Warum fehlen in Hannovers Neubaugebieten Ladesäulen für E-Autos?

Hannover

Mit viel Aufwand lässt Hannover Ladesäulen im öffentlichen Straßenraum installieren: an der Markthalle etwa oder relativ frisch am Parkplatz von Fußballstadion und Stadionbad, in Bahnhofsnähe und am Rathaus. Überall muss das Pflaster aufgerissen werden, teilweise müssen Elektriker neue Kabel ziehen. Doch ausgerechnet dort, wo ohnehin Straßen komplett neu angelegt werden, entstehen keine Ladepunkte.

Neubaugebiete ohne E-Auto-Ladesäulen

Weder im nahezu fertiggestellten Neubaugebiet Buchholzer Grün auf dem Gelände des ehemaligen Oststadtkrankenhauses noch im Herzkamp in Bothfeld noch im Vitalquartier am Annastift in Mittelfeld sind Ladesäulen am Straßenrand zu sehen. Überall dort sind in den vergangenen Monaten neue Wohnhäuser gewachsen, zwischen denen öffentliche Straßen neu angelegt sind. Doch wenn die Bewohner Besuch bekommen, der mit Stromautos anreist, dann gibt es keine Gelegenheit zum Laden.

„Wer hat da geschlafen“, wundert sich Leser Alexander Bock. Er wohnt in der Nähe des Buchholzer Grüns und wundert sich über die fehlenden Ladepunkte. „Das Wohngebiet ist toll geworden – aber nur für Menschen ohne Elektrofahrzeuge“, sagt er. „Man fragt sich, wie so etwas in der heutigen Zeit noch passieren kann.“

80 Prozent der Ladevorgänge auf Privatgelände

Bei der Stadt hat Sprecher Dennis Dix gewissermaßen eine doppelte Antwort auf die Frage parat. Grundsätzlich gelte, dass die Bauträger einzelner Häuser dafür zuständig seien, für die Elektroautos der künftigen Bewohnerinnen und Bewohner Ladepunkte zum Beispiel in den Tiefgaragen zu schaffen. Der Gesetzgeber gehe davon aus, dass künftig etwa 80 Prozent aller Ladevorgänge bei den E-Autobesitzern zuhause, in Quartiersgaragen, im Betrieb oder anderen Anlagen außerhalb des öffentlichen Straßenraums vorgenommen würden.

Für 20 Prozent Ladevorgänge: Stadt Hannover und der Energieversorger Enercity lassen überall an neuralgischen Punkten Ladestationen im öffentlichen Straßenraum installieren. Bald sollen es 480 sein – diese hier steht am Landtag. Quelle: Rainer Dröse

Für die anderen 20 Prozent wollen in Hannover die Stadt und der Energieversorger Enercity Kapazitäten schaffen. Inzwischen seien 357 Ladepunkte im öffentlichen Straßenraum geschaffen, sagt Dix. Damit hängt Enercity etwas hinterher: Eigentlich sollten es im Jahr 2020 schon 480 Ladepunkte sein, der Vertrag dazu ist schon zwei Mal verlängert worden und läuft im April aus.

Standortprioritäten für Ladesäulen

Für die neu zu schaffenden, öffentlich nutzbaren Ladepunkte gebe es aber Standortprioritäten, sagt Dix. Sie würden platziert etwa in Autobahnnähe, an Stadtteilmärkten und Sehenswürdigkeiten und an Geschäftsstraßen.

Für neu geplante Wohngebiete hingegen wie etwa am Kronsberg oder in der Wasserstadt nehme die Stadt inzwischen Verpflichtungen in die Verträge mit den Quartiersentwicklern auf. Diese müssten neuerdings Ladepunkte auch im öffentlichen Straßenraum zumindest vorrüsten. Für solche Auflagen aber seien die Neubauquartiere Buchholzer Grün, Vitalquartier und Herzkamp, die jetzt gerade in der Fertigstellung stehen, einfach zu früh gewesen.

Verträge sind von 2015

Die Erschließungsverträge für diese Viertel seien bereits 2015 abgeschlossen worden, sagt Dix: „Das Thema Elektromobilität war damals erst im Aufkommen beziehungsweise wurde noch nicht vertraglich berücksichtigt.“ Besucher von Bewohnern dieser Viertel müssen anderswo laden.

Von Conrad von Meding