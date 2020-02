Warum ist Hannovers Musikbusiness (meistens) Männersache?

Hannover

Männer, überall nur Männer! Vom Konzertveranstalter zum Booker im Club, der die Termine macht, vom Türsteher bis zum Soundmischer, vom Studiobesitzer über den Produzenten bis zum Plattenfirmenboss und dem Produktmanager beim Label, der sich um die CD und die Vermarktung beim Online-Streaming kümmert. Und – sorry! – auch der Redakteur von der Zeitung. Ist das eigentlich ein Problem für Frauen in der Popmusik?

„Hätte dem Typen am liebsten die Zähne ausgeschlagen“

Die hannoversche Sängerin Tinatin Tsereteli versucht auf die Frage zunächst, mit Bedacht zu antworten: „Als Frau, Mutter und selbstständige Musikerin“ erlebe sie schon Widerstände. Und, ja, manchmal habe sie das Gefühl, eher als attraktive Frau, denn als ernstzunehmende Künstlerin wahrgenommen zu werden. Ein paar eskalierende Fragen weiter platzt es dann doch aus der aus Georgien stammenden Musikerin Tsereteli: „,Kannst du eigentlich auch was anderes außer hübsch aussehen?' Habe ich mir mal auf der Bühne sagen lassen müssen. Dabei war ich da nur die Pianistin. Da hätte ich dem Typen am liebsten die Zähne ausgeschlagen.“

Die Antwort auf die Frage oben ist also: Ja!

So knüpfen die Frauen ihr Netzwerk in Hannover

Und deshalb passiert da jetzt etwas in Hannover. Die Frauen knüpfen ein eigenes Netzwerk. Seinen Anfang hat das mal in Hamburg beim Katerfrühstück nach dem Reeperbahn-Festival genommen. Bundesweit heißt es Music Women Germany, „musicNDSwomen“ ist der Projekttitel auf Landesebene, und in der Stadt haben die neue Chefin des Musikzentrums, Sabine Busmann, Vertreter vom Kulturbüro der Stadt und die Sachwalter der Unesco City of Music Hannover die Köpfe zusammengesteckt. Am 6. jedes Monats treffen sie sich jetzt zum Stammtisch im Nordstädter Café Kopi. Bisher waren Männer explizit ausgeladen. Nun soll sich das öffnen. Die umtriebige Unternehmerin, Sozialdemokratin und Feministin Jasmin Arbabian-Vogel ist dieses Mal als Speakerin dabei.

Nicht Konkurrentinnen, sondern Mitstreiterinnen

Und Tinatin Tsereteli auch. Sie hat kurz vor dem Jahresende geholfen, dass nicht nur Frauen aus der Kulturförderung, sondern auch Frauen von der Bühne sich mal treffen. Tokunbo Akinro, wie Tsereteli auch Dozentin an der Musikhochschule, die Schauspielerin und Sängerin Denise M'Baye (Schwester Lela in der TV-Serie „Um Himmels Willen“) beispielsweise waren dabei. Außerdem die aus Israel stammende Hannoveranerin Noam Bar Azulay, die gerade mit ihrer „Angry Woman Music“ (Selbstbeschreibung) auf Tournee geht. Sie haben geredet. Und natürlich: zusammen gesungen. Einfach so. „Erst mal sollte klar werden, wie wir miteinander umgehen: nicht als Konkurrentinnen, sondern als Mitstreiterinnen“, sagt Tsereteli.

Sowjet-Zusammenbruch, Krieg, Flucht – die Musik versiegt

Wenn man in die Biografie der Sängerin hineinhorcht, überrascht es nicht, dass sie sich auch Abseits der eigenen Bühne derart engagiert. Sie wuchs in Georgien als Kind einer Cellistin und eines Kontrabassisten auf, für die Familie war klar: Tinatin wird Pianistin. Doch dann kam das Ende der Sowjetunion, der Bürgerkrieg mit Abchasien. „Ich erinnere mich an wenig Essen und an Klavierüben bei Kerzenlicht“, sagt sie. Zehn Jahre alt war Tinatin, als sie 1993 mit der Familie floh und in einem Flüchtlingsheim in Hagen landete. Sie erinnert sich daran, dass sie das Asylverfahren mit all seinen bürokratischen Wolten sehr bewusst miterlebt habe. Sprachlos, heimatlos; und die Musik versiegte. „Irgendwann habe ich angefangen zu singen. Aber vor meiner Mutter habe ich das verheimlicht, bis ich als Überraschung bei einer Schulfeier aufgetreten bin“.

Unterwegs als Botschafter der Unesco City of Music

Nach der Schule verschlägt es sie nach Hildesheim zum Studium der Kulturwissenschaften, mit Politik und Musik als Schwerpunkt, später wechselte sie doch mit Hauptfach Gesang in den Jazz-Rock-Pop-Studiengang nach Hannover. Sie wollte mal in Cottbus Weltkulturerbemanagement zum Beruf machen, blieb dann aber. Sie unterrichtet Studenten in Sachen Weltmusik an der Hochschule, betreut ein Projekt zum Spracherwerb durch Musik im Musikzentrum und ist als Botschafterin der Unesco City of Music Hannover unterwegs. Bei dieser Funktion geht es eher um Idealismus als ums Einkommen. „Mit dem Unesco-Titel ist es doch so wie mit allen Titeln. Wenn man sie hat, muss man sie auch mit Leben erfüllen“, sagt die Musikerin.

Geheimtipp für intime Konzerte

Und die eigene Musik derweil? Tsereteli, die mit Georgisch und Russisch aufwuchs, singt in ihren eigenen Liedern fast ausschließlich auf Deutsch. Sie spielt regelmäßig zwei-, dreimal im Monat in der Stadt. Meist sind es intime Konzerte, die das Publikum verzücken und eine treue Anhängerschaft haben wachsen lassen. Wobei der Stil der Musik eher amerikanisch klingt – nach Blues, Jazz und New Soul, äußerst geschmackvoll ausgespielt von ihrer Band: Pianist Arne Dreske, Gitarrist Klaus Spencker, Kontrabassist Sebastian Bauer und Schlagzeuger Tobias Lüttig.

Warum nur Männer in der eigenen Band?

Moment mal, Frau Tsereteli: nur Männer in der Band? Erwischt? Da rutscht Tinatin Tsereteli kurz auf dem Stuhl hin und her. Sie findet ihre Mitmusiker „begnadet“ und schätzt sie extrem. Aber sie sagt auch: „Gäbe es Frauen, dann wären sie dabei.“

Tinatin Tsereteli nimmt dieser Tage ihre erste Solo-CD im Peppermint Park von Mousse T. auf. Dafür gibt es ein Crowdfunding. Wer es unterstützen will, findet alle Details unter www.tinatin-music.com

Von Volker Wiedersheim