Warum nicht alle Wahllokale in Hannover barrierefrei sind

Hannover

Das Schreiben ist kurz und knapp und richtet sich an Wählerinnen und Wähler im hannoverschen Stadtteil Kirchrode: Entgegen der Angaben in der Wahlbenachrichtigung seien die Wahllokale 2808 und 2809 „leider nur mit Hilfe barrierefrei erreichbar“ – also nicht barrierefrei. Kein Einzelfall. Auch das Wahllokal in der Grundschule Salzmannstraße in Linden-Nord sei „nicht rollstuhlgeeignet“, teilte Stadtsprecher Dennis Dix mit. Insgesamt seien gut 95 Prozent aller Wahlräume in Hannover rollstuhlfahrergeeignet, so Dix. Was im Umkehrschluss bedeutet: Knapp fünf Prozent sind es nicht.

Behinderten Menschen die Wahl „möglichst erleichtern“

Wird damit nicht der Grundsatz verletzt, dass die Wahl allen Menschen gleichermaßen offen stehen soll? Die Bundeswahlordnung macht hier eine wichtige Einschränkung: „Die Auswahl der Wahlräume soll nach dem Gesetz so erfolgen, dass allen Wahlberechtigten, insbesondere Menschen mit Behinderungen und anderen Menschen mit Mobilitätseinschränkungen, die Teilnahme an der Wahl möglichst erleichtert wird“, heißt es in Paragraph 46. Die Gemeindebehörden sollten im Vorfeld der Wahl frühzeitig mitteilen, welche Wahlräume barrierefrei seien, so das Gesetz weiter.

Eine Alternative: Die Briefwahl

Ein Muss ist die Barrierefreiheit damit also nicht. „Es können immer Wahlgebäude beispielsweise wegen Bauarbeiten ausfallen und wir müssen dann auf weniger geeignete Räume zurückgreifen“, heißt es in der Stellungnahme der Stadt Hannover. Das sei auch der Fall bei der Grundschule in Linden-Nord – sie ist nur ein Ausweichquartier für ein eigentlich barrierefreies Wahllokal, das aber wegen Bauarbeiten nicht genutzt werden könne. Faktisch könne also eine vollständige Barrierefreiheit nicht erreicht werden, doch laut der Stadt Hannover sind diese Ausweichmaßnahmen vom Gesetz abgedeckt.

„Alle Wahlberechtigten wurden mit der Wahlbenachrichtigung frühzeitig über die rollstuhlgerechten Zugangsmöglichkeiten informiert“, so Dix. Wähler, die in einem nicht-barrierefreien Wahllokal wählen sollen, sollten per Briefwahl wählen oder können „auf ein besser geeignetes Wahlgebäude desselben Wahlkreises ausweichen“, erklärt Dix. Dafür müsse aber rechtzeitig ein Wahlschein beantragt werden.

Von Jonathan Josten