Hannover

Beim Zirkusprojekt CircO, einem Verein mit mehr als 300 Mitgliedern, die große Mehrzahl Kinder und Jugendliche, gibt es nach der fristlosen Kündigung von Geschäftsführer Manuel R. erhebliche Unruhe. Eltern beklagen, dass ein beliebter und erfolgreicher Mann ohne erkennbaren Grund entlassen worden sei, R. selbst sieht sich durch die Umstände der Kündigung zu Unrecht in ein schiefes Licht gestellt.

Formal nahm die Geschichte ihren Anfang im vergangenen November. Der dreiköpfige Vorstand entließ den hauptamtlichen Geschäftsführer fristlos, zahlt jedoch das Gehalt bis Vertragsende weiter. Nach Darstellung des Gremiums war man mit der pädagogischen Arbeit von R. zufrieden, seit Längerem jedoch nicht mehr mit seinem Wirken abseits der Trainingshalle. In einer E-Mail an die HAZ heißt es: „Entwicklungsfelder, für die wir als Vorstand Zielvorgaben gemacht haben, wurden nicht beachtet, und insgesamt ist die Netzwerktätigkeit unseres Vereins fast vollständig zum Erliegen gekommen.“ Gemeint ist die Zusammenarbeit des Vereins mit anderen Zirkusprojekten in Hannover. Mit dem Tag seines Rauswurfs durfte der Geschäftsführer sein Büro nicht mehr betreten.

Anzeige

„Eine menschliche Katastrophe“

Manuel R., gelernter Veranstaltungskaufmann, spricht dagegen von grundsätzlichen Differenzen über die Ausrichtung von CircO. An „Mitspracherechten der Mitglieder fehlt es völlig“, sagt der ehemalige Chef. Abseits dieser Debatten sieht er sich durch eine verbreitete Mitteilung des Vorstands an die Mitglieder in ein gefährliches Licht gerückt. Das Gremium informierte Mitglieder von der überraschenden Trennung und begründete die fristlose Kündigung mit einem gestörten Vertrauensverhältnis, ergänzt um den Satz, es lägen „keine strafrechtlich relevanten Gründe vor, die zu unserem Entschluss geführt haben“. Das Wort „keine“ setzte der Vorstand in Großbuchstaben.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Der Betroffene hält diese Aussage für völlig unzureichend und eine „menschliche Katastrophe“. Die Formulierung des Vorstands lasse an Klarheit zu wünschen übrig und eröffne deshalb Raum für Vermutungen. Eltern würden ihn seitdem ansprechen und fragen, ob er etwa Kinder angefasst habe. Manuel R. weist jeden Verdacht in diese Richtung zurück, „so etwas widerspricht völlig meiner Moral“.

Eltern fordern mehr Rechte

Dass Eltern von der Trennung enttäuscht sein könnten, war eine korrekte Vermutung des Vorstands. Eine Mutter sagte, R. sei ein „Super-Trainer“ gewesen, die Kündigung habe viele Eltern vor den Kopf gestoßen. Das Gespräch mit einer Mediatorin brachte kein Ergebnis. Eine Gruppe von Mitgliedern versucht nun, mehr Mitspracherechte im Klub durchzusetzen. So sei es undemokratisch, dass bei Versammlungen nur eine Handvoll sogenannter „ordentlicher Mitglieder“ abstimmen dürften, nicht jedoch die zahlreichen zahlenden Vereinsangehörigen.

Der Konflikt beim Verein CircO, der von der Stadt mit 50.000 Euro im Jahr gefördert wird, schwelt weiter. Eine für Dezember geplante Mitgliederversammlung wurde abgesagt, ein neuer Anlauf ist geplant.

Von Gunnar Menkens