Warum geht es den Krankenhäusern in Hannover so schlecht?

Das Klinikum Region Hannover schreibt aktuell hohe Verluste. In den nächsten Jahren könnten die Defizite noch steigen. Auch anderen Krankenhäusern in Niedersachsen geht es nicht gut. Warum ist das so und welche Möglichkeiten gibt es, die Lage der Kliniken zu verbessern? Antworten auf wichtige Fragen:

Sind die finanziellen Schwierigkeiten beim Regionsklinikum neu?

Nein. Bereits im Jahr 2014 schrillten bei Politik und Regionsverwaltung die Alarmglocken. Das Klinikum stand zu diesem Zeitpunkt vor der Zahlungsunfähigkeit. Kurz vor Weihnachten musste das Unternehmen eine Nothilfe beantragen. 17 Millionen Euro waren kurzfristig nötig, um den laufenden Geschäftsbetrieb und die Kreditwürdigkeit des Betriebes zu sichern. Ein Jahr zuvor hatte die Region eingreifen müssen, weil ein Finanzloch von 30 Millionen Euro aufgetaucht war. Damals unterstützte die Region als Gesellschafter das Klinikum bei Kreditverhandlungen mit der Sparkasse Hannover. Im Jahr 2011 hatte das Klinikum bereits eine Finanzspritze von 75 Millionen Euro bekommen.

Welche Gründe sieht das Klinikum für die derzeitige finanzielle Misere?

Die Geschäftsführung hat sich dazu am Donnerstag nicht geäußert: Die Region Hannover als Gesellschafter verschickte lediglich eine Pressemitteilung, allerdings nur zum voraussichtlichen Defizit in diesem Jahr von 35 Millionen Euro: Darin heißt es, dass zwei Jahre Pandemie „deutliche Spuren im KRH Klinikum Region Hannover hinterlassen“ hätten, es habe einen deutlichen Leistungsrückgang gegeben. Gleichzeitig seien die Kosten für Infrastruktur und Personal gleich geblieben.

Die Pandemie hat deutliche Spuren in den Häusern des Regionsklinikums – hier das Krankenhaus Siloah – hinterlassen. Quelle: Ilona Hottmann

Summiert man das geplante Defizit auf, kommt man in fünf Jahren auf eine Summe von 195 Millionen Euro. Woher soll das Geld kommen?

Wenn es so läuft wie bisher, kommt das Geld aus der Regionskasse, also vom Steuerzahler. Bisher hat die Region als einziger Gesellschafter dem Klinikum immer unter die Arme gegriffen, wenn es finanzielle Probleme gab. Die offene Frage ist jedoch, wie lange sich die Region Hannover die Unterstützung eines Krankenhausunternehmens leisten will, das sich in einer derartigen Schieflage befindet.

Auch die Politik macht dem Klinikum das Leben schwer

Zur Strategie des Klinikums gehören der Neubau eines Krankenhauses in Großburgwedel und der Erhalt des kleinen Standorts in Lehrte. Wie ist da der Stand der Dinge?

Der Neubau in Großburgwedel mit 285 Betten wird weiter geplant. Die Kosten sollen 180 Millionen Euro betragen, es könnte aber mehr werden. Die Geschäftsführung hätte das Haus in Lehrte im Zuge dieser Planungen am liebsten aufgegeben – die Regionsversammlung hat sich jedoch einstimmig für den Erhalt des Lehrter Krankenhauses ausgesprochen. In der Landespolitik hält sich die Begeisterung darüber in Grenzen. Das sei „eine erkennbare Fehlinvestition“, verlautete jüngst aus der SPD-Landtagsfraktion. Die Region habe es bisher versäumt, innerhalb des Regionsklinikums deutliche Schwerpunkte zu bilden: Statt eines Krankenhauses sei in Lehrte ein Versorgungszentrum mit Fachärzten und einer Notfallversorgung rund um die Uhr sinnvoll.

Gibt es noch weitere Probleme?

Der Neubau am Klinikum Nordstadt ist wegen eines länger zurückliegenden Wasserschadens in Teilen noch immer nicht nutzbar. Deshalb muss weiter in den verstreut liegenden einzelnen Gebäuden auf dem Klinikgelände gearbeitet werden, das erschwert eine moderne und effiziente Behandlung der Patienten erheblich.

Geht es nur dem Klinikum in Hannover so schlecht oder schreiben auch andere Häuser tiefrote Zahlen?

