„Warum lassen sich manche Obdachlose nicht helfen, Frau Pold?“

Frau Pold, Sie leiten den Tagestreff für Obdachlose der Caritas. Warum nehmen manche Wohnungslose wie Ingrid P. trotz großer Notlage keine Hilfsangebote an?

Da muss man differenzieren. Wir sprechen hier von obdachlosen Frauen. Männer sind seltenst Einzelgänger, sie finden sich schnell in Gruppen zusammen, machen gemeinsam Platte, helfen sich. Frauen verbergen ihre Obdachlosigkeit aus Scham viel länger, auch dann, wenn sie lange in prekären Verhältnissen leben. Sie halten sich tagsüber oft an warmen öffentlichen Orten auf, in Bibliotheken, im Rathaus. Oft sieht man ihnen ihren Status gar nicht an. Nachts schlüpfen sie bei Freunden, Bekannten unter, oft gegen sexuelle Dienste, auch wenn sie das meist vehement abstreiten.

Ingrid P. könnte, so scheint es jedenfalls, theoretisch ihr Auto verlassen und in eine neue Wohnung ziehen. Warum tut sie das nicht?

Sie hat in ihrem Auto offenbar einen geschützten Raum gefunden, einen letzten, privaten Zufluchtsort, der sie noch mit ihrer Vergangenheit verbindet. Sie kann sich dort in ihre alte Welt fliehen, hat Erinnerungsstücke, Schätze aus der Vergangenheit, um sich. Das gibt ihr offenbar Halt.

Wie lange kann man dieses Leben draußen, im Auto, auf der Straße, durchhalten, ohne psychischen Schaden zu nehmen?

Menschen, die zu Beginn ihrer Obdachlosigkeit noch zugänglich waren, können schwere psychische Störungen entwickeln, bis hin zum Verfolgungswahn. Sie können nicht vernünftig schlafen, sind ständig im Stress, in Habachtstellung aus Furcht vor Angriffen. Das macht sie krank – und die Rückkehr in ein normales Leben schwerer.

Wie kann man dennoch helfen?

Man muss manchmal akzeptieren, dass Menschen keine Hilfe möchten. Manchmal kennt man jemanden, der krank ist und nicht zum Arzt geht, das gesteht man ihm auch zu. Wenn man einen Obdachlosen in seiner Nähe entdeckt, sollte man schauen, ob es ihm gut geht – und bei einer hilflosen Person lieber einmal zu viel als einmal zu wenig die 112 wählen. Man kann auch die 168-0 anrufen und sich mit einem Streetworker der Stadt verbinden lassen, um zu erreichen, dass dieser auf seinen regelmäßigen Touren nach der obdachlosen Person sieht. Das Schlimmste wäre, nichts zu tun.

