Warum sich Tausende Zeugen Jehovas in der TUI-Arena treffen

Das glauben die Zeugen JehovasDie Zeugen Jehovas, die nach eigenen Angaben weltweit mehr als 8 Millionen Gläubige zählen (in Deutschland rund 166 000), verstehen sich als christliche Glaubensgemeinschaft. Allerdings weichen Glaubenslehre und ihr Bild von Gott („Jehova“) teils massiv von den Vorstellungen der großen Kirchen ab. Um 1881 begründete der Prediger Charles Taze Russel die Zeugen Jehovas in den USA. Im ihrem Glaubenskosmos spielt die angeblich nahe Endzeit eine wichtige Rolle. Sie glauben, dass nach einer Entscheidungsschlacht (Harmageddon) eine begrenzte Zahl von 144 000 besonders treuen Gläubigen in den Himmel kommen. Die meisten guten Menschen soll ein ewiges Leben auf der Erde erwarten. Die Bibel wird von Zeugen Jehovas, die aktiv an Haustüren missionieren, oft wortwörtlich verstanden. Sie lehnen die Evolutionstheorie und oft auch Bluttransfusionen ab, weil es in der biblischen Apostelgeschichte heißt, Gläubige sollten sich „von Blut enthalten“. Kritiker bemängeln autoritäre Führungsstrukturen und restriktiven Umgang mit ehemaligen Mitgliedern. In der NS-Zeit lehnten viele Zeugen Jehovas den Kriegsdienst konsequent ab und wurden in KZs ermordet. be