer angemessenen Personalausstattung der Bürgerämter zu kommen“, sagt Stadtsprecher Möller. Dann werde auch der lange Terminvorlauf sinken. Da die neuen Fachkräfte allerdings eingearbeitet werden müssten, gehen nach Angaben der Stadt noch einige Monate ins Land, bis die Wartezeiten sinken. Die Stadt rät, morgens auf der Website hannover.de nach spontan frei gewordenen Terminen zu schauen.

CDU : Ist die Stadt als Arbeitgeberin so unattraktiv?

Die CDU will die Missstände nicht länger hinnehmen. „Das hat nichts mehr mit Bürgerservice zu tun, wir können langsam von einem Verwaltungsversagen sprechen“, meint CDU-Fraktionschef Seidel. Die Erklärungen der Stadt seien nicht ausreichend. „Warum dauert die Einarbeitungszeit so lange, und warum ist es so schwierig, neue Kräfte zu finden?“, fragt sich Seidel. Offenbar scheine die Stadtverwaltung als Arbeitgeberin wenig attraktiv zu sein. In München dauere es fünf Tage, einen Termin im Amt zu bekommen, sagt Seidel.

Das Bürgeramt in Ricklingen bleibt Quelle: Christian Behrens

Stadt will Bürgerämter neu ordnen

Derzeit sind in Hannover nicht alle Bürgerämter in Betrieb. Zwei Standorte – in Döhren und Ricklingen – sind seit Monaten geschlossen, weil dort nach Angaben der Stadt die Hygiene- und Abstandsregeln nicht eingehalten werden können. In den Bezirksräten hat das Kopfschütteln hervorgerufen. Ob die beiden kleinen Ämter jemals wieder öffnen, bleibt unklar.

Die Stadtverwaltung will ihre Bürgerämter neu aufstellen und zugleich das digitale Angebot stärken. Personaldezernent Lars Baumann (Grüne) hatte im HAZ-Interview angekündigt, dass Anträge auf Personalausweise bereits ab Jahresmitte am heimischen Rechner gestellt werden können. „Vor diesem Hintergrund wird die Verwaltung mittelfristig die Zukunftsfähigkeit aller Bürgerämter im Stadtgebiet kritisch untersuchen“, sagt Möller.

