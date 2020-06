Hannover

Restauratoren gehen dem Hellebardier am Maschsee an den Lack. Drei Wochen lang wird Hannovers wohl teuerstes Kunstwerk im öffentlichen Stadtraum erst geschliffen, dann gespachtelt und grundiert, bevor mehrere Farb- und Schutzschichten aufgetragen werden. Das Projekt musste im vergangen Jahr abgebrochen werden, weil es Ärger mit der Calder-Foundation in New York gab, die sämtliche Rechte des Künstlers Alexander Calder hält.

Calder-Foundation wollte andere Technik für das Rot am Hellebardier

Der Streit drehte sich um die Farbe. Nicht um den Rot-Ton selbst, dessen Intensität und Glanz für alle Calder-Werke der Stabiles-Reihe streng definiert ist. Sondern um die technische Zusammensetzung der Farbe. Die Foundation fordert eine Farbe auf Expoxidharzbasis, die aber erstens in Europa gar nicht zugelassen ist und zweitens eine Volldemontage des Kunstwerks erfordert – was nach Ansicht von Restaurator Martin Kaufmann gar nicht nötig ist.

Anzeige

„Eine moderne Antipode zum Skulpturenprogramm der Dreißigerjahre am See“: Sprengel-Kuratorin Carina Plath (von links), Anne Prenzler vom Kulturbüro, Sprengel-Erbin Angela Kriesel, Restaurator Martin Kaufmann (Die Schmiede), Ulrich Keinert vom Gebäudemanagement sowie Sprengel-Restauratorin Bianca Floss vor dem eingerüsteten Hellebardier. Quelle: Katrin Kutter

Weitere HAZ+ Artikel

Man hat sich jetzt auf ein Polyurethan-System geeinigt, das mit Klarlack gegen UV-Strahlung geschützt und dann mit Wachs überzogen wird. Der Wachs sorge für die nötige Mattigkeit und erleichtere das Entfernen von Graffiti und Aufklebern, erklärt Bianca Floss, Restauratorin im Sprengel-Museum.

Ein Geschenk von Kunst-Mäzen Bernhard Sprengel

Mäzen mit Hellebardier-Stahlmodell: Bernhard Sprengel 1978. Quelle: Wilhelm Hauschild/HAZ-Archiv

Das acht Meter hohe Calder-Monument gegenüber dem Sprengel-Museum zählt zusammen mit Niki de Saint Phalles Nanas zu dem Teuersten, was Hannovers Straßenkunst aufzubieten hat, schätzt Anne Prenzler vom städtischen Kulturbüro. Museumsstifter Bernhard Sprengel hatte das 1971 gefertigte Kunstwerk 1972 der Stadt Hannover geschenkt, die es erst auf dem Opernplatz installierte. 1978, ein Jahr vor der Eröffnung des Sprengel-Museums, zog es zum Maschsee um. Dort sei es „eine moderne Antipode zum Skulpturenprogramm der Dreißigerjahre am See“, sagt Sprengel-Kuratorin Carina Plath. „Trotzig“ sehe es aus: „Das ist die Moderne, die Bernhard Sprengel immer wollte“.

Das leuchtende Rot der sieben Tonnen schweren, geschraubten Stahlplastik, die eigentlich „ Guadeloupe“ heißt, ist seit der jüngsten Restaurierung 2006 wieder verblasst. Das Sonnenlicht setzt Rot-Tönen besonders zu, hinzu kommen Regen und Luftverschmutzung, die Spuren von dort abgestellten Fahrrädern und Schmierereien. 14 bis 15 Jahre werde der neue Anstrich halten, hofft Restaurator Kaufmann von der Duisburger Werkstatt Die Schmiede.

Calder-Rot für 45.000 Euro

Das ist der Schleifstaub vom „Calder-Red“: Restauratorin unter dem Gerüst. Quelle: Katrin Kutter

Insgesamt rund 45.000 Euro dürfte die Auffrischung kosten, die zugleich eine Reparatur kleiner Roststellen ist, sagt Ulrich Keinert vom Gebäudemanagement der Stadt. Hinzu kommen 14.000 Euro, die das Aufstellen des Gerüsts im vergangenen Frühjahr gekostet hatte. Es musste nach vier Monaten wieder demontiert werden, weil die Stadt zunächst die Farbdebatte mit der Foundation führen musste.

Lesen Sie auch

Von Conrad von Meding