Die Niedersächsische Krankenhausgesellschaft schlägt wegen der wirtschaftlichen Lage vieler Kliniken seit Jahren Alarm. Schon vor Corona sahen sich zwei Drittel der Häuser mittel- bis langfristig in ihrer Existenz bedroht – seit dem Ausbruch der Pandemie hat sich die Zahl auf drei Viertel erhöht. Einer Umfrage zufolge konnte im vergangenen Jahr nur jede fünfte Klinik in Niedersachsen ein positives Betriebsergebnis erzielen.

Die Probleme der Kliniken sind schon älter: Im Jahr 2016 etwa protestiert die Niedersächsische Krankenhausgesellschaft (NKG) gegen die Unterfinanzierung vieler Häuser. Damals suchten der NKG-Vorsitzende Hans-Heinrich Aldag (links), die seinerzeitige Gesundheitsministerin Cornelia Rundt (SPD) und NKG-Verbandsdirektor Helge Engelke vergeblich nach einer Lösung für das Problem Quelle: Sebastian Gollnow

Warum operieren so viele Krankenhäuser in den roten Zahlen?

Die Kliniken finanzieren sich aus zwei Quellen: Die Behandlungskosten der Patienten übernehmen die Krankenkassen, das Geld für Investitionen in Gebäude und medizinische Apparate kommt von den Bundesländern. Wie fast alle Länder kommt auch Niedersachsen dieser Verpflichtung nur unzureichend nach, gleichzeitig zahlen die Krankenkassen nur sogenannte Fallpauschalen, die nicht immer die Kosten der Therapie decken.

Wie reagiert die Politik auf diese Notlage?

Niedersachsen will die Kliniklandschaft neu ordnen. Nach dem Willen der Landesregierung soll es künftig nur noch Grundversorger für Notfälle, Schwerpunktversorger mit Fachabteilungen wie Kardiologie, Frauenheilkunde oder Geburtshilfe sowie Maximalversorger mit einer Mindestgröße von 600 Betten und komplettem medizinischen Know-how geben. Das soll gleichzeitig die Qualität der medizinischen Versorgung verbessern und die Wirtschaftlichkeit der Häuser erhöhen.

Dänemark hat viele kleine Kliniken geschlossen

Gibt es dafür Vorbilder?

Dänemark zum Beispiel: Auch im Königreich gab es zu viele Krankenhäuser. Deshalb wurde die stationäre Versorgung zentralisiert: Viele kleinere Kliniken wurden zugunsten sogenannter Superkrankenhäuser geschlossen. Heute gibt es nur noch 18 große Klinikzentren. Sie sind umgeben von Ambulanzen, die für kleine bis mittelschwere Erkrankungen zuständig sind und bei Bedarf auf die Diagnostik der Superkrankenhäuser zurückgreifen können. Fast 6 Milliarden Euro hat dieser radikale Umbau gekostet. Möglich wurde dieser Kraftakt auch, weil das Gesundheitswesen in Dänemark zentral organisiert und komplett aus Steuermitteln finanziert wird – dadurch gibt es weniger Querschüsse.

Ein Intensivbett mit Beatmungseinheit steht auf der Corona-Station: Die Pandemie hat die Notlage vieler Kliniken noch verschärft. Quelle: ROBERT MICHAEL

Hierzulande wehren sich Bürger bisher vehement gegen Schließungen von Krankenhäusern. Wie kann man sie überzeugen?

Mit mehr Qualität und Komfort. Es ist erwiesen, dass Operationen umso erfolgreicher verlaufen, je mehr Erfahrung die Ärzte haben. Auch die Architektur kann helfen: In den dänischen „Superkliniken“ gibt es etwa nur noch Einzelzimmer, um die Rekonvaleszenz durch guten Schlaf zu verbessern und das Risiko von Infektionen zu reduzieren. Die längere Anreise nehmen Besucher auch deshalb ohne große Klagen in Kauf, weil sie bei Bedarf auf ausklappbaren Gästebetten im Zimmer der Patienten übernachten können.

Viele Klinikmitarbeiter sind überlastet. Könnten auch sie von einer Krankenhausreform profitieren?

Der Mangel an Pflegepersonal ist auch ein Grund dafür, dass die Politik jetzt handeln will. In Umfragen geben rund 96 Prozent der Kliniken an, dass sie ernste Schwierigkeiten haben, frei werdende Stellen zu besetzen. In den Krankenhäusern in Niedersachsen fehlen schon heute durchschnittlich acht Pflegekräfte je Einrichtung. Der Fachkräftemangel wird noch zunehmen, wenn ab 2025 die geburtenstarken Jahrgänge in Rente gehen. Größere Häuser können Dienste besser und flexibler organisieren als kleinere – das könnte auch die Freiräume für die Beschäftigten vergrößern.

Von Mathias Klein und Jens Heitmann