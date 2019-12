Warum eine Familie aus Hannover 2300 Euro Müllgebühren nachzahlen soll

Hannover

Rolf Spinneken ärgert sich gerade maßlos über den Abfallwirtschaftsbetrieb Aha. Denn das Unternehmen verlangt von ihm und seiner Frau eine Nachzahlung für Müllgebühren in Höhe von 2315,52 Euro. Aber Spinneken weiß nicht, was er falsch gemacht haben soll.

Jahrelang läuft alles ganz normal in der Pestalozzistraße in Hannover-Linden. Die Müllabfuhr kommt zweimal die Woche und leert die Restmülltonne an dem Zehn-Familien-Haus, alle zwei Wochen leeren die Müllwerker außerdem die grüne Tonne. Und die Müllgebühr wird alle drei Monate vom Konto des Ehepaars Spinneken, den Hausbesitzern, abgebucht.

Böse Überraschung kam mit der Post

Ende Oktober dieses Jahres bringt der Postbote dann eine böse Überraschung. In einem Brief informiert Aha das Ehepaar darüber, dass bei einer „allgemeinen Kontrolle“ festgestellt worden sei, dass in dem Haus der Spinnekens die Grundgebühr nur für eine Wohnung bezahlt werde, sich auf dem Grundstück aber tatsächlich zehn Wohnungen befänden.

„Wir haben uns nichts vorzuwerfen“, beteuert Spinneken. Vor einigen Jahren habe Aha die Zahl der Wohnungen in dem Haus abgefragt, und da habe er die korrekte Zahl angegeben, sagt Spinneken. „Wenn das Unternehmen einen Fehler bei der Erfassung macht, dann muss es auch mit den Folgen leben“, meint er. Aha versuche einfach, das auf ihn abzuwälzen.

„Aha hätte das selbst merken müssen“

Konkret geht es um die Grundgebühr, die – unabhängig von der Müllmenge – für jede Wohnung in der Region Hannover erhoben wird: 5,70 Euro pro Monat. Aufsummiert über den ganzen Zeitraum ergibt das die hohe Nachzahlung von mehr als 2300 Euro.

„Das hätten die doch schon längst merken müssen“, sagt Spinneken. Denn Häuser mit nur einer Wohnung gebe es in Linden eigentlich gar nicht. Und Spinneken ärgert sich erst recht darüber, dass Aha das Geld gleich für fünf Jahre zurückfordert.

„Bürger müssen Gebührenbescheid kontrollieren“

Für Aha ist die Sache klar. „Familie Spinneken hat den Datenerhebungsbogen Anfang 2012 zwar ausgefüllt, jedoch die Ausfüllhinweise zum Eintragen der Anzahl der Wohneinheiten nicht beachtet“, sagt Unternehmenssprecherin Helene Herich. Aus diesem Grund sei es beim elektronischen Einlesen des Erhebungsbogens zu einer nicht korrekten Übernahme gekommen.

Aha sei verpflichtet, „die Gebühren satzungsgemäß und vollständig zu erheben“, betont Herich, deshalb müsse für die vergangenen fünf Jahre nachbezahlt werden. „Familie Spinneken hatte im Übrigen auch gemäß Paragraf 10 der Abfallgebührensatzung die Verpflichtung, ihren Abgabenbescheid zu kontrollieren und uns Abweichungen der Datengrundlage mitzuteilen“, sagt Herich.

Spinneken findet sich damit nicht ab. Er hat einen Rechtsanwalt eingeschaltet.

