Herr Wiese, Sie haben erklärt, nicht mehr als russischer Honorarkonsul arbeiten zu wollen. Machen Sie sich jetzt einen schlanken Fuß?

Im Gegenteil. Die Entscheidung war nicht einfach. Ich bin in meinem gesamten politischen Leben immer gegen jede Form von Krieg eingetreten. Und deswegen kann ich den Einmarsch in die Ukraine überhaupt nicht mehr rechtfertigen. Ich habe bis Mittwoch zwar an vielen Stellen Kritik gehabt am russischen Präsidenten, aber gleichzeitig auch die mangelnde Bemühung des Westens gesehen, den Krieg auf diplomatischen Weg zu verhindern.

Aber alle waren doch da in Moskau und saßen am langen steinernen Tisch mit dem russischen Präsidenten, der französische Präsident Macron, Bundeskanzler Olaf Scholz.

Aber wenn Du nach Moskau hinfährst, etwas versprichst und die Nato auf dem Rückflug sagt, dies oder das komme gar nicht infrage, dann ist die Glaubwürdigkeit dahin.

Heino Wiese Quelle: CCD (Archiv)

„Der Westen hat sich offenbar entschieden, das offene Problem auszusitzen“

Aber in diesem Fall ist doch völlig klar, wer der Aggressor ist – nämlich Wladimir Putin.

Das ist richtig, deshalb gebe ich ja auch mein Amt auf. Aber das Thema Luhansk und Donez ist älter. Eigentlich war in Minsk vereinbart waren, dort freie Wahlen zu machen und so etwas wie einen föderalen Staat zu gründen. Aber die Ukraine hat das alles abgeblockt und der Westen hat sich offenbar entschieden, das offene Problem auszusitzen.

Nun bewegen sich russische Truppen auf Kiew zu ...

Das ist alles schlimm, aber ich glaube als vielgeschmähter Russlandversteher noch immer, dass es nicht so weit hätte kommen müssen. Jetzt ist allerdings ein Grad überschritten. Ich kann einen Kriegsbeginn nicht rechtfertigen und werde deshalb nicht mehr als Honorarkonsul wirken. Ich werde weiter arbeiten im Deutsch-russischen Forum und mich dort im Rahmen meiner bescheidenen Möglichkeiten für Versöhnung zwischen Russen und Deutschen einsetzen.

„Gerade in Kriegszeiten muss man weiter reden“

Warum jetzt noch weiter reden?

Gerade in Kriegszeiten muss man weiter reden. Gerade in Aufrüstungszeiten muss man abrüsten. Ich habe vor der völlig unverständlichen Eskalation in der Nacht zu Donnerstag selbst ungeheure Anfeindungen erlebt, wenn man Verständnis für Russland äußerte. Das kann es auch nicht sein.

Wie wird dieser fürchterliche Konflikt enden?

Ich weiß es nicht und bin ziemlich ratlos. Ich habe nicht im Entferntesten mit dieser Eskalation gerechnet, sondern stets gehofft, dass alle in letzter Minute die Kurve kriegen und dass das vermieden wird, was jetzt leider eingetreten ist.

Von Michael B. Berger