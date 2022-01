Warum immer mehr Hannoveraner wieder Schallplatten kaufen

Hannover

Wer bei „25 Music“ einkauft, ist nicht zufällig dort. Zu versteckt liegt der Laden mit Schallplatten, CDs und DVDs in einem Hinterhof an der Kronenstraße in der Oststadt. Es mag einmal eine Zeit gegeben haben, in der dieser Text das schwierige Geschäft mit den Schallplatten beschrieben hätte. Eine Zeit, in der Verkäuferin Lisa Bochmann viel Zeit für ein Gespräch gehabt hätte. Doch davon ist heutzutage nichts zu spüren. Der Schallplattenmarkt boomt, Bochmann hat zu tun. Trotz der versteckten Lage.

Besonders seit Beginn der Corona-Pandemie haben die Verkaufszahlen für Schallplatten stark zugenommen. Dem „Bundesverband Musikindustrie“ zufolge wurden im Jahr 2020 rund 4,2 Millionen Langspielplatten (LPs) verkauft. 2019 waren es noch 3,4 Millionen. Das bedeutet einen Zuwachs um 21,9 Prozent. Tatsächlich geht es mit den „Platten“ schon länger bergauf. 2011 lag der Absatz bei 0,7 Millionen LPs, seitdem nahmen die Verkaufszahlen, bis auf einen leichten Rückgang in 2018, jährlich zu.

Gemischtes Publikum

Während Verkäuferin Bochmann eine Schallplatte nach der nächsten einscannt und abkassiert, suchen die Kundinnen und Kunden nach der richtigen Musik. Durchblättern, rausnehmen, Rückseite lesen – zeitweise stöbern mehr als 15 Personen in den Fächern mit Aufschriften wie „Neuware Rock/Pop“, „Progressive“ oder „Beatles Raritäten“. Das Publikum ist vielfältig. Da ist zum Beispiel Henry, 36, der zu Hause rund 500 Schallplatten hat und alte Geräte wieder herrichtet. Oder eine Kundin, die sich nach langer Zeit wieder einen Plattenspieler gekauft hat.

„Schallplatten haben etwas Greifbares“: Aimee Pabst hat sich unter anderem eine Platte von U2 ausgesucht. Quelle: Thea Schmidt

Unter den Suchenden ist auch Aimee Pabst. Die 26-Jährige hat von ihrem Großvater einen alten Plattenspieler übernommen. Schallplatten zu hören findet Pabst ästhetisch. „Das hat etwas Greifbares“, sagt sie, „das ist etwas Anderes als bei Spotify.“ Noch fehlen Pabst allerdings die passenden Schallplatten. „Ich lasse mich einfach inspirieren“, sagt sie. Einmal ist Pabst schon fündig geworden, in der Hand hält sie „Achtung Baby“ von U2. Eine dreiviertel Stunde später wird sie den Laden mit einem ganzen Stapel LPs verlassen.

„Mehr junge Leute“

Bochmann legt eine Platte mit dem Titel „Zeroes Collected“ auf. „Ruby“ von Kaiser Chiefs klingt aus den Lautsprechern. Kundinnen wie Pabst kommen Bochmann zufolge immer häufiger in das Geschäft. Seit sechs Jahren arbeitet sie bei „25 Music“. Anfänglich seien weniger junge Leute dort gewesen, erzählt Bochmann, die selbst 31 Jahre alt ist. „Vor allem im letzten Jahr sind es deutlich mehr geworden“, sagt sie. Darunter seien vermehrt Frauen.

Neben denjenigen, die Schallplatten neu für sich entdecken, gibt es auch diejenigen, die nie aufgehört haben zu sammeln. „Eine Platte aufmachen ist wie Weihnachten“, sagt Michael Nierschak. Er hat zu Hause rund 3000 Schallplatten. Jetzt kommen zwei Exemplare von der Sängerin Ellen Foley, die auch mit dem kürzlich verstorbenen Sänger Meat Loaf auf der Bühne gestanden hat, hinzu. Mit dem Sammeln habe er schon als Elfjähriger begonnen, erzählt Nierschak. Jetzt ist er 51 Jahre alt.

Selbst Stammkunden wie Nierschak dürften bei „25 Music“ regelmäßig fündig werden. Wie viele Platten es gebe? „Das weiß keiner so genau“, sagt Bochmann. Sie tippt auf 50.000, der Kollege auf 25.000. Besonders beliebt seien Alben von Pink Floyd, Michael Jackson und Queen. Die stehen unter „Neuware Rock/Pop“ – rund 70 Prozent des Angebots sind Bochmann zufolge allerdings gebrauchte Platten.

Manchmal suchen die Kunden auch etwas ganz Spezielles. Sean Theumer hält „Juju“ von Siouxsie and the Banshees in der Hand. Schon länger war er auf der Suche nach diesem Album. „Ich wollte die Originalpressung haben“, sagt er. Der 24-Jährige hat seinen ersten Plattenspieler zum 17. oder 18. Geburtstag bekommen, so ganz genau erinnert er sich nicht. Damals habe sein Vater die Plattensammlung ausgemistet und an die Kinder übergeben. Seither hört Theumer Schallplatten. „Der Klang ist viel besser“, sagt er.

Von Thea Schmidt